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Золотая середина: как понять, что вы амбиверт, — пройдите тест

Все знают про такие психотипы, как экстраверт и интроверт. Однако есть еще один тип людей — амбиверты. И таких, по словам психологов, большинство.

12 июля 2023
как понять, что я амбиверт
Источник:
IStockphoto

Разделение людей на экстравертов и интровертов по психологическому типу сделал еще в 1921 году швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. Как рассказал психолог Валерий Гут, при этом знаменитый специалист пошутил, что любой, кто будет на сто процентов относиться к одному из них, станет «сумасшедшим».

Психология

Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта

«Он предположил, что есть и третья группа людей, смешанная, но не ввел ее в свою типологию. Сделал это американский психолог Эдмунд Конклин, предложив термин „амбиверсия“, в переводе с латыни слово „ambi“ означает „оба“. Почетный профессор и директор Лаборатории психофизиологии человека в Университете Мэриленда Барри Смит считает, что амбиверты составляют 68% населения. Большинство людей подобны амбидекстрам, которые в разных ситуациях одинаково эффективно оперируют то правой, то левой рукой. Амбиверты опираются на сильные стороны экстравертов и интровертов, что делает их, по мнению Конклина, более здоровыми, гибкими, адаптивными и эффективными», — поясняет Валерий Гут.

Амбивертов еще называют «золотой серединой». Черты и способности таких людей помогают им легко находить гармонию между внешним и внутренним мирами.

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Итак, какие же отличительные особенности есть у амбивертов? Валерий Гут перечислил основные.

Амбиверты легко адаптируются к различным социальным ситуациям: им одинаково комфортно как на шумной вечеринке, так и наедине с самим собой. Важное условие: ситуация не должна затягиваться надолго, в противном случае общение с людьми будет истощать, а собственная компания казаться скучной. Амбиверт легко может оказаться в центре внимания, но также спокойно чувствует себя в роли молчаливого тихони.

При занятии какой-то деятельностью такой человек одинаково успешно выполняет работу самостоятельно или в группе.

Амбиверты знают, когда говорить, а когда — слушать. Они могут быть общительными и инициативными, когда речь идет о темах, которые им интересны или которые они хорошо понимают. Они также умеют слушать и быть внимательными собеседниками и прекрасными наблюдателями. 

Амбиверт легко заводит новые знакомства, умеет выстраивать отношения с совершенно разными людьми, хотя и предпочитает знакомую компанию незнакомой. Он легко корректирует подход к людям в зависимости от обстоятельств, что позволяет ему выстраивать взаимоотношения с широким кругом людей.

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Плюсы амбивертов

По словам профессора личностной и поведенческой психологии Кембриджского университета Брайана Литтла, способность этого типа людей опираться на сильные стороны интровертов и экстравертов можно назвать «амбивертным преимуществом». У него есть несколько составляющих.

1. Адаптивность

Мозг амбиверта не живет по стабильной схеме, он привык постоянно перестраиваться с одной модели поведения на другую. Такая гибкость позволяет ему легко адаптироваться к различным ситуациям.

Как считает Брайан Литтл, у амбивертов больше свободы в построении собственной жизни, чем у тех людей, которые принадлежат к двум противоположным крайностям.

2. Эмоциональная стабильность

Амбиверты умеют находить баланс между карьерой, социальным общением и собственным временем, что помогает им поддерживать эмоциональное равновесие.

Опрос, который провели исследователи из Череповца среди сотрудников УВД, показал, что амбиверты больше устойчивы к эмоциональному выгоранию, чем другие психологические типы.

3. Развитая эмпатия

Амбиверты отличаются высокой социальной интуицией, которая позволяет им разбираться в людях, чувствовать их эмоциональное состояние и проявлять эмпатию. Они способны радоваться успехам и достижениям своих близких, а также поддерживать и помогать тем, кто в этом нуждается.

Минусы амбивертов

1. Трудности с выстраиванием личных границ

Эмпатия для амбивертов может обернуться неумением отказывать. Они могут приносить себя в жертву ради интересов других людей, а их добротой и терпением иногда злоупотребляют окружающие.

2. Чувство неопределенности

Амбивертов можно сравнить с обезьяной из анекдота, которая не могла определиться — умная она или красивая. Поскольку амбиверты имеют черты как интровертов, так и экстравертов, они иногда могут сомневаться в том, чего же им действительно хочется в той или иной ситуации. Это может вызывать некоторое беспокойство и неуверенность, приводить к внутреннему конфликту.

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Пройдите тест

Если вы еще не поняли, к какому психологическому типу относитесь, — вы интроверт, экстраверт или амбиверт, попробуйте ответить на 10 вопросов этого теста.

1. Как вы обычно проводите свободное время?

  • A. На вечеринках, встречах с друзьями или на мероприятиях.

  • B. Читаю книгу, смотрю фильм или занимаюсь своим хобби в одиночестве.

  • C. Иногда люблю проводить время с друзьями, иногда предпочитаю быть один.

2. Как вы чувствуете себя после долгого общения с людьми?

  • A. Энергичным и вдохновленным.

  • B. Уставшим и истощенным.

  • C. Зависит от того, какие это были люди и какова была атмосфера.

3. Как вы предпочитаете работать?

  • A. В команде.

  • B. В одиночку.

  • C. Иногда в команде, иногда в одиночку.

4. Как вы относитесь к новым знакомствам?

  • A. Люблю знакомиться с новыми людьми.

  • B. Предпочитаю общаться с уже знакомыми мне людьми.

  • C. Зависит от ситуации и настроения.

5. Как вы относитесь к большим тусовкам?

  • A. Они меня заряжают энергией.

  • B. Они меня утомляют.

  • C. Иногда мне нравится, иногда нет.

6. Как вы чувствуете себя, когда долго остаетесь в одиночестве?

  • A. Неуютно и скучно.

  • B. Комфортно и спокойно.

  • C. Зависит от настроения и обстоятельств.

7. Как вы предпочитаете общаться?

  • A. Лично или по телефону.

  • B. Через текстовые сообщения или электронную почту.

  • C. Зависит от ситуации.

8. Как вы относитесь к изменениям?

  • A. Люблю новые вызовы и возможности.

  • B. Предпочитаю стабильность и предсказуемость.

  • C. Иногда мне нравятся изменения, иногда нет.

9. Как вы относитесь к риску?

  • A. Люблю принимать рискованные решения.

  • B. Стараюсь избегать риска.

  • C. Зависит от ситуации.

10. Как вы относитесь к конфликтам?

  • A. Не боюсь их и готов обсудить проблему.

  • B. Стараюсь избегать конфликтов.

  • C. Зависит от ситуации и от того, с кем конфликт.

Результат. Если большинство ваших ответов — А, вы, скорее всего, экстраверт. Если большинство ваших ответов — В, вы, скорее всего, интроверт. Если большинство ваших ответов С или примерно одинаковое количество А, В и С, вы, скорее всего, амбиверт.

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Автор текста:Анастасия Романова
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