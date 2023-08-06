Работа кишечника и стресс имеют тесную взаимосвязь. Когда человек испытывает сильные негативные эмоции, его организм выделяет гормоны, такие как адреналин и кортизол, которые могут влиять на функционирование кишечника.
В свою очередь, проблемы с кишечником, такие как СРК (синдром раздраженного кишечника), могут вызывать дополнительный стресс у человека, создавая замкнутый круг.
Чтобы наладить работу кишечника и лучше справляться со стрессом, доктор Кутушов рекомендует обратить внимание на особенность организма тибетских монахов.
Врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Оказалось, что состав микробиоты монахов отличается от микробиоты жителей других регионов. Это уже доказали ученые. Более того, в составе микробиоты монахов присутствуют бактерии, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.
«Однозначный вывод, на котором я хочу сделать акцент: состав бактерий кишечника положительно влияет на работу всего организма человека. Например, стресс способен оказывать негативное влияние на перистальтику, она замедляется или ускоряется, что может вызывать проблемы с пищеварением, такие как запоры или поносы», — комментирует доктор Кутушов.
В тибетской медицине существует несколько методов снятия стресса, которые могут помочь улучшить работу кишечника. Попробуйте каждый из них!
Медитировать
Медитация поможет успокоить ум, улучшить сосредоточенность и снизить уровень стресса.
Даже ученые доказали: такая практика способна улучшить рабочую память, внимание, концентрацию и даже иммунитет.
Психолог, эксперт по межличностным и семейным отношениям, учитель медитации со светом, основатель и преподаватель Института современных медитацийЛичный сайт
«В нормальном состоянии мозг может переходить из одних частот в другие, от повышенной концентрации к расслаблению и обратно, — говорит Наталья Репина. — Но в ситуации постоянного эмоционального напряжения алгоритм саморегуляции перестает работать, мозг привыкает
Важно «научить» мозг возвращаться от бета-ритма к альфа-ритму, отмечает психолог.
«Помочь в этом
Подробнее о медитациях и о том, как научиться медитировать, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Заниматься йогой
Практика йоги включает в себя физические упражнения, дыхательные практики и медитацию. Она может помочь расслабить тело и ум, улучшить пищеварение и снять накопившийся стресс.
Кстати, особенно полезна йога для женского здоровья.
Гинеколог, акушер, сотрудник QClinic
Стресс — большое, всеобъемлющее понятие, которое присутствует в разной степени в жизни каждой женщины. Иногда именно он выступает неочевидной причиной нарушения регулярности менструального цикла, трудностей с зачатием, фактором риска сбоя соотношений и циклического синтеза гормонов в женском организме с последующим развитием патологических изменений. Если нельзя исключить стресс из своей жизни, с ним важно научиться взаимодействовать и совладать. Йога — прекрасный инструмент для выполнения этой задачи, говорит гинеколог.
Кроме того, йога это:
путь к умению управлять своим когнитивным процессом;
тренировка подвижности суставов, выносливости, мышечной силы;
помощь в снижении уровня тревоги за счет выброса эндогенных опиоидных пептидов — эндорфинов, энкефалинов;
способность принимать решение даже в запутанных ситуациях за счет умения сконцентрироваться;
регуляция внутренних процессов дыхания, мышечного тонуса, работы сердечно-сосудистой системы.
Принимать успокаивающие травы
Наиболее популярные травы в тибетской медицине:
шафран;
ашваганда;
шлемник;
родиола.
Различные успокаивающие сборы обладают легким седативным и противотревожным действием, улучшают сон, снижают общее напряжение.
Есть адаптогены, которые помогают стабилизировать общее физическое и эмоциональное самочувствие. Например, лимонник, аралия маньчжурская. Форму можно выбирать на свой вкус: таблетки, фильтр-пакеты, которые можно заваривать как чай, успокаивающие ванны. Также можно сделать подушечку с этими растениями и положить под обычную подушку.
Правильно питаться
Сладкое, жирное и соленое дают почувствовать себя лучше лишь на некоторое время. Затем организм перегружается, становится только тяжелее.
«Ешьте легкоусвояемые продукты, избегайте переедания и тяжелой пищи», — говорит Михаил Кутушов.
Как питаться при стрессе
Специалист по лабораторной диагностике (EUL), дипломированный нутрициолог и эксперт Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ)
«Акцент в рационе следует делать на полноценные источники белка, жиров, углеводов; продукты-источники антиоксидантов — овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи и семена; ферментированные продукты (квашеная капуста); продукты-источники L-глутамина — костный бульон и мясо животных травяного откорма; продукты, богатые витаминами группы В», — советует нутрициолог.
Антистресс-продукты:
рыба (лосось, скумбрия);
морепродукты (мидии, гребешки, креветки, кальмары);
перепелиные яйца;
орехи (миндаль, грецкие, макадамия, бразильский);
цельнозерновые крупы (гречка, пшено, полба, дикий рис, амарант, киноа);
мясо (курица, индейка, баранина);
масла (топленое масло гхи, сливочное, кокосовое);
овощи (сельдерей, брокколи, цветная капуста, обычная капуста, бок-чой, кольраби, спаржа, огурцы, кабачки, свекла, морковь, тыква, батат, редис, пекинская капуста, артишок, лук, чеснок);
зелень и листовая зелень;
ягоды (смородина, черника, облепиха, крыжовник, брусника, клюква, вишня);
фрукты (яблоко, гранат, груша, инжир, финики, хурма);
семена (чиа, кунжут, тыква);
пробиотические продукты (квашения).
Не забывайте пить обычную воду — 30 мл на 1 кг веса. Кофе и черный чай можно заменить на зеленый чай матча и травы (ромашка, лимонник, саган-дайля, тулси, малина, иван-чай).