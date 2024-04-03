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Лучше виагры: врач Кутушов назвал сок, который повышает потенцию у мужчин

Натуральное лучше химии. Токсиколог рассказал, какой сок способен улучшить мужское здоровье и потенцию, а также выводит токсины, стимулирует пищеварение и чистит печень.

3 апреля 20249
Лучше виагры: врач Кутушов назвал сок, который повышает потенцию у мужчин
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iStockphoto

Натуральный сок — кладезь витаминов и полезных веществ, минералов и солей. Его употребление может решить самые разные проблемы со здоровьем. И речь не только про фруктовые соки.

Известно, что сок свеклы помогает при анемии, он богат железом и витаминами группы В, капустный — содержит витамин К, который помогает укрепить кости, морковный повышает иммунитет и уменьшает воспаление, томатный укрепляет сердечно-сосудистую систему и полезен для зубов.

Есть и еще один вид сока, который нельзя назвать овощным или фруктовым. Это березовый сок, который собирают, когда весной начинается сокодвижение и вплоть до распускания почек. Березовый сок — это природный напиток, богатый витаминами, минералами и другими питательными веществами, которые приносят пользу организму, особенно мужскому. В этом уверен врач Михаил Кутушов.

Михаил Кутушов
Медицина

Токсиколог, кандидат медицинских наук

Повышает потенцию и выводит токсины

«Березовый сок благотворно влияет на мужское здоровье, — рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников. Помимо этого сок обладает мочегонным и детоксикационным действием, помогает вывести токсины и избыточные соли из организма».

Березовый сок еще отлично стимулирует пищеварение и улучшает работу кишечника, что полезно при расстройствах желудка.

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Чистит печень

«Этот напиток также способствует очищению печени, он поддерживает ее функции и помогает справиться с желтухой, — продолжат врач. — Богатое содержание в березовом соке витаминов, особенно витамина С, помогает укрепить иммунитет и повысить защитные функции организма». 

Кутушов отметил, что особенно полезно пить березовый сок в период поста. Это необходимо, чтобы поддерживать здоровье организма на протяжении длительного времени.

«Рекомендуется пить его для выведения лишних шлаков, а также людям, страдающим от повышенного уровня холестерина и метаболических нарушений», — продолжает врач.

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Как пить березовый сок

«Употребляйте утром натощак по одной столовой ложке за 30 минут до еды», — рекомендует Кутушов. Березовый сок в виде сиропа можно добавлять в чай или воду для улучшения вкуса, рекомендуется принимать курсами по 1-2 месяца, с перерывами.

Врач предупреждает, что перед употреблением березового сока, особенно в больших количествах, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.

Автор текста:Анна Майская
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