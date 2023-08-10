Диетолог из Израиля рассказал об уникальном влиянии дыни на уровень холестерина

Август — сезон бахчевых, на каждом углу появляются арбузные развалы. Этот сладкий фрукт с сочной красной мякотью особенно любим россиянами в жаркие летние дни. А вот его соседка по бахчевым развалам — дыня — не так популярна. На самом деле этот недооцененный летний овощ (да-да, именно овощ) также приносит много пользы для здоровья.
Дыня, как и кабачок, огурец, арбуз и тыква, принадлежит к семейству тыквенных и обладает различными и уникальными характеристиками. О пользе дыни говорит диетолог из Израиля.
Клинический диетолог Института женского здоровья Службы здравоохранения Маккаби в округе Шарон, Израиль
«Дыня богата водой и содержит мало калорий (около 35 ккал на 100 г), в ней есть витамины А и С, группы В, фолиевая кислота. При этом мало натрия и жиров, но зато в дыне есть калий и фосфор, а еще магний и кальций, —
Предотвращает запор
Регулярное употребление дыни может помочь предотвратить запор. Кроме того, пищевые волокна, содержащиеся в дыне, делают ее отличным перекусом, который надолго сохраняет чувство сытости.
Полезна для кожи и зрения
Антиоксиданты зеаксантин и лютеин, содержащиеся в дыне, защищают глаза и очищают сетчатку от свободных радикалов. Доказано также, что витамин С замедляет прогрессирование катаракты. А еще он поддерживает выработку коллагена, необходимого для кожи и волос.
Защищает сердце, снижает холестерин и давление
Дыня содержит антиоксиданты, в том числе бета-каротин, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижают риск сердечных заболеваний и рака.
Содержащиеся в дыне клетчатка, калий и витамин С поддерживают здоровье сердца, помогают контролировать давление и снижают уровень ЛПНП, вредного холестерина.
Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием калия также может снизить риск инсульта и образования камней в почках, а также защитить от потери мышечной массы.
Помогает похудеть
Если заменить калорийные десерты на дыню, то можно контролировать вес и снижать тягу к сладкому. Этот фрукт с легкостью может стать полезной альтернативой чему-то вкусненькому после еды.
Ешьте ее правильно!
Важно знать, что дыню стоит есть отдельно от других продуктов, но не на голодный желудок. Предпочтительнее — спустя час после обеда или ужина. Так она лучше усвоится.
Нельзя запивать дыню холодной водой, молоком и алкоголем. Есть риск получить расстройство желудка.
Выбираем вкусную дыню
Понюхайте хвостик — аромат дыни считается лучшим индикатором ее спелости. Если дыня пахнет только зеленью и травой, вряд ли она будет сладкой и вкусной. Важно помнить, что аромат уменьшится, если дыня хранилась в холодильнике.
Звук у спелой дыни отличается от арбузного. У дозревшего плода он глухой, а не звонкий.
Плод должен быть однородного желтого цвета и тяжелым для своего размера.
Аккуратно надавите на дыню — мягких мест быть не должно. Но слишком твердый фрукт — показатель его незрелости.
Кому нельзя
Диетологи предупреждают, что из-за содержания фруктозы увлекаться дыней не стоит людям с сахарным диабетом. Отказаться от фрукта нужно и пациентам с обострением язвы желудка. Также дыня неполезна страдающим отеками, равно как и арбуз.