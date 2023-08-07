Гладьте собак: ученые обнаружили, что это укрепляет нервную систему

Некоторые люди не могут спокойно пройти мимо очаровательного пса на улице и сразу же пытаются привлечь внимание собаки к себе. Такое поведение не всегда по душе владельцам животных, которые могут быть заняты дрессировкой или в целом не любят цокающих от восторга прохожих, однако явно идет на пользу самим умиляющимся. Особенно если собаку все же разрешат погладить, и она тоже будет в восторге от знакомства с новым человеком.
О том, что контакт с собакой идет на пользу нашей нервной системе, говорится в исследовании, о котором
Уровень кортизола снижается
Авторы исследования уверены, что кратковременное общение с собаками позитивно влияет на организм человека, так как уровень гормона стресса у людей падает всего за 5–20 минут, проведенных в обществе животных.
Профессор психиатрии и директор Центра взаимодействия человека и животных в Университете Содружества Вирджинии Нэнси Джи отмечает, что и у людей, и у собак, пока они радостно здороваются, подскакивает уровень окситоцина — гормона счастья.
По словам врача, если у вас есть собака, скорее всего, риски заболеваний сердечно-сосудистой системы у вас также будут снижены из-за увеличения регулярной физической активности в виде прогулок.
Мысли становятся яснее
Также есть
Ученые пришли к такому выводу, проанализировав, как с задачами справляются 8-летние британские школьники. У тех, кто несколько раз в неделю контактировал с собаками, в целом было более ровное настроение, они реже отвлекались и лучше сосредотачивались.
Меган Мюллер, адъюнкт-профессор Школы ветеринарной медицины Каммингса при Университете Тафтса, считает, что все дело в эмпатии. Контактируя с собакой, мы невольно начинаем видеть мир ее глазами, а животное живет настоящим моментом. Искренне радуется солнцу, траве, яме в земле, природе после дождя. Глядя на то, как любимый пес исследует окружающий мир, мы тоже забываем о своих заботах и бесконечных планах — иными словами, «заземляемся».
Мы успокаиваемся
Кроме того, прикосновения к животному успокаивают. В одном из канадских
Мюллер уверен, что такой эффект общение с собакой дает из-за того, что за тысячи лет жизнь бок о бок с людьми животные научились устанавливать с нами контакт, по-своему понимать нас и даже утешать в трудные минуты.