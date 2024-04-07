Снижать количество жиров или углеводов? Диетолог объясняет, на какой диете лучше худеть

Такие диеты могут быть эффективны, так как за счет сокращения углеводов помогают стабилизировать уровень сахара в крови. А значит, вас будет меньше мучить чувство голода. Кроме того, снижая количество углеводов, мы часто едим больше белков и жиров, а значит, быстрее насыщаемся. Это приведет к естественному снижению потребления калорий. Более того, низкоуглеводные диеты могут помочь вывести из организма воду. А значит, на первых порах вы будете худеть быстрее, и это очень приятно.