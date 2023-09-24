Еда вместо БАДов: 7 доступных продуктов, которые могут заменить осенью аптечные витамины и минералы

В осенний сезон шпинат еще доступен в свежем виде, однако и после заморозки он сохраняет множество полезных свойств. В шпинате есть магний, калий, витамины С и А. Он отлично подходит как для супов, так и для вторых блюд. Его можно добавлять в гарниры и салаты.