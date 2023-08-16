Это простое упражнение поможет быстро справиться с сильным стрессом и бессонницей

«То есть развивается такой порочный круг: чем дольше лежишь, тем становится хуже. Сокращаем время пребывания в постели — и человек начинает быстро засыпать. Создав дефицит сна, можно сделать так, что сон станет гораздо глубже. И даже если эти пробуждения будут, они станут короче, а через какое-то время человек перестанет их помнить. Он будет думать, что всю ночь спал, — и этот рефлекс уйдет», — советует Роман Бузунов.