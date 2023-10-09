«Еще два года назад в Америке ученые посмотрели на состав бумажных соломинок и пришли в ужас. Недавно эксперимент с „экологичными“ трубочками не из пластика повторили в Бельгии и получили те же данные, — рассказала биолог Анча Баранова. — В соломинках для кофе и других напитков, сделанных из бумаги с пропиткой, и в бамбуковых трубочках тоже нашлись пер- и полифторалкилы (PFAS) — так называемые вечные химикаты, которые не разрушаются, однажды попав в окружающую среду. Для человека эти вещества тоже ужасно вредные и вообще ничем не выводятся из организма».