Китайские ученые нашли частички микропластика в человеческом сердце

Раньше мы знали, что мельчайшие кусочки пластика меньше пяти миллиметров с легкостью могут попадать в наше тело через рот, нос и другие открытые части тела. Однако вопрос о том, могут ли кусочки пластика скапливаться во внутренних органах, оставался открытым. Чтобы разобраться в нем, китайские исследователи собрали образцы ткани сердца у 15 человек во время операций на сердце. Кроме того, половина участников предоставили образцы своей крови до и после процедуры.