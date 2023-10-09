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Вот из-за чего нельзя пить кофе и сок через трубочки, бумажные — тоже

Опасны не только пластиковые соломинки для напитков. Вредны для здоровья и окружающей среды и бумажные трубочки, которые все чаще предлагают в кафе. Ученые объяснили почему и даже предложили альтернативу.

9 октября 2023
соломинка трубочка кофе газировка коктейль
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iStockphoto

Во многих странах уже давно ведется борьба с пластиком: в магазинах нет пакетов-маек, в кафе не встретишь многоразовые соломинки для кофе и коктейлей. Главная причина — они годами не разлагаются и серьезно угрожают окружающей среде.

В качестве альтернативы «эко-френдли» кафе стали предлагать посетителям пользоваться бумажными трубочками со специальной пропиткой, чтобы не размокали. Но, оказывается, они тоже очень опасны — и для человека, и для планеты в целом.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав состав бумажных трубочек для напитков. Биолог Анча Баранова комментирует одно из свежих исследований.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

«Пришли в ужас»

«Еще два года назад в Америке ученые посмотрели на состав бумажных соломинок и пришли в ужас. Недавно эксперимент с „экологичными“ трубочками не из пластика повторили в Бельгии и получили те же данные, — рассказала биолог Анча Баранова. — В соломинках для кофе и других напитков, сделанных из бумаги с пропиткой, и в бамбуковых трубочках тоже нашлись пер- и полифторалкилы (PFAS) — так называемые вечные химикаты, которые не разрушаются, однажды попав в окружающую среду. Для человека эти вещества тоже ужасно вредные и вообще ничем не выводятся из организма».

Кстати, по статистике, в США 333 миллиона человек в день используют 500 миллионов соломинок для разных напитков.

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А есть альтернатива?

Ученые из Бельгии в своем исследовании предположили, что вредных веществ практически нет в трубочках из нержавеющей стали или в стеклянных.

Так что, как вариант, можно носить их с собой, если так хочется пить кофе, газировку и коктейли именно через соломинку. Но лучше привыкать пить напитки просто через край, не пользуясь пластиковыми крышками и любого вида соломинками.

«Правда, есть вероятность, что так же вредны для здоровья человека и экологии могут быть и бумажные стаканчики для кофе, - предлагает задуматься о проблеме биолог Баранова.

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Еще одна опасность

Ранее о вреде силиконовой посуды рассказал токсиколог Михаил Кутушов. Он объяснил, почему в европейских странах все чаще звучат призывы навсегда расстаться с формочками, ковриками для выпечки, лопатками, стаканчиками, крышками и прочими кухонными атрибутами из силикона.

По его словам, в этой посуде тоже содержатся опасные вещества — ПФАС. Они могут накапливаться в организме человека и вызывать повреждение печени, иммунные расстройства, развитие рака и проблемы с репродуктивной системой.

Токсичной и опасной для здоровья также считают посуду с нанесенной сверху глазурью и декоративной краской. В ней может накапливаться свинец.

По словам врача, безопасной считается кepaмичecкaя, стеклянная и эмалированная пocyдa.

Автор текста:Анна Майская
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