Обидчивые и навязчивые: что такое «комплекс отца», который разрушает счастливое будущее ребенка

Так и проявляется daddy issues. При этом фигура отца важна и тогда, когда дело доходит до любовных отношений. Папа — пример для подражания. Мальчик берет пример с отца, как расти мужчиной, а девочка подсознательно выбирает себе в мужья парня, похожего на папу. То, как девушка общается с противоположным полом, во многом зависит от ее отношений с отцом.