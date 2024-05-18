Не только грудь: как имплантаты применяют в урологии, объяснил врач Сосновский

Увы, медикаментозная терапия (прием таблеток) и консервативные вмешательства другого рода не всегда обеспечивают должный и ожидаемый эффект, и исправить ситуацию иногда можно только хирургическим путем. Один из таких методов — применение имплантатов в урологии. Пациентам с эректильной дисфункцией может быть проведена операция фаллопротезирования. Кому и когда она показана, объяснил Станислав Сосновский — уролог-андролог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением урологии.