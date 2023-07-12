«Он предположил, что есть и третья группа людей, смешанная, но не ввел ее в свою типологию. Сделал это американский психолог Эдмунд Конклин, предложив термин „амбиверсия“, в переводе с латыни слово „ambi“ означает „оба“. Почетный профессор и директор Лаборатории психофизиологии человека в Университете Мэриленда Барри Смит считает, что амбиверты составляют 68% населения. Большинство людей подобны амбидекстрам, которые в разных ситуациях одинаково эффективно оперируют то правой, то левой рукой. Амбиверты опираются на сильные стороны экстравертов и интровертов, что делает их, по мнению Конклина, более здоровыми, гибкими, адаптивными и эффективными», — поясняет Валерий Гут.