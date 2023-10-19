Этот симптом по утрам предупреждает, что за вами тянется опасный «ковидный хвост»

Но через какое-то время самочувствие вновь ухудшается. Причем связать с коронавирусом это не так просто: симптомы «долгого ковида» могут заявить о себе через 3-4 месяца или даже через год. Так, один из ярких симптомов того, что болезнь вас все еще не отпустила, — это головокружения по утрам.