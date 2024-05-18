Уходите сразу, если вам такое предлагают: 6 «нельзя» для нутрициолога

Сегодня стало модно заботиться о своем здоровье, в том числе консультируясь со специалистами по питанию. Раньше все было понятно: вопросами питания занимался врач-диетолог, к которому направляли на консультации пациентов врачи других специализаций. Именно эти специалисты, имеющие медицинское образование и прошедшие специализацию в данной сфере, занимались коррекцией рациона людей, страдающих от различных патологий.
Сегодня же проблемы с питанием обещают устранить специалисты, которые именуют себя модным и не всем понятным словом — «нутрициолог». Кто же это? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Елена Черная — врач-эндокринолог, диетолог медицинского центра «Московская клиника».
Эндокринолог, диетолог «Московской клиники»
Диетолог VS нутрициолог
Ключевое отличие — это врачебное образование. Диетолог — это врач, который получил сначала базовое образование, отучившись в медицинском вузе, а затем пройдя специализацию по диетологии. Это специалист, который имеет право лечить людей, а коррекция питания у человека с патологиями — это тоже направление лечения.
Нутрициолог — это человек, который чаще всего проходит курсы у различных экспертов, в различных школах и обучающих центрах за деньги. Далеко не всегда это врач, чаще — человек, который не имеет отношения к медицине или имеет к ней косвенное отношение. Другими словами, подходить к людям, имеющим патологии, и тем более каким-либо образом корректировать их питание, рекомендовать добавки или какие-либо препараты этот специалист не имеет права.
Кто поможет бороться с лишним весом
Ожирение относится к патологиям, это не косметическая проблема, а медицинский диагноз. Установить этот диагноз может врач любой специальности на основании установленных критериев, а лечить юридически могут врачи двух специализаций — эндокринолог и диетолог.
С алиментарно-зависимыми заболеваниями, развитие которых зависит от образа жизни и питания, работают врачи в рамках специализированной медицинской помощи — диетологи, эндокринологи, гастроэнтерологи. Но никак не специалисты, которые не имеют профильного образования в данной сфере.
В обязанности диетолога входит назначение необходимого обследования для уточнения диагноза, проведение антропометрических измерений, биоимпедансометрии, анализа состояния текущего питания. На основании полученных данных диетолог разрабатывает индивидуальную стратегию лечения пациента, подбирает оптимальный стиль и калорийность питания, назначает медицинские препараты. Медикаментозное лечение ожирения может назначить только врач.
Что может нутрициолог
Нутрициолог может заниматься вопросами первичной профилактикой заболеваний — обучать здоровых людей основам рационального питания для укрепления здоровья и предупреждения заболеваний. Ничего корректировать, назначать и даже рекомендовать какие-либо добавки он не может, поскольку они могут и навредить, если не проводить предварительных исследований и не определять нутритивный статус организма.
Нутрициолог должен отчетливо понимать сферу свои компетенций, четко обозначать границы своих полномочий клиенту, а не пациенту.
Есть определенные вопросы, которые нутрициолог может решать на своих консультациях.
Знакомить клиентов с правилами сбалансированного питания и основными принципами энергетического обмена.
Научить включать в суточный рацион необходимые группы пищевых продуктов для получения всех необходимых питательных веществ.
Обучать читать этикетки — получать достоверную информацию о составе продукта.
Обучать правильным способам приготовления пищи.
Помогать с составлением индивидуального рациона, подбирать необходимую калорийность суточного рациона. При составлении меню он обязательно должен учитывать рекомендации лечащего врача.
Помогать советами, как организовать питание в течение дня.
Обучать способам контроля калорийности рациона.
Что нельзя
Вопросы, которые не должен решать нутрициолог. Если эти правила будут нарушены, специалист может понести ответственность по закону, если нанесет вред здоровью человека.
Нутрициолог не имеет права позиционировать себя как диетолог, так как для этого требуется иметь диплом врача и как минимум шесть лет учиться в институте, далее пройти специализацию и получить сертификат диетолога.
Советовать клиенту пройти лабораторное или инструментальное обследование, чтобы потом расшифровывать полученные результаты и ставить в соответствии с этим «диагнозы».
Составлять диеты для лечения каких-либо заболеваний.
Давать рекомендации, которые идут вразрез с назначениями лечащего врача.
Рекомендовать стиль питания, расходящийся с научными данными о рациональном сбалансированном рационе.
Не имеет права назначать медицинские препараты (и биодобавки, кстати, тоже).