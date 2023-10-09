Во многих странах уже давно ведется борьба с пластиком: в магазинах нет пакетов-маек, в кафе не встретишь многоразовые соломинки для кофе и коктейлей. Главная причина — они годами не разлагаются и серьезно угрожают окружающей среде.
В качестве альтернативы «эко-френдли» кафе стали предлагать посетителям пользоваться бумажными трубочками со специальной пропиткой, чтобы не размокали. Но, оказывается, они тоже очень опасны — и для человека, и для планеты в целом.
К такому выводу пришли ученые, проанализировав состав бумажных трубочек для напитков. Биолог Анча Баранова комментирует
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)Личный сайт
«Пришли в ужас»
«Еще два года назад в Америке ученые посмотрели на состав бумажных соломинок и пришли в ужас. Недавно эксперимент с „экологичными“ трубочками не из пластика повторили в Бельгии и получили те же данные, —
Кстати, по статистике, в США 333 миллиона человек в день используют 500 миллионов соломинок для разных напитков.
А есть альтернатива?
Ученые из Бельгии в своем исследовании предположили, что вредных веществ практически нет в трубочках из нержавеющей стали или в стеклянных.
Так что, как вариант, можно носить их с собой, если так хочется пить кофе, газировку и коктейли именно через соломинку. Но лучше привыкать пить напитки просто через край, не пользуясь пластиковыми крышками и любого вида соломинками.
«Правда, есть вероятность, что так же вредны для здоровья человека и экологии могут быть и бумажные стаканчики для кофе, - предлагает задуматься о проблеме биолог Баранова.
Еще одна опасность
Ранее о вреде силиконовой посуды рассказал токсиколог Михаил Кутушов. Он объяснил, почему в европейских странах все чаще звучат призывы навсегда расстаться с формочками, ковриками для выпечки, лопатками, стаканчиками, крышками и прочими кухонными атрибутами из силикона.
По его словам, в этой посуде тоже содержатся опасные вещества — ПФАС. Они могут накапливаться в организме человека и вызывать повреждение печени, иммунные расстройства, развитие рака и проблемы с репродуктивной системой.
Токсичной и опасной для здоровья также считают посуду с нанесенной сверху глазурью и декоративной краской. В ней может накапливаться свинец.
По словам врача, безопасной считается кepaмичecкaя, стеклянная и эмалированная пocyдa.