Проктолог Масленников назвал 4 причины отказаться от туалетной бумаги

Согласитесь, многие из нас испытывают легкую панику, если в туалете заканчивается последний рулон туалетной бумаги. Сегодня мы уже не представляем своей жизни без этого, казалось бы, вполне себе заурядного атрибута гигиены. А ведь еще полвека назад туалетная бумага была гораздо худшего качества, к тому же в некоторых семьях ее с успехом заменяла прочитанная накануне пресса.
Есть мнение, что туалетная бумага чуть ли не враг нашего здоровья и стоит от нее отказаться, иначе мы можем себе существенно навредить. Если это так, то чем же тогда заменить столь удобное изделие, чтобы было так же комфортно и чисто?
Повышает риски воспаления
«Неправильная гигиена анальной области способна приводить к различным проктологическим заболеваниям, и прежде всего — именно из-за злоупотребления туалетной бумагой, — рассказывает хирург Дмитрий Масленников. — Дело в том, что туалетная бумага не всегда дает достаточное очищение анальной зоны после дефекации. Даже после ее использования на коже остаются частички загрязнений, что чревато размножением бактерий».
Регулярное использование жесткой и некачественной туалетной бумаги способно раздражать кожу в области ануса и провоцировать микротравмы. Вкупе с недостаточным очищением это повышает риски развития инфекционных и воспалительных процессов.
Риск анальных трещин
Туалетная бумага дешевых сортов способна вызывать не только поверхностные микротравмы, но и более серьезные повреждения слизистой.
«Наиболее частым последствием в этом случае становятся анальные трещины. Это весьма неприятное заболевание доставляет пациенту немало дискомфорта, а без своевременного лечения может стать хроническим и потребовать уже хирургического лечения», — объясняет врач.
Аллергические реакции
У многих вызывает опасение состав туалетной бумаги и наличие в целлюлозе вредных химикатов. В Интернете часто встречаются утверждения, что бумага способна вызывать самые тяжелые проблемы со здоровьем, от эндокринных нарушений до рака.
«Действительно, существуют исследования, подтверждающие наличие в бумаге ряда потенциально токсичных соединений, — продолжает врач. — Например, бисфенола или перфторированных органических соединений — PFAS. Однако их влияние на здоровье человека при использовании именно туалетной бумаги отдельно пока не изучалось, а вред научно не подтвержден. Другое дело, что сегодня туалетная бумага часто содержит ароматизаторы, отдушки и краски. Для людей с чувствительной кожей это может быть опасно раздражениями, аллергическими и кожными реакциями».
Фактор риска геморроя
Сама по себе туалетная бумага вызывать геморрой не может. Тем не менее она считается одним из факторов риска развития этого заболевания.
«Прежде всего это возможно за счет микротравм и раздражения слизистой. Крайне нежелательно использовать бумагу, если геморрой уже перешел в стадию обострения. В этом случае она способна усилить воспаление и болезненные ощущения», — продолжает онколог.
Альтернатива туалетной бумаге
Наиболее полезной альтернативой туалетной бумаге станут подмывания — с помощью биде, гигиенического или обычного душа.
Еще один вариант — это влажная туалетная бумага. Она имеет особую структуру волокон и в меньшей степени травмирует слизистые. А вот заменять бумагу на влажные салфетки эксперт не советует.
«Во-первых, они часто содержат ароматизаторы и другие химические добавки. А во-вторых, при регулярном использовании рискуют нарушить нормальный микробиом кожи и привести к чрезмерной сухости тканей, особенно если в состав салфеток входят спиртовые растворы и другие агрессивные обеззараживающие компоненты», — объясняет врач.