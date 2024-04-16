Врач Курганская назвала 3 признака, что коже не хватает коллагена, и 6 способов его восполнить

Дряблость кожи на лице, в области декольте и на теле, складки и морщины ― одни из главных признаков старения. Зачастую увядание связано со снижением уровня коллагена в организме. Именно этот белок отвечает за плотность и упругость кожи, ее молодость и гладкость.
Начиная с 25-28 лет синтез коллагена в организме снижается ежегодно в среднем на 1%, объяснила «Доктору Питеру» врач-дерматолог. Поэтому постепенно возрастные признаки становятся все заметнее во внешности. Лучшее, что можно сделать, ― не ждать их появления, а начать профилактику старения и дефицита коллагена как можно раньше. Проверить, хватает вашей коже коллагена или пора что-то предпринять, можно доступными способами.
Дерматолог-косметолог, лазеротерапевт центра инновационной медицины Damas Medical CenterЛичный сайт
Три простых теста на нехватку коллагена
Ущипните
Слегка ущипните большим и указательным пальцами кожу под глазами и посмотрите, как быстро она вернется в исходное состояние, расправится и разгладится. Здоровая кожа без дефицита коллагена мгновенно восстанавливается. Если кожа обезвожена или утрачивает эластичность, ей потребуется больше времени, чтобы вернуться в исходное положение.
Сожмите
Если не хочется лишний раз создавать складки под глазами, воспользуйтесь другим тестом. Этот метод проверки эластичности кожи предполагает осторожное пощипывание кожи на щеках, руках или животе. Как и в случае с предыдущим тестом, если кожа медленнее восстанавливает свою форму, это может указывать на потерю эластичности и нехватку коллагена.
Присмотритесь
Проверьте наличие признаков старения. Для этого просто внимательно рассмотрите себя в зеркало на предмет первых признаков дефицита коллагена. Часто в суете дней они остаются незамеченными, но сигнализируют: в организме уже идут процессы увядания. Это могут быть новые морщинки вокруг глаз, незначительный птоз или провисание кожи в нижней трети лица.
Как повысить уровень коллагена: шесть способов
Использовать средства с ретиноидами. Это производные витамина А, активируемые генами, участвующими в синтезе коллагена. Ретиноиды не всем подходят, поскольку могут агрессивно воздействовать на кожу. В этом случае выручают растительные аналоги.
Применять витамин С. Сыворотки, кремы и пищевые добавки с витамином C способствуют антиоксидантной защите клеток и стимулируют выработку коллагена.
Наносить солнцезащитный крем. Воздействие ультрафиолета приводит к разрушению коллагена, что вызывает появление преждевременных складок и морщин.
Употреблять достаточное количество белка. Такие продукты, как рыба, морепродукты, куриная грудка, нежирная свинина и говядина, являются источниками аминокислот, которые важны для синтеза коллагена.
Ограничить сахар в рационе. Продукты, в которых много сахара, способствуют образованию конечных продуктов гликирования (КПГ), которые расщепляют коллаген и делают его волокна тверже. Чем меньше сладостей в рационе, тем дольше кожа остается упругой и мягкой.
Бросить курить. Курение уменьшает приток крови и кислорода к коже. А также создает токсичные свободные радикалы, которые повреждают волокна коллагена и эластина, разрушают антиоксиданты в тканях. В итоге это ускоряет образование морщин и старение кожи.