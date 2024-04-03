Лучше виагры: врач Кутушов назвал сок, который повышает потенцию у мужчин

Натуральный сок — кладезь витаминов и полезных веществ, минералов и солей. Его употребление может решить самые разные проблемы со здоровьем. И речь не только про фруктовые соки.
Есть и еще один вид сока, который нельзя назвать овощным или фруктовым. Это березовый сок, который собирают, когда весной начинается сокодвижение и вплоть до распускания почек. Березовый сок — это природный напиток, богатый витаминами, минералами и другими питательными веществами, которые приносят пользу организму, особенно мужскому. В этом уверен врач Михаил Кутушов.
Токсиколог, кандидат медицинских наук
Повышает потенцию и выводит токсины
«Березовый сок благотворно влияет на мужское здоровье, — рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников. Помимо этого сок обладает мочегонным и детоксикационным действием, помогает вывести токсины и избыточные соли из организма».
Березовый сок еще отлично стимулирует пищеварение и улучшает работу кишечника, что полезно при расстройствах желудка.
Чистит печень
«Этот напиток также способствует очищению печени, он поддерживает ее функции и помогает справиться с желтухой, — продолжат врач. — Богатое содержание в березовом соке витаминов, особенно витамина С, помогает укрепить иммунитет и повысить защитные функции организма».
Кутушов отметил, что особенно полезно пить березовый сок в период поста. Это необходимо, чтобы поддерживать здоровье организма на протяжении длительного времени.
«Рекомендуется пить его для выведения лишних шлаков, а также людям, страдающим от повышенного уровня холестерина и метаболических нарушений», — продолжает врач.
Как пить березовый сок
«Употребляйте утром натощак по одной столовой ложке за 30 минут до еды», — рекомендует Кутушов. Березовый сок в виде сиропа можно добавлять в чай или воду для улучшения вкуса, рекомендуется принимать курсами по 1-2 месяца, с перерывами.
Врач предупреждает, что перед употреблением березового сока, особенно в больших количествах, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.