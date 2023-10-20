Полный гид по селену: зачем он нужен, признаки дефицита и как его восполнить

Чтобы контролировать этот процесс, в организме предусмотрена антиоксидантная защита: специальные вещества (антиоксиданты) работают как ловушки для свободных радикалов, отслеживая и обезвреживая их, и тем самым предотвращают окислительные повреждения клеток. Если баланс между производством свободных радикалов и активностью антиоксидантной системы нарушается, возникает оксидативный стресс. Он может быть причиной ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, генетических, онкологических и преждевременного старения. Некоторые антиоксиданты образуются в организме. Другие, в том числе селен, поступают с пищей.