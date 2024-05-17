«Вампирский метод» и еще две хитрости, которые помогут прогнать слизней с огорода

Слизни и улитки причиняют огромный вред и саженцам, и уже созревшим плодам. При этом слизней легко упустить из вида, так как в жару вредители не показываются: она смертельно опасна для них. Однако с наступлением ночи или же после дождя слизни активизируются, начиная поедать все на своем пути.
Больше всего слизни любят:
молодой картофель,
капусту,
листья гороха и бобовых,
салат,
любые корнеплоды,
всю рассаду,
молодые сеянцы,
ягоды,
огурцы и томаты.
Также вредители могут покуситься на петрушку и лук, в этом случае вред посадкам будет не такой ощутимый. Помимо того, что урожай может оказаться полностью уничтоженным, слизень также может распространить среди овощей и ягод различные грибковые заболевания, такие как ложная мучнистая роса, пятнистость капусты, фитофтороз.
Как избавиться от слизней в огороде
Опытные садоводы знают, как уберечь грядки от вредителей и с удовольствием делятся своими знаниями с другими,
1. Горшок с сюрпризом
Один из методов — это оградить свое растение с помощью самого дешевого горшка из пластика. Делать это нужно следующим образом.
Вырежьте у горшка дно и поместите его в землю — вокруг саженца таким образом появится своеобразная «крепость».
Чтобы слизень не добрался до растения, края горшка нужно натереть вазелином и сверху посыпать солью.
Если не хочется портить внешний вид грядок, то горшок можно закопать в землю, оставив снаружи лишь края, на которых как раз будут вазелин и соль.
Важно: не сыпьте соль на землю и следите, чтобы она не попала на растения. Этот продукт может навредить саженцам.
2. «Вампирский метод»
Вампиры боятся серебра, осины, святой воды и чеснока. Последний как раз может помочь вам в борьбе со слизнями. Оказывается, эти вредители не выносят вкуса и запаха этой терпкой культуры. Поэтому стоит использовать чеснок для сохранности огорода.
Методика простая. Нужно взять несколько зубчиков чеснока, растолочь и смешать с водой. Получится раствор с сильным запахом. Этой чесночной водой необходимо опрыскать растения или же просто вокруг. Она не причинит саженцам никакого вреда, зато отлично отпугнет слизней и улиток.
3. Ограда из яичной скорлупы
Здесь вам не потребуется никаких дополнительных ингредиентов. Просто не выкидывайте скорлупу после очистки яиц, хорошо ее измельчите и рассыпьте на землю.
Такой способ поможет не только удобрить почву, но и защитить растения от слизняков: они не смогут пробраться к желанным листочкам и плодам.