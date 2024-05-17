Лайфхак от наших бабушек: простой способ сделать руки мягкими и нежными

Почему именно руки так уязвимы и почему именно кожа на руках так часто реагирует и на мороз, и на жару? Ладони обычно не защищены одеждой. А если вы еще не надеваете перчатки, когда занимаетесь домашними делами, то мыло и средства для уборки с агрессивными составами иссушают их еще сильнее.