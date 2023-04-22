Ученые выяснили, что 8 часов одиночества могут влиять на организм как голодание

Как выяснили ученые Венского и Кембриджского университетов, 8 часов одиночества у некоторых людей сопоставимы по эффекту с 8-часовым голоданием. Чаще всего от отсутствия компании страдают люди, которые живут одни или которым особенно нравится социальное взаимодействие.
«В ходе лабораторного исследования мы обнаружили поразительное сходство между социальной изоляцией и голоданием. Оба состояния вызывают снижение энергии и повышенную утомляемость. Это удивительно, учитывая, что лишение пищи буквально заставляет нас терять энергию, а социальная изоляция — нет», —
Для лабораторного теста авторы пригласили 30 женщин-добровольцев. Их обследовали в течение трех дней по 8 часов в каждый. В первый день их оставили без социальных контактов, во второй — без еды, в третий — без того и другого. Параллельно участницы рассказывали об уровне своего стресса, настроении и усталости, также им измеряли частоту сердечных сокращений и уровень в слюне гормона стресса — кортизола.
В другом, уже полевом эксперименте приняли участие 87 человек, проживающих в Австрии, Италии и Германии; он проводился весной 2020 года в период самоизоляции из-за COVID-19. Участники находились не менее 8 часов в одиночестве, а потом должны были ответить на вопросы в мобильном приложении — вопросы были аналогичны тем, которые задавались женщинам в лабораторном тесте.
Оба этапа показали, что изоляция действительно способна истощать запасы энергии. По тесту с едой и одиночеством авторы сделали вывод: больше всего пострадали те, кто жил один и по натуре был более общительным. Их общий уровень энергии заметно снижался в дни, когда они ни с кем не общались, по сравнению с периодами, когда небольшое взаимодействие с людьми все-таки было. Полученные результаты были опубликованы в журнале Psychological Science.
Ученые предполагают, что по мере увеличения времени, проведенного в изоляции, ущерб для здоровья будет только усугубляться. Предыдущие исследования также сравнивали одиночество с проблемами общественного здравоохранения, например с ожирением, предполагая, что есть большой риск преждевременной смерти из-за социальной изоляции. Также они продемонстрировали наличие петли обратной связи: чем меньше у человека социальная активность, тем больше вероятность, что он снова захочет выйти в мир и установить связи. Получается своего рода спираль одиночества, из которой все труднее и труднее выбраться.
И вредно, как курение
Недавно ученые Гарвардского университета рассказали об итогах своего исследования причин физического и психического благополучия взрослых, которое продолжалось целых 85 лет. Они пришли к неожиданным выводам: одиночество так же опасно для здоровья, как выкуривание полпачки сигарет в день или ожирение.
Исследователи наблюдали за участниками в течение всей их жизни, собирая данные о их физическом и психическом здоровье. Потом решили посмотреть, какие самые важные причины могли повлиять на тех, кто и в 80 лет чувствовал себя счастливым и здоровым. Оказалось, что уровень холестерина или давление в возрасте 50 лет были не столь важны. Лучшим предвестником счастливой и здоровой жизни ученые назвали удовлетворенность участников своими отношениями, особенно браком. В то же время одиночество, по словам авторов, наоборот, разрушает здоровье. В частности, потому, что многие люди не чувствуют себя в безопасности, когда они одиноки.