Уходите сразу, если вам такое предлагают: 6 «нельзя» для нутрициолога

Нутрициолог — это человек, который чаще всего проходит курсы у различных экспертов, в различных школах и обучающих центрах за деньги. Далеко не всегда это врач, чаще — человек, который не имеет отношения к медицине или имеет к ней косвенное отношение. Другими словами, подходить к людям, имеющим патологии, и тем более каким-либо образом корректировать их питание, рекомендовать добавки или какие-либо препараты этот специалист не имеет права.