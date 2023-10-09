Исследование: прием витаминов может увеличить риск развития рака

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о том, что биодобавки с селеном и витамином Е могут провоцировать развитие рака простаты у мужчин, особенно если изначально их уровни в организме были высокие. «Ни селен, ни витамин Е не дают никаких известных преимуществ, но могут вызвать серьезные риски для здоровья», — предупреждают ученые Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле.