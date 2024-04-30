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Печеночный сосальщик: опасным паразитом можно заразиться, съев овощи и фрукты с дачи

Многие слышали: если есть плохо прожаренные мясо или рыбу, можно подхватить гельминтов. Однако опасность могут представлять даже овощи и фрукты, выращенные на собственной грядке.

30 апреля 2024
Печеночный сосальщик: опасным паразитом можно заразиться, съев овощи и фрукты с дачи
Источник:
iStockphoto

Видов гельминтов, или глистов, — множество, и один из них — печеночный сосальщик. Как рассказал Сергей Солодников, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха, попадая в тело человека, этот паразит обычно выбирает для обитания печень, легкие или кровеносные сосуды. А потом, потихоньку увеличиваясь в размерах, может вызвать у своего «хозяина» фасциолез — болезнь, поражающую печень и желчный пузырь.

Сергей Солодников
Фармакология

Научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ, кандидат медицинских наук

По словам специалиста Пермского политеха, заразиться печеночным сосальщиком достаточно просто, если съесть плохо помытые овощи и фрукты с огорода, которые поливали из открытого водоема.

У заболевшего со временем могут появиться:

  • слабость;

  • снижение аппетита;

  • тошнота;

  • головные боли;

  • кожный зуд или крапивница;

  • астматические приступы.

Однако позже, по мере роста, паразит начинает мешать поступлению желчи в 12-перстную кишку. Тогда у человека могут появиться признаки желтухи — желтушность кожи и боли в правом подреберье.

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Ленточные и круглые

Гельминтами также можно заразиться не только из-за грязных рук, немытых овощей или зараженной воды, но и от полусырого мяса или рыбы.

К примеру, после употребления плохо прожаренной, недостаточно провяленной или слабо просоленной рыбы и икры внутри организма могут поселиться ленточные черви. Как рассказали специалисты ПНИПУ, лентец широкий, который любит обитать в кишечнике человека, может вырасти до внушительных размеров — в длину до 5-10 метров. С таким «чужим» в кишечнике человек начинает испытывать:

  • боли в животе;

  • урчание;

  • тошноту;

  • рвоту;

  • расстройство стула.

К ленточным червям также относятся бычий и свиной цепень. Они попадают в организм в основном вместе с плохо прожаренным или проваренным мясом крупного рогатого скота или свиньи. Но не только. Как уточняют эксперты ПНИПУ, еще один способ заразиться ими — проглотить яйца паразита вместе с шерстью животного, например собаки, или с дикими ягодами, помытыми к тому же в открытом водоеме.

Бывают еще круглые черви-паразиты. Например, аскариды и острицы. Они тоже любят жить в кишечнике человека, внутрь попадают через немытые руки, овощи и фрукты, а также грязную воду. Часто болезнь протекает бессимптомно, но с увеличением числа особей появляются боли в животе, расстройство стула и непроходимость кишечника.

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Как защититься

Чтобы не заразиться глистами, да и многими другими инфекциями, всегда важно помнить о личной гигиене. Главное — не забывайте мыть руки перед едой, после улицы, контакта с животными и деньгами.

Сергей Солодников перечислил и другие важные правила:

  • тщательно обрабатывайте фрукты, овощи и ягоды, даже если они с вашего дачного участка;

  • употребляйте в пищу мясо и рыбу только после тщательной термической обработки;

  • избегайте контакта с бродячими животными, а своему питомцу периодически проводите дегельминтизацию по рекомендации ветеринара.

Человек может быть долго заражен гельминтами и не подозревать об этом. Если же заметите подозрительные симптомы, не поленитесь и как можно скорее обратитесь к врачу для обследования. В таких случаях, как правило, сдают общий анализ крови и кала.

Автор текста:Анастасия Романова
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