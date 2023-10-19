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Этот симптом по утрам предупреждает, что за вами тянется опасный «ковидный хвост»

Даже если вы давно переболели коронавирусом, то последствия инфекции могут еще долго заявлять о себе. Порой мы их списываем на банальную усталость и стресс, хотя за безобидными вроде бы симптомами могут скрываться серьезные осложнения.

19 октября 20233
Этот симптом по утрам предупреждает, что за вами тянется опасный «ковидный хвост»
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Типичные симптомы коронавируса — это лихорадка, слабость, боль в горле, насморк, некоторые также могут пострадать от потери обоняния. Обычно человек болеет несколько недель, потом все симптомы сходят на нет, и кажется, что все позади. Снова возвращаются силы, улучшается настроение, появляется аппетит.

Но через какое-то время самочувствие вновь ухудшается. Причем связать с коронавирусом это не так просто: симптомы «долгого ковида» могут заявить о себе через 3-4 месяца или даже через год. Так, один из ярких симптомов того, что болезнь вас все еще не отпустила, — это головокружения по утрам.

У человека даже может возникнуть ощущение, что он сейчас упадет в обморок. Но часто «ковидный хвост» проявляет себя сильным головокружением по утрам, как только вы встаете с кровати. Оно может сопровождаться слабостью и туманом перед глазами, говорят эксперты Национального института неврологических расстройств и инсульта.

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Дело в том, что после перенесенной инфекции у человека может развиться постуральная ортостатическая тахикардия (сокращенно PoTS). Этот синдром сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений, пульс ускоряется буквально за несколько секунд при переходе из горизонтального положения в вертикальное.

Один из главных триггеров развития PoTS — инфекции. Например, инфекционный мононуклеоз, коронавирус, острые кишечные инфекции, ОРВИ с осложнениями. Также синдром может развиться после сотрясения головного мозга, сильного стресса, различных хронических заболеваний, беременности. Некоторые люди рискуют пострадать от осложнений — аритмии или сердечной недостаточности.

Согласно выводам ученых, постуральная ортостатическая тахикардия может развиться в любом возрасте, от нее страдали пациенты в возрасте от 17 до 78 лет. Проявлялся симптом чаще именно у тех, кто перенес коронавирус. В среднем ухудшение состояния наступало через 8 месяцев после того, как человек перенес инфекцию.

PoTS можно и нужно лечить, особенно если головокружения и туман перед глазами беспокоят вас далеко не первый раз. Обычно врач назначает УЗИ сердца, ЭКГ, осмотр у невролога и кардиолога. Терапия будет зависеть от результатов, в некоторых случаях пациенту прописывают лекарства, чтобы избежать опасных осложнений.

Чем еще грозит «долгий ковид»

Постковидный синдром и осложнения после коронавируса продолжают удивлять ученых и врачей. Кажется, не осталось ни одного органа, который бы не атаковал вездесущий вирус. О том, какие последствия могут настигнуть спустя месяцы и даже годы, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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