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«Вампирский метод» и еще две хитрости, которые помогут прогнать слизней с огорода

Вредители могут полностью уничтожить как цветы, так и ягоды, овощи, зелень. Поэтому так важно правильно обрабатывать огород, чтобы ваш труд не был напрасен.

17 мая 20242
«Вампирский метод» и еще две хитрости, которые помогут прогнать слизней с огорода
Источник:

freepik

Слизни и улитки причиняют огромный вред и саженцам, и уже созревшим плодам. При этом слизней легко упустить из вида, так как в жару вредители не показываются: она смертельно опасна для них. Однако с наступлением ночи или же после дождя слизни активизируются, начиная поедать все на своем пути.

Больше всего слизни любят:

  • молодой картофель,

  • капусту,

  • листья гороха и бобовых,

  • салат,

  • любые корнеплоды,

  • всю рассаду,

  • молодые сеянцы,

  • ягоды,

  • огурцы и томаты.

Также вредители могут покуситься на петрушку и лук, в этом случае вред посадкам будет не такой ощутимый. Помимо того, что урожай может оказаться полностью уничтоженным, слизень также может распространить среди овощей и ягод различные грибковые заболевания, такие как ложная мучнистая роса, пятнистость капусты, фитофтороз.

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Как избавиться от слизней в огороде

Опытные садоводы знают, как уберечь грядки от вредителей и с удовольствием делятся своими знаниями с другими, пишет издание The Mirror. Некоторые способы довольно простые, но надежные. Попробуйте сами.

1. Горшок с сюрпризом

Один из методов — это оградить свое растение с помощью самого дешевого горшка из пластика. Делать это нужно следующим образом.

  • Вырежьте у горшка дно и поместите его в землю — вокруг саженца таким образом появится своеобразная «крепость».

  • Чтобы слизень не добрался до растения, края горшка нужно натереть вазелином и сверху посыпать солью.

  • Если не хочется портить внешний вид грядок, то горшок можно закопать в землю, оставив снаружи лишь края, на которых как раз будут вазелин и соль.

Важно: не сыпьте соль на землю и следите, чтобы она не попала на растения. Этот продукт может навредить саженцам.

2. «Вампирский метод»

Вампиры боятся серебра, осины, святой воды и чеснока. Последний как раз может помочь вам в борьбе со слизнями. Оказывается, эти вредители не выносят вкуса и запаха этой терпкой культуры. Поэтому стоит использовать чеснок для сохранности огорода.

Методика простая. Нужно взять несколько зубчиков чеснока, растолочь и смешать с водой. Получится раствор с сильным запахом. Этой чесночной водой необходимо опрыскать растения или же просто вокруг. Она не причинит саженцам никакого вреда, зато отлично отпугнет слизней и улиток.

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3. Ограда из яичной скорлупы

Здесь вам не потребуется никаких дополнительных ингредиентов. Просто не выкидывайте скорлупу после очистки яиц, хорошо ее измельчите и рассыпьте на землю.

Такой способ поможет не только удобрить почву, но и защитить растения от слизняков: они не смогут пробраться к желанным листочкам и плодам.

Автор текста:Софья Хромова
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