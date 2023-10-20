Полный гид по селену: зачем он нужен, признаки дефицита и как его восполнить

Селен нужен человеку в микроскопических количествах, но, несмотря на это, он играет огромную роль в работе всего организма. В каких продуктах его искать, какое количество нужно получать в сутки и чем грозит нехватка этого микроэлемента? Дерматолог Александра Филева, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала «Доктору Питеру», как обеспечить себя этим микроэлементом и можно ли с ним переборщить.
Дерматовенеролог лаборатории «Гемотест»
Селен нужен щитовидной железе
В первую очередь селен играет ключевую роль в функционировании щитовидной железы. В ее тканях этого микроэлемента содержится больше, чем в любом другом органе. Селен входит в состав специфических ферментов, называемых селенопротеинами. Эти вещества помогают регулировать производство гормонов щитовидной железы и их активацию.
К примеру, чтобы участвовать в клеточных процессах, гормону щитовидной железы тироксину (Т4) нужно преобразоваться в более активную форму — трийодтиронин (T3). Это происходит с помощью ферментов, содержащих селен. Если селена недостаточно, процесс преобразования нарушается и уровень T3 в организме снижается. Это негативно влияет на обмен веществ, рост и развитие клеток и тканей, а также на работу сердца.
Защищает клетки от свободных радикалов
Еще одна важная роль селена — защищать клетки от оксидативного стресса, который развивается при избытке свободных радикалов. Свободные радикалы — это высокореактивные молекулы, которые образуются в процессе жизнедеятельности организма и при воздействии негативных факторов окружающей среды: солнечное излучение, загрязненный воздух, курение. Они способны повреждать клетки, провоцируя их окисление.
Чтобы контролировать этот процесс, в организме предусмотрена антиоксидантная защита: специальные вещества (антиоксиданты) работают как ловушки для свободных радикалов, отслеживая и обезвреживая их, и тем самым предотвращают окислительные повреждения клеток. Если баланс между производством свободных радикалов и активностью антиоксидантной системы нарушается, возникает оксидативный стресс. Он может быть причиной ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, генетических, онкологических и преждевременного старения. Некоторые антиоксиданты образуются в организме. Другие, в том числе селен, поступают с пищей.
Повышает иммунитет
Селен играет ключевую роль в работе иммунной системы. Он усиливает активность Т-лимфоцитов, которые уничтожают клетки, зараженные вирусами или поврежденные раком, и участвует в производстве антител — они обеспечивают реакцию на болезнетворные микроорганизмы. Недостаток селена ослабляет иммунную систему и делает организм более уязвимым. Помимо этого селен участвует в процессах синтеза протеинов, необходимых для регенерации тканей, включая кожу, волосы и ногти.
Сколько нужно селена и где его искать
Суточная потребность в данном микроэлементе — 70–200 мкг. Селен поступает в организм с пищей. Он содержится в грецких орехах, морепродуктах (особенно им богат тунец), красном мясе, яйцах и некоторых видах зерновых (коричневом рисе, овсяных хлопьях, перловой крупе). Так как для нормальной работы организма требуется очень небольшое количество этого вещества, получить дневную норму несложно. Например, достаточно съесть всего 1–2 грецких ореха или порцию запеченного тунца. В мясе, яйцах и зерновых микроэлемент содержится в меньших количествах. Например, 1 куриное яйцо покроет лишь 1/6 дневной нормы.
Иногда нужны добавки
Несмотря на то что восполнить недостаток селена из пищи несложно, в некоторых случаях может потребоваться дополнительный прием этого микроэлемента в виде пищевых добавок. Это объясняется тем, что ряд заболеваний и индивидуальных особенностей организма может препятствовать нормальному усвоению селена, а значит, организму потребуется помощь, чтобы получить достаточное его количество.
Признаки дефицита — косвенные
Дефицит селена можно предположить по косвенным признакам: ногти становятся ломкими, с белыми пятнами, ухудшается качество волос, на коже могут появиться воспалительные элементы, шелушение, акне. Могут обостриться хронические заболевания, такие как псориаз или экзема. Однако, чтобы выявить или исключить дефицит селена в организме, следует сдать анализ крови.
Даже если по результатам анализа выявлен недостаток селена, назначать препарат должен врач: он рассчитывает дозировку с учетом возраста и особенностей здоровья пациента. Принимать микроэлемент самостоятельно в виде добавки категорически не рекомендуется: на здоровье человека негативно сказывается как недостаток селена, так и его избыток. Значительная передозировка селена токсична для организма и может вызвать нарушение работы сердечно-сосудистой, нервной, респираторной системы и ЖКТ, спровоцировать усиленное выпадение волос, хрупкость ногтей.