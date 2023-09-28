Врач Шестакова рассказала, какие витамины защитят от ковида и ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в России превышает эпидемические пороги на 20%. Об этом предупреждают в Минздраве. Более 1,2 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено в России за последнюю неделю, рассказали в Роспотребнадзоре. В рост идет и ковид. Заболеваемость повышается по всей стране. Министерства и ведомства даже начали восстанавливать ковидные ограничения.
Полностью уберечься от вирусов, если вы часто бываете в общественных местах, сложно, но перенести заболевание в легкой форме можно, если придерживаться рекомендаций специалистов.
Врач Марина Шестакова советует не забывать про витамины. Три из них имеют доказанную эффективность и помогут не заболеть в сезон ОРВИ.
Нутрициолог, диетолог и кардиолог, врач функциональной медицины, врач антивозрастной и профилактической медицины PreventAgeЛичный сайт
Три лучших витамина против вирусов
«Есть витамины, которые защитят вас и ваших детей в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями, — рассказала врач, нутрициолог Марина Шестакова. — Их эффективность доказана. Они максимально хорошо показали себя в предыдущих эпидемиях».
На первом месте — витамин D3
«В идеале оптимально сдать анализы, посмотреть его уровень. Лучше, чтобы он был не ниже 60 в крови. В профилактических целях лучше принимать по назначению врача», — советует Марина Шестакова.
Второе место — у цинка
«Это очень важный минерал, его довольно мало содержится в пище, но он помогает нашему иммунитету — не только ему, но это очень важно, — говорит врач. — Принимать цинк надо с едой курсом 1-2 месяца, дозировка — по назначению врача».
Витамин С — на третьей позиции
«Это базовый антиоксидант, который будет работать ежедневно, не допуская активации вирусов в вашем организме. С дозировкой надо быть осторожными, не превышать», — объясняет Марина Шестакова.
Не паникуйте: это всего лишь сезонный подъем
Известный врач, вице-президент Общества доказательной медицины Василий Власов прокомментировал заявление Минздрава, что эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены на 20% и более в 35 городах РФ.
По словам эксперта, речь идет всего лишь о сезонном повышении заболеваемости.
Врач, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ. Вице-президент общества специалистов доказательной медицины. Член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований и комиссии по борьбе с лженаукой
«Это сезонное повышение заболеваемости в процентах к сомнительному ныне эпидемиологическому порогу вряд ли надо оценивать, —
Эпидемический порог — это величина заболеваемости, то есть количество новых случаев инфекции, которое превышает среднестатистический показатель за много лет в этом месяце текущего года. Поскольку в течение последних лет заболеваемость всеми респираторными заболеваниями очень сильно изменилась, к применению эпидемиологического порога для оценки ситуации нужно относиться с осторожностью.
К сожалению, в России делается недостаточно много исследований для определения типов вирусов, вызывающих заболевания. Поэтому трудно сказать что-то определенное в отношении структуры заболеваемости по вирусам, которые ее вызывают».