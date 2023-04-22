Ученые выяснили, что 8 часов одиночества могут влиять на организм как голодание

Исследователи наблюдали за участниками в течение всей их жизни, собирая данные о их физическом и психическом здоровье. Потом решили посмотреть, какие самые важные причины могли повлиять на тех, кто и в 80 лет чувствовал себя счастливым и здоровым. Оказалось, что уровень холестерина или давление в возрасте 50 лет были не столь важны. Лучшим предвестником счастливой и здоровой жизни ученые назвали удовлетворенность участников своими отношениями, особенно браком. В то же время одиночество, по словам авторов, наоборот, разрушает здоровье. В частности, потому, что многие люди не чувствуют себя в безопасности, когда они одиноки.