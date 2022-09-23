С чем сочетается, а с чем смешивать не стоит

Полезнее есть инжир после еды, как и все остальные фрукты. Натощак не рекомендуется потому, что углеводсодержащие продукты стимулируют быстрый выброс инсулина, а у людей с предрасположенностью к избыточному весу и нарушениям углеводного обмена он сильно стимулируют центр голода, и к следующему приему человек может съесть больше, чем планировал. Поэтому же инжир лучше сочетать с белковым компонентом — это орехи, семечки, сыр, творог. Тогда гликемический индекс продукта будет ниже и продукт лучше усвоится.

Классические и очень изысканные сочетания инжира — с сыром фета, прошутто, горгонзолой. Также очень вкусно добавлять в салаты, сочетая с различной зеленью и травами (шпинат, руккола, айсберг), заправлять оливковым маслом и бальзамическим соусом.

Не рекомендуется комбинировать инжир с другими фруктами или сухофруктами. Или если комбинировать, то считать количество этих продуктов в сумме, тогда по питательной ценности это будет равноценно.