Диетолог из Израиля рассказал об уникальном влиянии дыни на уровень холестерина

Регулярное употребление дыни может помочь предотвратить запор. Кроме того, пищевые волокна, содержащиеся в дыне, делают ее отличным перекусом, который надолго сохраняет чувство сытости.

Полезна для кожи и зрения

Антиоксиданты зеаксантин и лютеин, содержащиеся в дыне, защищают глаза и очищают сетчатку от свободных радикалов. Доказано также, что витамин С замедляет прогрессирование катаракты. А еще он поддерживает выработку коллагена, необходимого для кожи и волос.

Защищает сердце, снижает холестерин и давление

Дыня содержит антиоксиданты, в том числе бета-каротин, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снижают риск сердечных заболеваний и рака.

Содержащиеся в дыне клетчатка, калий и витамин С поддерживают здоровье сердца, помогают контролировать давление и снижают уровень ЛПНП, вредного холестерина.

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием калия также может снизить риск инсульта и образования камней в почках, а также защитить от потери мышечной массы.