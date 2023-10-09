Разрушается при термообработке: делайте так, чтобы сохранить витамин С во время готовки

Наши клетки не могут самостоятельно синтезировать витамин С, поэтому его запасы в организме надо регулярно пополнять. А он нужен не только для поддержки иммунитета.
По словам специалистов портала Роспотребнадзора «Здоровое питание», витамин С выступает регулятором многих биохимических реакций внутри нас, например:
участвует в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительной ткани, которая обеспечивает функциональность и устойчивость кровеносным сосудам, костям, сухожилиям;
помогает в усвоении и обмене других микронутриентов и витаминов;
как мощный антиоксидант обеспечивает защиту белков, жиров, ДНК и РНК от повреждающего действия свободных радикалов, образующихся в клетках;
поддерживает уровень другого важного антиоксиданта — глутатиона, защищающего организм от воздействия токсинов и тяжелых металлов.
«Физиологическая потребность для взрослого человека в витамине С — в среднем 90 мг в сутки. Это количество содержится в 225 граммах лимонов или всего в 45 граммах черной смородины. Реальная же потребность в условиях современной жизни намного выше этого уровня», —
Где искать витамин С
По словам специалистов, бояться гипервитаминоза витамина С не стоит: избыток организм выведет с мочой. А получить передозировку здоровому человеку с помощью еды на практике нереально.
Продукты, богатые витамином С:
шиповник,
сладкий перец,
смородина,
облепиха;
петрушка,
укроп;
капуста — брюссельская, белокочанная и цветная,
картофель,
помидоры,
болгарский перец,
яблоки,
ананасы,
цитрусовые.
Но не стоит смешивать источники витамина С с продуктами, в которых есть аскорбатоксидаза — фермент, который мешает усвоению аскорбиновой кислоты. В больших количествах он содержится, например, в кабачках и огурцах. Однако тепловая обработка нейтрализует его, как, впрочем, и сам витамин С.
Четыре способа сохранить витамин С при готовке
Чтобы получать достаточное количество витамина С из еды, лучше есть овощи и фрукты в свежем виде, так как при нагревании он быстро разрушается. По словам специалистов, при кипячении, приготовлении супов достаточно всего лишь 2-3 минут, чтобы витамин практически полностью уничтожить.
Специалисты дали четыре совета, как сохранить большую часть витамина С при варке или запекании.
Закрывайте кастрюлю и сковородку крышкой. При доступе кислорода потери витамина С в два раза больше, чем при приготовлении без доступа кислорода.
Закладывайте продукты в кипящую воду. Чем дольше варится продукт, тем больше потери витамина.
Добавляйте при варке немного уксуса. В щелочной среде витамин С разрушается быстрее, чем в кислой.
Не используйте при приготовлении железную и медную посуду, ложку, половник.
Также убивает этот витамин время. При хранении овощей и фруктов уже через 4-5 месяцев его содержание падает на 60–80%. А вот заморозка ему, наоборот, не страшна.