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Разрушается при термообработке: делайте так, чтобы сохранить витамин С во время готовки

Без витамина С осенью тяжело, он главный помощник при борьбе с простудами. И многие в этот сезон стараются добавлять в рацион побольше продуктов, богатых аскорбинкой. Однако стоит помнить: при нагревании он быстро разрушается.

9 октября 20231
ткак сохранить витамин С при готовке
Источник:
iStockphoto

Наши клетки не могут самостоятельно синтезировать витамин С, поэтому его запасы в организме надо регулярно пополнять. А он нужен не только для поддержки иммунитета.

По словам специалистов портала Роспотребнадзора «Здоровое питание», витамин С выступает регулятором многих биохимических реакций внутри нас, например:

  • участвует в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительной ткани, которая обеспечивает функциональность и устойчивость кровеносным сосудам, костям, сухожилиям;

  • помогает в усвоении и обмене других микронутриентов и витаминов;

  • как мощный антиоксидант обеспечивает защиту белков, жиров, ДНК и РНК от повреждающего действия свободных радикалов, образующихся в клетках;

  • поддерживает уровень другого важного антиоксиданта — глутатиона, защищающего организм от воздействия токсинов и тяжелых металлов. 

«Физиологическая потребность для взрослого человека в витамине С — в среднем 90 мг в сутки. Это количество содержится в 225 граммах лимонов или всего в 45 граммах черной смородины. Реальная же потребность в условиях современной жизни намного выше этого уровня», — говорят эксперты Роспотребнадзора.

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По словам специалистов, бояться гипервитаминоза витамина С не стоит: избыток организм выведет с мочой. А получить передозировку здоровому человеку с помощью еды на практике нереально.

Продукты, богатые витамином С:

  • шиповник,

  • сладкий перец,

  • смородина,

  • облепиха;

  • петрушка,

  • укроп;

  • капуста — брюссельская, белокочанная и цветная,

  • картофель,

  • помидоры,

  • болгарский перец,

  • яблоки,

  • ананасы,

  • цитрусовые.

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Но не стоит смешивать источники витамина С с продуктами, в которых есть аскорбатоксидаза — фермент, который мешает усвоению аскорбиновой кислоты. В больших количествах он содержится, например, в кабачках и огурцах. Однако тепловая обработка нейтрализует его, как, впрочем, и сам витамин С.

Четыре способа сохранить витамин С при готовке

Чтобы получать достаточное количество витамина С из еды, лучше есть овощи и фрукты в свежем виде, так как при нагревании он быстро разрушается. По словам специалистов, при кипячении, приготовлении супов достаточно всего лишь 2-3 минут, чтобы витамин практически полностью уничтожить.

Специалисты дали четыре совета, как сохранить большую часть витамина С при варке или запекании.

  1. Закрывайте кастрюлю и сковородку крышкой. При доступе кислорода потери витамина С в два раза больше, чем при приготовлении без доступа кислорода.

  2. Закладывайте продукты в кипящую воду. Чем дольше варится продукт, тем больше потери витамина.

  3. Добавляйте при варке немного уксуса. В щелочной среде витамин С разрушается быстрее, чем в кислой.

  4. Не используйте при приготовлении железную и медную посуду, ложку, половник.

Также убивает этот витамин время. При хранении овощей и фруктов уже через 4-5 месяцев его содержание падает на 60–80%. А вот заморозка ему, наоборот, не страшна.

Автор текста:Анастасия Романова
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