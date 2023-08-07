Гладьте собак: ученые обнаружили, что это укрепляет нервную систему

Некоторые люди не могут спокойно пройти мимо очаровательного пса на улице и сразу же пытаются привлечь внимание собаки к себе. Такое поведение не всегда по душе владельцам животных, которые могут быть заняты дрессировкой или в целом не любят цокающих от восторга прохожих, однако явно идет на пользу самим умиляющимся. Особенно если собаку все же разрешат погладить, и она тоже будет в восторге от знакомства с новым человеком.