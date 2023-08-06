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Снимаем стресс по методу тибетских монахов — 4 проверенных способа

Когда мы стрессуем, то это разрушает буквально все системы организма. По словам токсиколога Михаила Кутушова, тибетские монахи умеют отлично защищаться от негатива. И помогает им в этом… кишечник.

6 августа 20231
Снимаем стресс по методу тибетских монахов — 4 проверенных способа
Источник:
IStockphoto

Работа кишечника и стресс имеют тесную взаимосвязь. Когда человек испытывает сильные негативные эмоции, его организм выделяет гормоны, такие как адреналин и кортизол, которые могут влиять на функционирование кишечника. 

В свою очередь, проблемы с кишечником, такие как СРК (синдром раздраженного кишечника), могут вызывать дополнительный стресс у человека, создавая замкнутый круг.

Чтобы наладить работу кишечника и лучше справляться со стрессом, доктор Кутушов рекомендует обратить внимание на особенность организма тибетских монахов.

Михаил Кутушов
медицина

Врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий

Оказалось, что состав микробиоты монахов отличается от микробиоты жителей других регионов. Это уже доказали ученые. Более того, в составе микробиоты монахов присутствуют бактерии, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

«Однозначный вывод, на котором я хочу сделать акцент: состав бактерий кишечника положительно влияет на работу всего организма человека. Например, стресс способен оказывать негативное влияние на перистальтику, она замедляется или ускоряется, что может вызывать проблемы с пищеварением, такие как запоры или поносы», — комментирует доктор Кутушов.

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В тибетской медицине существует несколько методов снятия стресса, которые могут помочь улучшить работу кишечника. Попробуйте каждый из них!

Медитировать

Медитация поможет успокоить ум, улучшить сосредоточенность и снизить уровень стресса.

Даже ученые доказали: такая практика способна улучшить рабочую память, внимание, концентрацию и даже иммунитет.

Наталья Репина
Психология

Психолог, эксперт по межличностным и семейным отношениям, учитель медитации со светом, основатель и преподаватель Института современных медитаций

«В нормальном состоянии мозг может переходить из одних частот в другие, от повышенной концентрации к расслаблению и обратно, — говорит Наталья Репина. — Но в ситуации постоянного эмоционального напряжения алгоритм саморегуляции перестает работать, мозг привыкает находиться в бета-ритме и остается на нем практически постоянно. Бета-ритм вызывает чувство тревоги, опасности, которое затем сменяется апатией. В стрессе человек не может по-настоящему расслабиться даже после окончания рабочего дня, что сильно истощает организм и приводит к развитию различных заболеваний».

Важно «научить» мозг возвращаться от бета-ритма к альфа-ритму, отмечает психолог.

«Помочь в этом может, например, практика медитации со светом. В ходе исследования, проведенного в Центре биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ, удалось установить, что у опытных практикующих в процессе медитаций наблюдались признаки глубокого телесного расслабления. У испытуемых замедлялось дыхание, а после окончания практики повышалась мощность альфа-ритма и наступало глубокое расслабление», — поясняет Наталья Репина.

Подробнее о медитациях и о том, как научиться медитировать, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Заниматься йогой

Практика йоги включает в себя физические упражнения, дыхательные практики и медитацию. Она может помочь расслабить тело и ум, улучшить пищеварение и снять накопившийся стресс.

Кстати, особенно полезна йога для женского здоровья.

Александра Рудикова
Медицина

Гинеколог, акушер, сотрудник QClinic

Стресс — большое, всеобъемлющее понятие, которое присутствует в разной степени в жизни каждой женщины. Иногда именно он выступает неочевидной причиной нарушения регулярности менструального цикла, трудностей с зачатием, фактором риска сбоя соотношений и циклического синтеза гормонов в женском организме с последующим развитием патологических изменений. Если нельзя исключить стресс из своей жизни, с ним важно научиться взаимодействовать и совладать. Йога — прекрасный инструмент для выполнения этой задачи, говорит гинеколог.

Кроме того, йога это:

  • путь к умению управлять своим когнитивным процессом;

  • тренировка подвижности суставов, выносливости, мышечной силы;

  • помощь в снижении уровня тревоги за счет выброса эндогенных опиоидных пептидов — эндорфинов, энкефалинов;

  • способность принимать решение даже в запутанных ситуациях за счет умения сконцентрироваться;

  • регуляция внутренних процессов дыхания, мышечного тонуса, работы сердечно-сосудистой системы.

Принимать успокаивающие травы

Наиболее популярные травы в тибетской медицине:

  • шафран;

  • ашваганда;

  • шлемник;

  • родиола.

Различные успокаивающие сборы обладают легким седативным и противотревожным действием, улучшают сон, снижают общее напряжение.

Есть адаптогены, которые помогают стабилизировать общее физическое и эмоциональное самочувствие. Например, лимонник, аралия маньчжурская. Форму можно выбирать на свой вкус: таблетки, фильтр-пакеты, которые можно заваривать как чай, успокаивающие ванны. Также можно сделать подушечку с этими растениями и положить под обычную подушку.

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Правильно питаться

Сладкое, жирное и соленое дают почувствовать себя лучше лишь на некоторое время. Затем организм перегружается, становится только тяжелее.

«Ешьте легкоусвояемые продукты, избегайте переедания и тяжелой пищи», — говорит Михаил Кутушов.

Как питаться при стрессе

Элина Сайфуллина
Диетология

Специалист по лабораторной диагностике (EUL),  дипломированный нутрициолог и эксперт Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ)

«Акцент в рационе следует делать на полноценные источники белка, жиров, углеводов; продукты-источники антиоксидантов — овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи и семена; ферментированные продукты (квашеная капуста); продукты-источники L-глутамина — костный бульон и мясо животных травяного откорма; продукты, богатые витаминами группы В», — советует нутрициолог.

Антистресс-продукты:

  • рыба (лосось, скумбрия);

  • морепродукты (мидии, гребешки, креветки, кальмары);

  • перепелиные яйца;

  • орехи (миндаль, грецкие, макадамия, бразильский);

  • цельнозерновые крупы (гречка, пшено, полба, дикий рис, амарант, киноа);

  • мясо (курица, индейка, баранина);

  • масла (топленое масло гхи, сливочное, кокосовое);

  • овощи (сельдерей, брокколи, цветная капуста, обычная капуста, бок-чой, кольраби, спаржа, огурцы, кабачки, свекла, морковь, тыква, батат, редис, пекинская капуста, артишок, лук, чеснок);

  • зелень и листовая зелень;

  • ягоды (смородина, черника, облепиха, крыжовник, брусника, клюква, вишня);

  • фрукты (яблоко, гранат, груша, инжир, финики, хурма);

  • семена (чиа, кунжут, тыква);

  • пробиотические продукты (квашения).

Не забывайте пить обычную воду — 30 мл на 1 кг веса. Кофе и черный чай можно заменить на зеленый чай матча и травы (ромашка, лимонник, саган-дайля, тулси, малина, иван-чай).

Автор текста:Софья Хромова
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