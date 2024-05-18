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Не только грудь: как имплантаты применяют в урологии, объяснил врач Сосновский

В медицине имплантаты используются во многих сферах, от пластической хирургии до коррекции урологических проблем. Врач объяснил, когда мужчинам без них не обойтись.

18 мая 2024
протезирование, пенис
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iStockphoto

Эректильная дисфункция и смежные мужские заболевания — очень деликатные проблемы, психологически и физически сложные, из-за чего мужчины долго могут не решаться на их коррекцию. Помимо того, некоторые виды патологий еще и требуют достаточно сложного лечения.

Увы, медикаментозная терапия (прием таблеток) и консервативные вмешательства другого рода не всегда обеспечивают должный и ожидаемый эффект, и исправить ситуацию иногда можно только хирургическим путем. Один из таких методов — применение имплантатов в урологии. Пациентам с эректильной дисфункцией может быть проведена операция фаллопротезирования. Кому и когда она показана, объяснил Станислав Сосновский — уролог-андролог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением урологии.

Урология, андрология, репродуктология

Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наук

Техники проведения операции

Если принято решение о хирургической коррекции, подходы к каждому пациенту будут строго индивидуальными. Протезирование мужского полового члена может выполняться несколькими методами.

  • Вживление полужестких неуправляемых имплантатов. Этот метод считается устаревшим и применяется крайне редко. Это связано с тем, что половой орган после вживления протеза перманентно находится в эрегированном состоянии. Это неудобно в бытовом плане, может приводить к определенным проблемам.

  • Протезирование пластичными управляемыми имплантатами. Данный вид протеза изготавливается из силикона и обладает гибкостью. В результате вмешательства половой орган также обретает статичную форму и постоянный размер, но при этом его положение остается управляемым.

  • Трехкомпонентные гидравлические имплантаты. Наиболее современный и дорогостоящий тип протеза. С его помощью удается восстановить эректильную функцию с соблюдением анатомических и физиологических особенностей органа. Такие имплантаты способны прослужить не один десяток лет.

Подбирать индивидуальный имплантат мужчина будет совместно с врачом, исходя из различных индивидуальных особенностей и пожеланий, возможностей и имеющихся показаний и противопоказаний.

Кому нужно фаллопротезирование

Главное показание к протезированию полового члена — серьезное нарушение эректильной функции при отсутствии возможности медикаментозного устранения проблемы. Иногда восстановить потенцию только терапевтическими методиками не позволяет наличие у пациента серьезных патологий сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем.

Фаллопротезирование рекомендовано при:

  • наличии травм таза, поясничного отдела позвоночника, копчика;

  • поврежденном сплетении тазовых нервов;

  • тяжелой диабетической нейропатии;

  • патологиях сердечно-сосудистой системы;

  • неврологических недугах, нарушающих эректильную функцию;

  • болезни Пейрони;

  • травмах полового органа, приводящих к его деформации;

  • нарушениях гормонального характера, не подлежащих медикаментозному лечению.

Возможны и другие показания. Это определяет только уролог после полного обследования, изучения индивидуальной истории болезни и особенностей пациента.

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Протезирование яичка

Востребована операция и по протезированию яичек. Она показана при криптыорхизме (неопущение яичек из брюшной полости), при удалении органа в результате травм, онкологии и по другим причинам. Операция выполняется под спинномозговым наркозом и длится не более получаса. Имплантат яичка изготавливают из силиконовой основы, максимально имитирующей по текстуре настоящее. Главная задача хирурга — точно подобрать имплантат по размеру, что позволит избежать появления осложнений и сделает реабилитационный период минимальным.

Современные методы фаллопротезирования и имплантации яичек гарантирует пациентам максимально естественный результат лечения.

Автор текста:Елена Мишина
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