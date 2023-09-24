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Еда вместо БАДов: 7 доступных продуктов, которые могут заменить осенью аптечные витамины и минералы

Прежде чем тратить деньги на витаминные добавки, попробуйте разнообразить свое привычное меню этими полезными продуктами. Вы будете приятно удивлены результатом.

24 сентября 2023
Какие полезные продукты могут нанести вред при диабете
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iStockphoto

Дефицит витаминов и минералов может пагубно повлиять на наше здоровье и самочувствие. В последнее время многие активно пытаются укрепить свой организм с помощью БАДов. Однако переизбыток таблеток может не лучшим образом сказаться на нашей печени. Поэтому для начала лучше внимательно проанализировать свой рацион и обратить внимание на продукты, которые заменят любые добавки.

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Капуста

Капусту по доступной цене можно отыскать в магазинах практически круглый год. А если нет свежей, подойдет квашеная или маринованная: в ней даже больше аскорбиновой кислоты. Кроме того, этот продукт работает как мощный пробитик, полезный для пищеварительной системы и укрепляющий иммунитет.

Еще есть брокколи, которая отлично подойдет для супов и салатов. В ней есть витамин С, витамины группы В, провитамин А и бета-каротин.

Шпинат

В осенний сезон шпинат еще доступен в свежем виде, однако и после заморозки он сохраняет множество полезных свойств. В шпинате есть магний, калий, витамины С и А. Он отлично подходит как для супов, так и для вторых блюд. Его можно добавлять в гарниры и салаты.

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Помидоры

Томаты считаются рекордсменами по содержанию ликопина. Этот антиоксидант помогает снизить риск развития опухолей.

Кстати, после термической обработки ликопина становится только больше, поэтому стоит обратить внимание на томатный сок и томатную пасту. Еще в помидорах есть вещества, которые помогают печени восстановиться.

Свекла

Свекла полезна и в сыром, и в вареном виде. В ней много пищевых волокон, которые так нужны нашему кишечнику. А еще свекла богата органическими кислотами, в ней есть яблочная, винная, щавелевая, лимонная. Также продукт богат витаминами С и В6.

Морковь

В детстве вам наверняка говорили: ешь морковку — не будешь носить очки. И правда, в корнеплоде есть много бета-каротина, который позволяет наладить работу глаз и остроту зрения, улучшает функции печени и желчного пузыря, снижает риск развития инсульта.

Бета-каротин лучше усваивается с жирами, поэтому лучше смешивать морковь с топленым маслом гхи или сливками.

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Яблоки

Самые полезные яблоки появляются как раз в сезон. Поэтому осенью их можно заготовить впрок — заморозить или засушить. В таком виде плоды сохранят большую часть полезных свойств.

В яблоках есть витамины A, С, В1, В2, РР и Е и микроэлементы:

  • железо;

  • магний;

  • фосфор;

  • йод;

  • селен;

  • калий;

  • кальций;

  • цинк.

Бананы

Еще один доступный фрукт — банан. Всего два плода в день помогут вам укрепить нервную систему и стать более спокойным человеком. Еще бананы богаты магнием и калием, способствующим укреплению сердечно-сосудистой системы.

Также в этих фруктах содержится гормон удовольствия триптофан. Он нужен для синтеза мелатонина, поэтому эксперты food.ru советуют есть бананы перед сном.

Автор текста:Дарья Гапионок
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