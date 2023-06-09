Стресс из-за работы по дому и еще 6 нетипичных причин инфаркта у женщин

Анализ данных 450 тысяч пациентов в Швейцарии показал, что женщины в целом меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и имеют меньше шансов попасть в больницу, например, с инфарктом, чем мужчины того же возраста.
Но если это случается, то у женщин болезнь протекает, как правило, более тяжело, чем у мужчин. К такому выводу пришли ученые в
Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава.Личный сайт
Гендерный парадокс
Одна из причин, почему у женщин чаще случаются осложнения сердечно-сосудистых заболеваний, в том, что поражение миокарда (сердечной мышцы) у них развивается позже.
- Ишемическая болезнь сердца у женщин развивается на 6-8 лет позже, чем у мужчин, — рассказывает о выводах швейцарских ученых Оксана Драпкина. — Соответственно, риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования у женщин из-за более старшего возраста и уже имеющихся заболеваний оказывается повышен.
Есть еще одна причина, почему женщины больше, чем мужчины рискуют умереть от инфаркта — ишемия миокарда у них протекает иначе.
— У женщин чаще встречается ишемия миокарда без обструкции коронарных артерий (INOCA). Этот вариант ишемической болезни сердца (ИБС) менее изучен, по сравнению с обструктивной ИБС. Поэтому пациенткам реже выставляется правильный диагноз, а лечение в меньшей степени основано на доказательствах, — говорит профессор.
Женские факторы риска инфаркта
«Доктор Питер» уже рассказывал, что от сердечно-сосудистых заболеваний женщин защищает гормон эстроген, он считается мощным кардиопротектором. Но после менопаузы, кода выработка гормона снижается, риски инфаркта у женщин возрастают.
Исследователи называют и другие нетипичные женские факторы возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Оксаны Драпкиной, их только предстоит включить в наиболее популярные шкалы риска ССЗ и клинические рекомендации:
раннее менархе (первая менструация) и ранняя менопауза,
подростковая беременность,
выкидыши,
гистерэктомия (удаление матки),
лечение рака молочной железы,
аутоиммунные и ревматические заболевания,
депрессия и стресс, связанный с ведением домашнего хозяйства.
Женщины не боятся инфарктов
Ранее академик Елена Голухова рассказала, что женщины боятся одних болезней, а умирают на самом деле совсем от других. Таковы данные статистики.
Самый большой женский страх — это заболеть раком молочной железы или получить любой другой онкологический диагноз. Но по факту, главная причина смертности у женщин — это болезни сердечно-сосудистой системы. А именно — ишемическая болезнь сердца и инсульт.