Исследование: прием витаминов может увеличить риск развития рака

В новой работе, опубликованной в Журнале клинических исследований (Journal of Clinical Investigation), ученые из Швеции и Китая сделали вывод, что витамины С и Е, которые многие увлеченно принимают в составе различных добавок, могут быть опасны для здоровья.
Эти витамины с антиоксидантными свойствами способны стимулировать ангиогенез — рост новых кровеносных сосудов внутри раковых клеток, провоцируя распространение опухоли в организме.
Чем могут быть опасны антиоксиданты
Исследователи изучали влияние антиоксидантов на образцах тканей легких, молочных желез и почек.
«Мы обнаружили, что антиоксиданты активируют механизм, который заставляет раковые опухоли образовывать новые кровеносные сосуды, что удивительно, поскольку ранее считалось, что антиоксиданты обладают защитным эффектом, — рассказал автор исследования Мартин Берго,
Ученые призывают не бояться антиоксидантов, которые мы получаем из обычной пищи. А вот сознательно принимать их дополнительно и превышать дозировки не стоит.
«Это может быть очень вредно для онкопациентов и людей с повышенным риском развития рака», — предупреждают исследователи. Они уверены, что в дальнейшем их новые работы помогут найти эффективные способы предотвращения ангиогенеза в опухолях.
Осторожнее с витаминами
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о том, что биодобавки с селеном и витамином Е могут провоцировать развитие рака простаты у мужчин, особенно если изначально их уровни в организме были высокие. «Ни селен, ни витамин Е не дают никаких известных преимуществ, но могут вызвать серьезные риски для здоровья», — предупреждают ученые Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле.
Британский ученый Тим Спектор в своей книге также пишет, что люди в большинстве своем колоссально переоценивают пользу витаминов и недооценивают связанный с ними риск.
«Практически ни для каких витаминов польза не доказана, зато все больше свидетельств, что они могут принести вред», — считает Тим Спектор.
По его словам, если человек регулярно употребляет полезные продукты (овощи, фрукты, рыбу, молоко и мясо), бывает на солнце каждый день, то он получает витамины и минералы в количестве, достаточном для 99% людей.