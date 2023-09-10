Запомнить врага и изрезать его ножницами: с какими болезнями может справиться метод CRISPR

Пока эксперименты с CRISPR проводят на животных и растениях. Ученые из Новой Зеландии с помощью этой технологии сделали пятна на коровах не черными, а серыми — так крупный рогатый скот легче переносит жару. Исследователи из Южной Кореи клонировали двух щенков бигля, у которых «генетическими ножницами» вырезали ген, ответственный за болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Биотехнологи из Японии вывели сорт томатов, в плодах которого содержится в несколько раз больше полезных веществ, чем в обычных.