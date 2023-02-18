Этот проект начался в далеком 1938 году с участием 724 человек — второкурсников Гарвардского колледжа и молодых людей из Бостона. Сейчас в исследовательском проекте участвуют уже 1300 потомков тех самых ребят. Для авторов работы стал большим сюрпризом вывод, к которому они в итоге пришли, пытаясь выяснить, что именно сильнее всего влияет на физическое и психическое благополучие взрослого человека.

По словам директора Гарвардского исследования, автора книги «Хорошая жизнь» Роберта Уолдингера (Robert Waldinger), исследователи наблюдали за первыми участниками в течение всей их жизни, собирая данные о физическом и психическом здоровье — от подросткового возраста до самой старости. И потом решили посмотреть, какие же самые важные причины могли повлиять на тех, кто из них и в 80 лет чувствовал себя счастливым и здоровым.