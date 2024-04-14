Проктолог Масленников назвал 4 причины отказаться от туалетной бумаги

Согласитесь, многие из нас испытывают легкую панику, если в туалете заканчивается последний рулон туалетной бумаги. Сегодня мы уже не представляем своей жизни без этого, казалось бы, вполне себе заурядного атрибута гигиены. А ведь еще полвека назад туалетная бумага была гораздо худшего качества, к тому же в некоторых семьях ее с успехом заменяла прочитанная накануне пресса.