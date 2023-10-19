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Невролог рассказала, как сама справляется с хандрой и поддерживает организм осенью

Скоро ноябрь — один из самых мрачных месяцев года. Заболеть в это время легче легкого, а уж про настроение и говорить не стоит. Врач назвала восемь способов, которые лично ей помогают не разболеться и не остаться без сил осенью.

19 октября 2023
Невролог рассказала, как сама справляется с хандрой и поддерживает организм осенью
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iStockphoto

Вторая половина осени на большей части территории России — непростое время. Погода портится, солнце появляется все реже, льют дожди, а где-то и в сочетании со снегом. Все это не способствует хорошему настроению и приливу жизненных сил. Традиционно в это время накатывают и волны инфекционных заболеваний: растут заболеваемость гриппом и ОРВИ, не отступает и ковид.

Чтобы не разболеться и не захандрить, врачи обычно дают самые базовые советы: обязательно соблюдать режим дня, высыпаться, много гулять, стараться не нервничать по пустякам. Но есть и более практичные рекомендации.

Невролог честно рассказала, какие методы справиться с дефицитом сил осенью и избежать болезней осенью практикует она сама.

Ксения Овсянникова
Медицина

Невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета

Простые способы не заболеть и быть полным сил осенью

  1. Пить горячую воду постоянно: она помогает снять спазмы, запустить пищеварение и лимфоток, заставляет ферменты работать. Если позволяют слизистые, добавляйте в воду лимон и имбирь. Также хорошо пить горячий чай с лимоном, имбирем, головкой гвоздики, если нет противопоказаний.

  2. Парить ноги вечерами. В воду добавлять 4-5 столовых ложек соли и соды — это отлично снимает сосудистые спазмы.

  3. Одеваться по погоде. Не забывать про шапку, шарф, перчатки, выбирать удобную обувь и обязательно много двигаться.

  4. Использовать аромамасла. Особенно хороши ароматы сладкого апельсина, хвои, розмарина — они улучшают настроение и тонус, а лаванда на ночь успокаивает. О способах определить, натуральное ли эфирное масло, читайте здесь.

  5. Контрастный душ утром. Вода должна быть приятно теплая, потом приятно горячая и только затем приятно холодная. Обязательно вставать под душ с головой — это отлично для работы сосудов.

  6. Если я на грани заболевания или дефицита сил, принимаю скипидарную ванну (ее нельзя тем, у кого повышено давление). Сразу чувствую прилив сил и не заболеваю! Этот способ запускает микроциркуляцию, повышает энергию и активирует все обменные процессы.

  7. Промывать нос морской водой (или соленой), когда приходите домой. Это позволяет очистить слизистые. Важно и увлажнять воздух в отопительный сезон, иначе можно получить повреждение слизистых и проникновение инфекции.

  8. Минимум раз в неделю — сауна, хамам или баня.

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Не забывайте про витамины

Врач также напоминает о важности восполнения дефицитов витаминов и микроэлементов в организме в непростой осенний период.

«Не забывайте про базовую нутрицевтику: это витамин D, магний, омега-3, витамин С. В осенний период это очень важно», — говорит Ксения Овсянникова. 

Назначать биодобавки и их дозировки должен только врач, ориентируясь на анамнез пациента, чтобы не было опасных побочных эффектов.

Автор текста:Анна Майская
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