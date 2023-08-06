«В нормальном состоянии мозг может переходить из одних частот в другие, от повышенной концентрации к расслаблению и обратно, — говорит Наталья Репина. — Но в ситуации постоянного эмоционального напряжения алгоритм саморегуляции перестает работать, мозг привыкает находиться в бета-ритме и остается на нем практически постоянно. Бета-ритм вызывает чувство тревоги, опасности, которое затем сменяется апатией. В стрессе человек не может по-настоящему расслабиться даже после окончания рабочего дня, что сильно истощает организм и приводит к развитию различных заболеваний».