Невролог рассказала, как сама справляется с хандрой и поддерживает организм осенью

Пить горячую воду постоянно: она помогает снять спазмы, запустить пищеварение и лимфоток, заставляет ферменты работать. Если позволяют слизистые, добавляйте в воду лимон и имбирь. Также хорошо пить горячий чай с лимоном, имбирем, головкой гвоздики, если нет противопоказаний.

Парить ноги вечерами. В воду добавлять 4-5 столовых ложек соли и соды — это отлично снимает сосудистые спазмы.

Одеваться по погоде. Не забывать про шапку, шарф, перчатки, выбирать удобную обувь и обязательно много двигаться.

Использовать аромамасла. Особенно хороши ароматы сладкого апельсина, хвои, розмарина — они улучшают настроение и тонус, а лаванда на ночь успокаивает. О способах определить, натуральное ли эфирное масло, читайте здесь.

Контрастный душ утром. Вода должна быть приятно теплая, потом приятно горячая и только затем приятно холодная. Обязательно вставать под душ с головой — это отлично для работы сосудов.

Если я на грани заболевания или дефицита сил, принимаю скипидарную ванну (ее нельзя тем, у кого повышено давление). Сразу чувствую прилив сил и не заболеваю! Этот способ запускает микроциркуляцию, повышает энергию и активирует все обменные процессы.

Промывать нос морской водой (или соленой), когда приходите домой. Это позволяет очистить слизистые. Важно и увлажнять воздух в отопительный сезон, иначе можно получить повреждение слизистых и проникновение инфекции.