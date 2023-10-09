Разрушается при термообработке: делайте так, чтобы сохранить витамин С во время готовки

Но не стоит смешивать источники витамина С с продуктами, в которых есть аскорбатоксидаза — фермент, который мешает усвоению аскорбиновой кислоты . В больших количествах он содержится, например, в кабачках и огурцах. Однако тепловая обработка нейтрализует его, как, впрочем, и сам витамин С.