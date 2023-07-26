Кардиолог Бокерия рассказала, как стресс влияет на уровень холестерина в крови

«Не только еда важна для контроля холестерина. Нервная система играет не менее важную роль. Дело в том, что холестерин — это предшественник гормонов стресса. Получается, что чем больше вы стрессуете, тем больше вам надо гормонов, которые будут реагировать на стресс, соответственно, организм производит больше холестерина. Это нужно, чтобы выработать больше гормонов, которые вы от него требуете, — пояснила в своем блоге врач-кардиолог Ольга Бокерия.