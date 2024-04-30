Печеночный сосальщик: опасным паразитом можно заразиться, съев овощи и фрукты с дачи

Видов гельминтов, или глистов, — множество, и один из них — печеночный сосальщик. Как рассказал Сергей Солодников, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха, попадая в тело человека, этот паразит обычно выбирает для обитания печень, легкие или кровеносные сосуды. А потом, потихоньку увеличиваясь в размерах, может вызвать у своего «хозяина» фасциолез — болезнь, поражающую печень и желчный пузырь.
Научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ, кандидат медицинских наук
По словам специалиста Пермского политеха, заразиться печеночным сосальщиком достаточно просто, если съесть плохо помытые овощи и фрукты с огорода, которые поливали из открытого водоема.
У заболевшего со временем могут появиться:
слабость;
снижение аппетита;
тошнота;
головные боли;
кожный зуд или крапивница;
астматические приступы.
Однако позже, по мере роста, паразит начинает мешать поступлению желчи в 12-перстную кишку. Тогда у человека могут появиться признаки желтухи — желтушность кожи и боли в правом подреберье.
Ленточные и круглые
Гельминтами также можно заразиться не только из-за грязных рук, немытых овощей или зараженной воды, но и от полусырого мяса или рыбы.
К примеру, после употребления плохо прожаренной, недостаточно провяленной или слабо просоленной рыбы и икры внутри организма могут поселиться ленточные черви. Как рассказали специалисты ПНИПУ, лентец широкий, который любит обитать в кишечнике человека, может вырасти до внушительных размеров — в длину до 5-10 метров. С таким «чужим» в кишечнике человек начинает испытывать:
боли в животе;
урчание;
тошноту;
рвоту;
расстройство стула.
К ленточным червям также относятся бычий и свиной цепень. Они попадают в организм в основном вместе с плохо прожаренным или проваренным мясом крупного рогатого скота или свиньи. Но не только. Как уточняют эксперты ПНИПУ, еще один способ заразиться ими — проглотить яйца паразита вместе с шерстью животного, например собаки, или с дикими ягодами, помытыми к тому же в открытом водоеме.
Бывают еще круглые черви-паразиты. Например, аскариды и острицы. Они тоже любят жить в кишечнике человека, внутрь попадают через немытые руки, овощи и фрукты, а также грязную воду. Часто болезнь протекает бессимптомно, но с увеличением числа особей появляются боли в животе, расстройство стула и непроходимость кишечника.
Как защититься
Чтобы не заразиться глистами, да и многими другими инфекциями, всегда важно помнить о личной гигиене. Главное — не забывайте мыть руки перед едой, после улицы, контакта с животными и деньгами.
Сергей Солодников перечислил и другие важные правила:
тщательно обрабатывайте фрукты, овощи и ягоды, даже если они с вашего дачного участка;
употребляйте в пищу мясо и рыбу только после тщательной термической обработки;
избегайте контакта с бродячими животными, а своему питомцу периодически проводите дегельминтизацию по рекомендации ветеринара.
Человек может быть долго заражен гельминтами и не подозревать об этом. Если же заметите подозрительные симптомы, не поленитесь и как можно скорее обратитесь к врачу для обследования. В таких случаях, как правило, сдают общий анализ крови и кала.