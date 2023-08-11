Китайские ученые нашли частички микропластика в человеческом сердце

Вы можете думать, что загрязнение мирового океана вас не касается, и вся эта шумиха по поводу экологии — не более, чем истерика. Однако на самом деле уже сейчас внутри вас, скорей всего, есть частички пластика.
Раньше мы знали, что мельчайшие кусочки пластика меньше пяти миллиметров с легкостью могут попадать в наше тело через рот, нос и другие открытые части тела. Однако вопрос о том, могут ли кусочки пластика скапливаться во внутренних органах, оставался открытым. Чтобы разобраться в нем, китайские исследователи собрали образцы ткани сердца у 15 человек во время операций на сердце. Кроме того, половина участников предоставили образцы своей крови до и после процедуры.
Авторы работы, опубликованной в ACS Environmental Science & Technology, с помощью прямой лазерной визуализации в инфракрасном диапазоне смогли найти частицы размером от 20 до 500 микрометров из 8 типов пластика. Один из них, полиэтилентерефталат, есть в обычных пластиковых бутылках.
Такой способ помог найти от десятков до тысяч отдельных частиц микропластика в большинстве образцов тканей.
Такой результат привел авторов исследования к выводу, что различные виды пластика вполне могут скапливаться и сохраняться в сердце и других внутренних органов. Чаще всего у участников эксперимента находили полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и полиметилметакрилат.
Интересно, что разнообразие видов пластика только возросло после оперативного вмешательства. Это означает, что часть микропластика могла попасть в организм именно во время операции. Раньше об этом способе попадания пластика в тело не говорили. Между тем, операции позволяют проникать частичкам напрямик в кровоток, к внутренним тканям.
Кроме того, в своей работе ученые отметили, что пластик не мог попасть в придаток левого предсердия, эпикардиальную жировую ткань и жировую ткань перикарда во время операции. Это значит, что в теории такие же частицы могут быть обнаружены и у людей, которые не проходили через операцию.
Для того чтобы разобраться, как именно пластик в сердце влияет на наше здоровье, нужны дополнительные исследования.