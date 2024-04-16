Врач Курганская назвала 3 признака, что коже не хватает коллагена, и 6 способов его восполнить

Использовать средства с ретиноидами. Это производные витамина А, активируемые генами, участвующими в синтезе коллагена. Ретиноиды не всем подходят, поскольку могут агрессивно воздействовать на кожу. В этом случае выручают растительные аналоги.

Применять витамин С. Сыворотки, кремы и пищевые добавки с витамином C способствуют антиоксидантной защите клеток и стимулируют выработку коллагена.

Наносить солнцезащитный крем. Воздействие ультрафиолета приводит к разрушению коллагена, что вызывает появление преждевременных складок и морщин.

Употреблять достаточное количество белка. Такие продукты, как рыба, морепродукты, куриная грудка, нежирная свинина и говядина, являются источниками аминокислот, которые важны для синтеза коллагена.

Ограничить сахар в рационе. Продукты, в которых много сахара, способствуют образованию конечных продуктов гликирования (КПГ), которые расщепляют коллаген и делают его волокна тверже. Чем меньше сладостей в рационе, тем дольше кожа остается упругой и мягкой.