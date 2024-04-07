Снижать количество жиров или углеводов? Диетолог объясняет, на какой диете лучше худеть

В битве диет это, пожалуй, два главных конкурента: сложно решить за счет чего лучше сжигать калории — за счет жиров или углеводов. Диетолог Кристен Карли разобрала преимущества обоих вариантов и сделала свой вывод.
Диета с низким содержанием жиров
Она может быть полезна для похудения по нескольким причинам. Во-первых, жиры калорийнее белков и углеводов, а значит, сокращение их в рационе поможет снизить общее потребление калорий. Если заменить жирные блюда фруктами, овощами, цельными злаками и нежирными белками, то вы будете насыщаться меньшим количеством калорий. Во-вторых, сокращение потребления насыщенных жиров помогает укрепить сердце и снизить риск хронических заболеваний.
Диета с низким содержанием углеводов
Такие диеты могут быть эффективны, так как за счет сокращения углеводов помогают стабилизировать уровень сахара в крови. А значит, вас будет меньше мучить чувство голода. Кроме того, снижая количество углеводов, мы часто едим больше белков и жиров, а значит, быстрее насыщаемся. Это приведет к естественному снижению потребления калорий. Более того, низкоуглеводные диеты могут помочь вывести из организма воду. А значит, на первых порах вы будете худеть быстрее, и это очень приятно.
Делаем вывод: что лучше?
«На самом деле обе эти диеты обладают уникальными способностями, — резюмирует Кристен Карли. — С одной стороны, диеты, направленные на сокращение потребления жиров и, как следствие, общего числа калорий. С другой — диеты, направленные на уменьшение количества углеводов, а это переводит организм в режим сжигания жира. Есть исследования, доказывающие, что низкоуглеводные диеты могут помочь вам быстрее сбросить лишние килограммы на первых порах, но в долгосрочной перспективе они одинаково эффективны. И какая больше подходит именно вам, лучше определять вместе с врачом».