«Вампирский метод» и еще две хитрости, которые помогут прогнать слизней с огорода

Слизни и улитки причиняют огромный вред и саженцам, и уже созревшим плодам. При этом слизней легко упустить из вида, так как в жару вредители не показываются: она смертельно опасна для них. Однако с наступлением ночи или же после дождя слизни активизируются, начиная поедать все на своем пути.