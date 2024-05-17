Лайфхак от наших бабушек: простой способ сделать руки мягкими и нежными

Именно кожа рук чаще всего выдает возраст. Каждый день мы моем посуду, убираемся в доме и делаем еще тысячу вещей, которые делают наши ладони сухими и морщинистыми. Иногда исправить ситуацию не помогает даже жирный и дорогой крем.
Если кожа на руках стала грубой, как наждачная бумага, попробуйте лайфхак, который активно использовали еще наши бабушки. Вам понадобится самый обычный крем для рук и перчатки из хлопчатобумажной ткани.
План действий
Смысл этой процедуры прост.
Сначала сходите в ванную комнату и подержите ладони под теплой водой в течение нескольких минут.
Затем аккуратно высушите их.
Перед сном возьмите любимый крем, нанесите его жирным слоем и помассируйте руки.
После этого наденьте на руки перчатки.
Наутро результат вас приятно удивит.
Рукам приходится несладко
Почему именно руки так уязвимы и почему именно кожа на руках так часто реагирует и на мороз, и на жару? Ладони обычно не защищены одеждой. А если вы еще не надеваете перчатки, когда занимаетесь домашними делами, то мыло и средства для уборки с агрессивными составами иссушают их еще сильнее.
А еще на ладонях нет сальных желез, которые производят кожное сало и защищают кожу от обезвоживания. То есть кожа на них изначально более сухая по сравнению с другими зонами тела.
Как это работает
Почему намазать руки кремом и надеть перчатки на ночь — хорошая идея? Как отмечает дерматолог Джош Зейхнер, с помощью этой простой процедуры вы сможете смягчить кожу в момент, когда руками вы не пользуетесь. Так крем сможет максимально впитаться, увлажнить кожу и восстановить ее. Кроме того, перчатки помогут средству не остаться на постельном белье.
По словам дерматолога Брендана Кэмпа, ваш маникюр тоже станет только лучше благодаря этой привычке. Вы сможете увлажнить кутикулу и снизить риск появления заусенцев.
Выбираем крем
Чтобы процедура сработала на максимум, важно выбрать правильный крем. Вам подойдет средство с густой и увлажняющей формулой. Ингредиенты, на которые следует обратить внимание, включают вазелин, масло ши, глицерин, керамиды и гиалуроновую кислоту.
В первую очередь стоит ориентироваться на потребности конкретно вашей кожи. Лучше заранее протестировать крем: он не должен вызывать раздражение или аллергию. Кстати, если вы в целом склонны к аллергическим реакциям, лучше выбирать средства без ароматических отдушек.
Если у вас есть более серьезные проблемы с кожей рук, вы страдаете от экземы или псориаза, то перед тем, как пробовать этот лайфхак, лучше предварительно посоветоваться с дерматологом, пишет издание