Не только грудь: как имплантаты применяют в урологии, объяснил врач Сосновский

Эректильная дисфункция и смежные мужские заболевания — очень деликатные проблемы, психологически и физически сложные, из-за чего мужчины долго могут не решаться на их коррекцию. Помимо того, некоторые виды патологий еще и требуют достаточно сложного лечения.
Увы, медикаментозная терапия (прием таблеток) и консервативные вмешательства другого рода не всегда обеспечивают должный и ожидаемый эффект, и исправить ситуацию иногда можно только хирургическим путем. Один из таких методов — применение имплантатов в урологии. Пациентам с эректильной дисфункцией может быть проведена операция фаллопротезирования. Кому и когда она показана, объяснил Станислав Сосновский — уролог-андролог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением урологии.
Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукСтраница на сайте клиники
Техники проведения операции
Если принято решение о хирургической коррекции, подходы к каждому пациенту будут строго индивидуальными. Протезирование мужского полового члена может выполняться несколькими методами.
Вживление полужестких неуправляемых имплантатов. Этот метод считается устаревшим и применяется крайне редко. Это связано с тем, что половой орган после вживления протеза перманентно находится в эрегированном состоянии. Это неудобно в бытовом плане, может приводить к определенным проблемам.
Протезирование пластичными управляемыми имплантатами. Данный вид протеза изготавливается из силикона и обладает гибкостью. В результате вмешательства половой орган также обретает статичную форму и постоянный размер, но при этом его положение остается управляемым.
Трехкомпонентные гидравлические имплантаты. Наиболее современный и дорогостоящий тип протеза. С его помощью удается восстановить эректильную функцию с соблюдением анатомических и физиологических особенностей органа. Такие имплантаты способны прослужить не один десяток лет.
Подбирать индивидуальный имплантат мужчина будет совместно с врачом, исходя из различных индивидуальных особенностей и пожеланий, возможностей и имеющихся показаний и противопоказаний.
Кому нужно фаллопротезирование
Главное показание к протезированию полового члена — серьезное нарушение эректильной функции при отсутствии возможности медикаментозного устранения проблемы. Иногда восстановить потенцию только терапевтическими методиками не позволяет наличие у пациента серьезных патологий сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем.
Фаллопротезирование рекомендовано при:
наличии травм таза, поясничного отдела позвоночника, копчика;
поврежденном сплетении тазовых нервов;
тяжелой диабетической нейропатии;
патологиях сердечно-сосудистой системы;
неврологических недугах, нарушающих эректильную функцию;
болезни Пейрони;
травмах полового органа, приводящих к его деформации;
нарушениях гормонального характера, не подлежащих медикаментозному лечению.
Возможны и другие показания. Это определяет только уролог после полного обследования, изучения индивидуальной истории болезни и особенностей пациента.
Протезирование яичка
Востребована операция и по протезированию яичек. Она показана при криптыорхизме (неопущение яичек из брюшной полости), при удалении органа в результате травм, онкологии и по другим причинам. Операция выполняется под спинномозговым наркозом и длится не более получаса. Имплантат яичка изготавливают из силиконовой основы, максимально имитирующей по текстуре настоящее. Главная задача хирурга — точно подобрать имплантат по размеру, что позволит избежать появления осложнений и сделает реабилитационный период минимальным.
Современные методы фаллопротезирования и имплантации яичек гарантирует пациентам максимально естественный результат лечения.