Обидчивые и навязчивые: что такое «комплекс отца», который разрушает счастливое будущее ребенка

Последняя перепись населения показала, что 31,3% семей — это одинокие матери с детьми. Получается, что каждый третий ребенок в России живет без отца. Как это может сказаться на будущем?
По словам психолога Юлии Батыр, хороший отец дает ребенку чувство любви и защищенности и тем самым помогает его психологическому и социальному развитию, становлению характера.
«Человек, которого растил заботливый и внимательный отец, становится более открытым, жизнерадостным и уверенным в себе», — цитирует психолога сайт
Если же папы не было или был, но номинально, у ребенка может сформироваться «комплекс отца» или модный в Интернете «диагноз» daddy issues (дословно — «проблемы с отцом»).
«Когда ребенка воспитывает один родитель, в будущем могут возникнуть проблемы с выстраиванием надежной привязанности. Человек страдает от ощущения пустоты, неудовлетворенности, тактильного, эмоционального голода и необходимости в любви», — объясняет Юлия Батыр.
Так и проявляется daddy issues. При этом фигура отца важна и тогда, когда дело доходит до любовных отношений. Папа — пример для подражания. Мальчик берет пример с отца, как расти мужчиной, а девочка подсознательно выбирает себе в мужья парня, похожего на папу. То, как девушка общается с противоположным полом, во многом зависит от ее отношений с отцом.
По словам психолога, девочка, которая росла с любящим отцом, имеет гораздо больше шансов стать понимающей женой и заботливой матерью. Чтобы так и произошло, отец должен видеть в дочери женщину, которую нужно любить и о которой необходимо заботиться. А папе мальчика важно гордиться сыном, видеть в нем победителя, развивать чувство самодостаточности.
7 признаков «комплекса отца»
Низкая самооценка. Человек чувствует, что недостаточно хорош, пытается заслужить одобрение окружающих.
Обидчивость. Сложно сдержать гнев, контролировать эмоции.
Страх одиночества, боязнь оказаться брошенным.
Из-за страха одиночества человек терпит отношения, в которых его не ценят, относятся пренебрежительно.
Филофобия — боязнь влюбиться или иметь привязанность к другому человеку. Из-за этого страха человек часто отталкивает значимых ему людей.
Ревность и навязчивость, когда человеку кажется, что близкие отдаляются.
Излишний контроль своих или чужих действий. Все спонтанное и неожиданное, любые сюрпризы неприемлемы.
Как одинокой матери помочь ребенку жить без отца
1. Подключите к воспитанию мужчину из числа родственников, друзей, тренеров или учителей.
2. Не говорите при ребенке плохо о его отце. Возможно, вы обижены, злы на своего бывшего мужа, но не передавайте свои чувства детям.
3. Дайте ребенку понять, что его вины в этом нет. И что тот факт, что он живет только с мамой, не делает его семью или его самого неправильными.
4. Позвольте ребенку пережить горе. Он может злиться. Это нормальная реакция и одна из стадий процесса. А пока ребенок плачет и злится, окутайте его своей заботой и любовью.