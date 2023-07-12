Разделение людей на экстравертов и интровертов по психологическому типу сделал еще в 1921 году швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. Как рассказал психолог Валерий Гут, при этом знаменитый специалист пошутил, что любой, кто будет на сто процентов относиться к одному из них, станет «сумасшедшим».
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«Он предположил, что есть и третья группа людей, смешанная, но не ввел ее в свою типологию. Сделал это американский психолог Эдмунд Конклин, предложив термин „амбиверсия“, в переводе с латыни слово „ambi“ означает „оба“. Почетный профессор и директор Лаборатории психофизиологии человека в Университете Мэриленда Барри Смит считает, что амбиверты составляют 68% населения. Большинство людей подобны амбидекстрам, которые в разных ситуациях одинаково эффективно оперируют то правой, то левой рукой. Амбиверты опираются на сильные стороны экстравертов и интровертов, что делает их, по мнению Конклина, более здоровыми, гибкими, адаптивными и эффективными», — поясняет Валерий Гут.
Амбивертов еще называют «золотой серединой». Черты и способности таких людей помогают им легко находить гармонию между внешним и внутренним мирами.
Как понять, что вы амбиверт: четыре качества
Итак, какие же отличительные особенности есть у амбивертов? Валерий Гут перечислил основные.
Амбиверты легко адаптируются к различным социальным ситуациям: им одинаково комфортно как на шумной вечеринке, так и наедине с самим собой. Важное условие: ситуация не должна затягиваться надолго, в противном случае общение с людьми будет истощать, а собственная компания казаться скучной. Амбиверт легко может оказаться в центре внимания, но также спокойно чувствует себя в роли молчаливого тихони.
При занятии какой-то деятельностью такой человек одинаково успешно выполняет работу самостоятельно или в группе.
Амбиверты знают, когда говорить, а когда — слушать. Они могут быть общительными и инициативными, когда речь идет о темах, которые им интересны или которые они хорошо понимают. Они также умеют слушать и быть внимательными собеседниками и прекрасными наблюдателями.
Амбиверт легко заводит новые знакомства, умеет выстраивать отношения с совершенно разными людьми, хотя и предпочитает знакомую компанию незнакомой. Он легко корректирует подход к людям в зависимости от обстоятельств, что позволяет ему выстраивать взаимоотношения с широким кругом людей.
Плюсы амбивертов
По словам профессора личностной и поведенческой психологии Кембриджского университета Брайана Литтла, способность этого типа людей опираться на сильные стороны интровертов и экстравертов можно назвать «амбивертным преимуществом». У него есть несколько составляющих.
1. Адаптивность
Мозг амбиверта не живет по стабильной схеме, он привык постоянно перестраиваться с одной модели поведения на другую. Такая гибкость позволяет ему легко адаптироваться к различным ситуациям.
Как считает Брайан Литтл, у амбивертов больше свободы в построении собственной жизни, чем у тех людей, которые принадлежат к двум противоположным крайностям.
2. Эмоциональная стабильность
Амбиверты умеют находить баланс между карьерой, социальным общением и собственным временем, что помогает им поддерживать эмоциональное равновесие.
Опрос, который провели исследователи из Череповца среди сотрудников УВД, показал, что амбиверты больше устойчивы к эмоциональному выгоранию, чем другие психологические типы.
3. Развитая эмпатия
Амбиверты отличаются высокой социальной интуицией, которая позволяет им разбираться в людях, чувствовать их эмоциональное состояние и проявлять эмпатию. Они способны радоваться успехам и достижениям своих близких, а также поддерживать и помогать тем, кто в этом нуждается.
Минусы амбивертов
1. Трудности с выстраиванием личных границ
Эмпатия для амбивертов может обернуться неумением отказывать. Они могут приносить себя в жертву ради интересов других людей, а их добротой и терпением иногда злоупотребляют окружающие.
2. Чувство неопределенности
Амбивертов можно сравнить с обезьяной из анекдота, которая не могла определиться — умная она или красивая. Поскольку амбиверты имеют черты как интровертов, так и экстравертов, они иногда могут сомневаться в том, чего же им действительно хочется в той или иной ситуации. Это может вызывать некоторое беспокойство и неуверенность, приводить к внутреннему конфликту.
Пройдите тест
Если вы еще не поняли, к какому психологическому типу относитесь, — вы интроверт, экстраверт или амбиверт, попробуйте ответить на 10 вопросов этого теста.
1. Как вы обычно проводите свободное время?
A. На вечеринках, встречах с друзьями или на мероприятиях.
B. Читаю книгу, смотрю фильм или занимаюсь своим хобби в одиночестве.
C. Иногда люблю проводить время с друзьями, иногда предпочитаю быть один.
2. Как вы чувствуете себя после долгого общения с людьми?
A. Энергичным и вдохновленным.
B. Уставшим и истощенным.
C. Зависит от того, какие это были люди и какова была атмосфера.
3. Как вы предпочитаете работать?
A. В команде.
B. В одиночку.
C. Иногда в команде, иногда в одиночку.
4. Как вы относитесь к новым знакомствам?
A. Люблю знакомиться с новыми людьми.
B. Предпочитаю общаться с уже знакомыми мне людьми.
C. Зависит от ситуации и настроения.
5. Как вы относитесь к большим тусовкам?
A. Они меня заряжают энергией.
B. Они меня утомляют.
C. Иногда мне нравится, иногда нет.
6. Как вы чувствуете себя, когда долго остаетесь в одиночестве?
A. Неуютно и скучно.
B. Комфортно и спокойно.
C. Зависит от настроения и обстоятельств.
7. Как вы предпочитаете общаться?
A. Лично или по телефону.
B. Через текстовые сообщения или электронную почту.
C. Зависит от ситуации.
8. Как вы относитесь к изменениям?
A. Люблю новые вызовы и возможности.
B. Предпочитаю стабильность и предсказуемость.
C. Иногда мне нравятся изменения, иногда нет.
9. Как вы относитесь к риску?
A. Люблю принимать рискованные решения.
B. Стараюсь избегать риска.
C. Зависит от ситуации.
10. Как вы относитесь к конфликтам?
A. Не боюсь их и готов обсудить проблему.
B. Стараюсь избегать конфликтов.
C. Зависит от ситуации и от того, с кем конфликт.
Результат. Если большинство ваших ответов — А, вы, скорее всего, экстраверт. Если большинство ваших ответов — В, вы, скорее всего, интроверт. Если большинство ваших ответов С или примерно одинаковое количество А, В и С, вы, скорее всего, амбиверт.
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