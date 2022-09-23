Этот экзотический плод нетипичен для нашей местности, его привозят из более теплых, субтропических регионов. Он растет на фиговых деревьях, созревая как раз к сентябрю-октябрю. Поскольку плод имеет приторно-сладкий вкус, многие считают его вредным для фигуры и здоровья, калорийным, поэтому исключают из рациона.
В реальности же в инжире немало пользы — калорий немного, зато достаточно клетчатки, полезных соединений и витаминов. Средний плод весом около 40 граммов дает не более 30 ккал, одновременно с этим поставляя 8 граммов углеводов и 1 грамм клетчатки, массу витаминов и микроэлементов. О пользе инжира и его влиянии на здоровье людей и вес тела «Доктор Питер» поговорил с Елизаветой Дзантиевой, врачом-эндокринологом, диетологом первой категории, кандидатом медицинских наук.
Врач-эндокринолог, диетолог первой категории кандидат медицинских наукt.me/drelizavetadzantieva
В сушеном калорий на порядок больше
Фрукт имеет насыщенный сладкий вкус, поэтому его используют как самостоятельный десерт или добавляют в различные блюда. Содержание клетчатки позволяет насытиться инжиром, съев очень небольшое его количество. При этом свежий плод обладает невысокой калорийностью. На 100 г продукта это примерно 75 ккал. Совсем другое дело — если это сушеный плод, его калорийность гораздо выше, она составляет уже 250 ккал. Поэтому желающим похудеть лучше отдавать предпочтение свежим «луковичкам».
Поддержать сердце и выровнять давление
Инжир обладает многогранным влиянием на организм, что связано с его богатым витаминно-минеральным составом в комбинации с антиоксидантами и пищевыми волокнами. Так, высокий уровень магния и калия помогает поддержать сердце, особенно в период стрессов, восстановления после инфекций и на фоне сосудистых патологий.
Компоненты инжира также помогают в поддержании нормального АД, снижают риск развития тахикардий и тромбозов сосудов. За счет пектина и фицина плод помогает снижать риск возникновения инфаркта, снижает скорость отложения холестерина на стенках сосудов, может помочь в уменьшении бляшек.
Для костей и кишечника
В инжире достаточно много кальция, который отлично усваивается организмом. Поступление этого минерала важно для поддержания достаточной плотности костей. С возрастом она постепенно снижается, что грозит остеопорозом. Инжир — это вкусный и полезный способ пополнить запасы, особенно, если вы плохо переносите молочные продукты.
Клетчатка — еще один важнейший компонент инжира. Ее регулярное поступление в кишечник помогает регулировать стул и «подкармливать» свою полезную микрофлору. Ферменты, которые содержатся в свежих «луковичках», помогают в лечении гастритов и восстановлении после отравлений, подавляя рост паразитов и патогенных микробов в тонкой и толстой кишке.
Изучается влияние на раковые клетки
Есть данные о том, что компоненты инжира могут в экспериментах подавлять рост клеток опухолей. Листья и мякоть плодов, а также другие части фигового дерева содержат высокое количество антиоксидантных соединений, которые подавляют активность свободных радикалов, повреждающих клетки.
Потребление инжира может в определенной степени защищать кишечную стенку от развития злокачественных процессов. В других экспериментах листья инжира показали активность против клеток рака шейки матки, печени и толстой кишки, молочных желез.
Для профилактики простуд и кожных проблем
Во многих странах, где традиционно произрастает инжир, его листья и плоды используют для приготовления различных снадобий от простуды и болезней легких. Употребление свежего или сушеного инжира полезно при профилактике ОРВИ и гриппа, а если уже заболели, плоды помогут быстрее перевести сухой кашель во влажный и вывести мокроту, поскольку обладают отхаркивающим и противовоспалительным эффектом. Они полезны при бронхитах, пневмониях, бронхиальной астме.
Не менее полезны эти плоды людям, страдающим от сухости кожи и постоянного зуда, а также различных видов дерматита. Компоненты плодов обладают успокаивающим, противовоспалительным эффектом.
Плюс к этому, этот сладкий плод содержит в своем составе целый ряд органических кислот, которые помогают повысить уровень энергии, улучшить работоспособность, поддержать силы и улучшить сон.
Сколько в граммах?
Однако, все хорошо в меру. Доктор говорит — нет плохих или хороших продуктов, важно количество и качество. Все-таки, как и любой фрукт, инжир, из-за наличия фруктозы в плодах, имеет сравнительно высокий гликемический индекс. Его стоит употреблять в небольшом объеме как перекус или дополнение к привычному питанию, как десерт. Тогда от фрукта будет польза. Но если есть инжир в больших количествах, особенно при наличии сахарного диабета или проблем с пищеварением, возможны и неприятные последствия.
В сутки стоит есть не более 3-4 «луковичек», это около 100 г плодов. Если же мы говорим о сушеном инжире, порцию урезаем до 1-2 штук.
Соблюдайте осторожность при некоторых болезнях
Осторожно, соблюдая меру, и отслеживая реакции организма, стоит употреблять инжир при следующих проблемах здоровья:
сахарный диабет — в избыточном количестве инжир сильно повышает глюкозу в крови.
синдром раздраженного кишечника и воспаление слизистой органов желудочно-кишечного тракта — может вызвать диарею.
аллергия или индивидуальная непереносимость — за счет содержания в плодах латекса может стать причиной перекрестной повышенной чувствительности к продуктам и вызвать развитие аллергической реакции.
подагра — высокое содержание щавелевой кислоты может способствовать обострению.
Моче- и желчекаменная болезнь — повышенное количество оксалатов может способствовать обострению течения заболеваний желчного пузыря или обострить состояние пациента с камнями в почках.
С чем сочетается, а с чем смешивать не стоит
Полезнее есть инжир после еды, как и все остальные фрукты. Натощак не рекомендуется потому, что углеводсодержащие продукты стимулируют быстрый выброс инсулина, а у людей с предрасположенностью к избыточному весу и нарушениям углеводного обмена он сильно стимулируют центр голода, и к следующему приему человек может съесть больше, чем планировал. Поэтому же инжир лучше сочетать с белковым компонентом — это орехи, семечки, сыр, творог. Тогда гликемический индекс продукта будет ниже и продукт лучше усвоится.
Классические и очень изысканные сочетания инжира — с сыром фета, прошутто, горгонзолой. Также очень вкусно добавлять в салаты, сочетая с различной зеленью и травами (шпинат, руккола, айсберг), заправлять оливковым маслом и бальзамическим соусом.
Не рекомендуется комбинировать инжир с другими фруктами или сухофруктами. Или если комбинировать, то считать количество этих продуктов в сумме, тогда по питательной ценности это будет равноценно.
Еще важный момент: свежий инжир следует употребить в течение 10 дней с момента сбора, потому что когда плод перезревает, в нем начинается процесс брожения. Однако чтобы увеличить срок его годности и питательную ценность, вы можете самостоятельно высушить плоды. Инжир можно употреблять в сезон в свежем виде, а также в виде сухофруктов в любое время года. Питательная ценность сушеного фрукта не уступает свежему, но стоит обратить снимание, что калорийность продукта будет выше. Варенье из инжира — любимое лакомство для многих, но не забываем, что добавление сахара и консервантов может перевесить пользу продукта.