Этот проект начался в далеком 1938 году с участием 724 человек — второкурсников Гарвардского колледжа и молодых людей из Бостона. Сейчас в исследовательском проекте участвуют уже 1300 потомков тех самых ребят. Для авторов работы стал большим сюрпризом вывод, к которому они в итоге пришли, пытаясь выяснить, что именно сильнее всего влияет на физическое и психическое благополучие взрослого человека.
По словам директора Гарвардского исследования, автора книги «Хорошая жизнь» Роберта Уолдингера (Robert Waldinger), исследователи наблюдали за первыми участниками в течение всей их жизни, собирая данные о физическом и психическом здоровье — от подросткового возраста до самой старости. И потом решили посмотреть, какие же самые важные причины могли повлиять на тех, кто из них и в 80 лет чувствовал себя счастливым и здоровым.
- Мы думали, что уровень холестерина или кровяное давление в 50 лет будут более важными, но нет. Удовлетворенность их отношениями, особенно браком, была лучшим предвестником счастливой и здоровой жизни. Сначала мы не поверили — нам было интересно, как это возможно. Подумалось: «Разумно, если у вас счастливые отношения, вы будете счастливее, но как качество ваших отношений может повысить или понизить вероятность того, что вы заболеете ишемической болезнью сердца, диабетом 2-го типа или артритом?» Может быть, это ненастоящая находка, случайность. Затем другие исследовательские группы начали находить то же самое. Теперь это очень надежное открытие. Хорошо известно, что межличностные связи и качество этих связей действительно влияют на здоровье, а также на счастье, —
Все дело — в стрессе
Исследователи попытались выяснить, как именно отношения влияют на физическое здоровье.
- Лучшая гипотеза, для которой имеются хорошие данные, предполагает, что речь идет о стрессе и регуляции стресса нашими отношениями, — продолжает Роберт Уолдингер, добавляя, что общение с близкими людьми помогает нам успокоиться и расслабиться.
Если же у человека нет близких людей, с кем можно поделиться, он изолирован, то его организм после стресса остается в своеобразном режиме «низкоуровневой борьбы» — у него продолжают циркулировать гормоны стресса, более высокий уровень воспаления, что в итоге постепенно изнашивает многие системы организма.
Также глава исследования отметил, что богатство, слава или высокие достижения — даже сам по себе факт получения Нобелевской премии — не могут сделать человека счастливее.
- В нашем исследовании мы видим, что всем нужны хотя бы одни прочные отношения, кто-то, на кого, по их мнению, они могут рассчитывать в трудную минуту, — говорит эксперт.
Причем речь не идет только о семейных отношениях. По словам Роберта Уолдингера, на благополучие человека могут влиять любые отношения, если они, конечно, приносят позитив — с друзьями, коллегами. Даже приятное общение с бариста в кофейне, почтальоном или кассиром в продуктовом магазине способно внести свою лепту в наше благополучие.
Одиночество разрушает
А вот одиночество, наоборот, портит наше здоровье.
- Одиночество, изоляция — это стресс. Многие люди не чувствуют себя в безопасности, когда они одиноки. Если ты один и ты доволен, это другое. Но если вы одиноки и чувствуете стресс и одиночество, это часть того, что разрушает ваше здоровье. Вот почему мы думаем, что одиночество так же опасно для здоровья, как выкуривание полпачки сигарет в день или ожирение, — заключил директор исследования.
По словам Уолдингера, найти хорошую любовь, отношения можно в любом возрасте. Наблюдая за тысячами людей, исследователи обнаружили: даже те, кто считал, что не сильны в отношениях и вообще слишком поздно что-то выстраивать, находили их, когда этого уже не ожидали.
- Основываясь на нашей науке, мы можем сказать, что никогда не поздно. И если вы думаете, что у вас никогда не будет хороших отношений, вы не знаете этого наверняка. Это стоит усилий, — посоветовал Роберт Уолдингер.