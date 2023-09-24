Еда вместо БАДов: 7 доступных продуктов, которые могут заменить осенью аптечные витамины и минералы

Дефицит витаминов и минералов может пагубно повлиять на наше здоровье и самочувствие. В последнее время многие активно пытаются укрепить свой организм с помощью БАДов. Однако переизбыток таблеток может не лучшим образом сказаться на нашей печени. Поэтому для начала лучше внимательно проанализировать свой рацион и обратить внимание на продукты, которые заменят любые добавки.
Капуста
Капусту по доступной цене можно отыскать в магазинах практически круглый год. А если нет свежей, подойдет квашеная или маринованная: в ней даже больше аскорбиновой кислоты. Кроме того, этот продукт работает как мощный пробитик, полезный для пищеварительной системы и укрепляющий иммунитет.
Еще есть брокколи, которая отлично подойдет для супов и салатов. В ней есть витамин С, витамины группы В, провитамин А и бета-каротин.
Шпинат
В осенний сезон шпинат еще доступен в свежем виде, однако и после заморозки он сохраняет множество полезных свойств. В шпинате есть магний, калий, витамины С и А. Он отлично подходит как для супов, так и для вторых блюд. Его можно добавлять в гарниры и салаты.
Помидоры
Томаты считаются рекордсменами по содержанию ликопина. Этот антиоксидант помогает снизить риск развития опухолей.
Кстати, после термической обработки ликопина становится только больше, поэтому стоит обратить внимание на томатный сок и томатную пасту. Еще в помидорах есть вещества, которые помогают печени восстановиться.
Свекла
Свекла полезна и в сыром, и в вареном виде. В ней много пищевых волокон, которые так нужны нашему кишечнику. А еще свекла богата органическими кислотами, в ней есть яблочная, винная, щавелевая, лимонная. Также продукт богат витаминами С и В6.
Морковь
В детстве вам наверняка говорили: ешь морковку — не будешь носить очки. И правда, в корнеплоде есть много бета-каротина, который позволяет наладить работу глаз и остроту зрения, улучшает функции печени и желчного пузыря, снижает риск развития инсульта.
Бета-каротин лучше усваивается с жирами, поэтому лучше смешивать морковь с топленым маслом гхи или сливками.
Яблоки
Самые полезные яблоки появляются как раз в сезон. Поэтому осенью их можно заготовить впрок — заморозить или засушить. В таком виде плоды сохранят большую часть полезных свойств.
В яблоках есть витамины A, С, В1, В2, РР и Е и микроэлементы:
железо;
магний;
фосфор;
йод;
селен;
калий;
кальций;
цинк.
Бананы
Еще один доступный фрукт — банан. Всего два плода в день помогут вам укрепить нервную систему и стать более спокойным человеком. Еще бананы богаты магнием и калием, способствующим укреплению сердечно-сосудистой системы.
Также в этих фруктах содержится гормон удовольствия триптофан. Он нужен для синтеза мелатонина, поэтому эксперты