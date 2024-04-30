Печеночный сосальщик: опасным паразитом можно заразиться, съев овощи и фрукты с дачи

К ленточным червям также относятся бычий и свиной цепень . Они попадают в организм в основном вместе с плохо прожаренным или проваренным мясом крупного рогатого скота или свиньи. Но не только. Как уточняют эксперты ПНИПУ, еще один способ заразиться ими — проглотить яйца паразита вместе с шерстью животного, например собаки, или с дикими ягодами, помытыми к тому же в открытом водоеме.