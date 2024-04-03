Лучше виагры: врач Кутушов назвал сок, который повышает потенцию у мужчин

Есть и еще один вид сока, который нельзя назвать овощным или фруктовым. Это березовый сок, который собирают, когда весной начинается сокодвижение и вплоть до распускания почек. Березовый сок — это природный напиток, богатый витаминами, минералами и другими питательными веществами, которые приносят пользу организму, особенно мужскому. В этом уверен врач Михаил Кутушов.