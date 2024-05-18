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Обидчивые и навязчивые: что такое «комплекс отца», который разрушает счастливое будущее ребенка

Все проблемы из детства, а винят в них обычно матерей. Но важна и фигура отца. А когда его нет, у человека может сформироваться «комплекс отца». Психолог рассказала, как это проявляется.

18 мая 2024
комплекс отца
Источник:

iStock

Последняя перепись населения показала, что 31,3% семей — это одинокие матери с детьми. Получается, что каждый третий ребенок в России живет без отца. Как это может сказаться на будущем?

По словам психолога Юлии Батыр, хороший отец дает ребенку чувство любви и защищенности и тем самым помогает его психологическому и социальному развитию, становлению характера.

«Человек, которого растил заботливый и внимательный отец, становится более открытым, жизнерадостным и уверенным в себе», — цитирует психолога сайт «Моменты».

Если же папы не было или был, но номинально, у ребенка может сформироваться «комплекс отца» или модный в Интернете «диагноз» daddy issues (дословно — «проблемы с отцом»).

«Когда ребенка воспитывает один родитель, в будущем могут возникнуть проблемы с выстраиванием надежной привязанности. Человек страдает от ощущения пустоты, неудовлетворенности, тактильного, эмоционального голода и необходимости в любви», — объясняет Юлия Батыр.

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Так и проявляется daddy issues. При этом фигура отца важна и тогда, когда дело доходит до любовных отношений. Папа — пример для подражания. Мальчик берет пример с отца, как расти мужчиной, а девочка подсознательно выбирает себе в мужья парня, похожего на папу. То, как девушка общается с противоположным полом, во многом зависит от ее отношений с отцом.

По словам психолога, девочка, которая росла с любящим отцом, имеет гораздо больше шансов стать понимающей женой и заботливой матерью. Чтобы так и произошло, отец должен видеть в дочери женщину, которую нужно любить и о которой необходимо заботиться. А папе мальчика важно гордиться сыном, видеть в нем победителя, развивать чувство самодостаточности.

7 признаков «комплекса отца»

  1. Низкая самооценка. Человек чувствует, что недостаточно хорош, пытается заслужить одобрение окружающих.

  2. Обидчивость. Сложно сдержать гнев, контролировать эмоции.

  3. Страх одиночества, боязнь оказаться брошенным.

  4. Из-за страха одиночества человек терпит отношения, в которых его не ценят, относятся пренебрежительно.

  5. Филофобия — боязнь влюбиться или иметь привязанность к другому человеку. Из-за этого страха человек часто отталкивает значимых ему людей.

  6. Ревность и навязчивость, когда человеку кажется, что близкие отдаляются.

  7. Излишний контроль своих или чужих действий. Все спонтанное и неожиданное, любые сюрпризы неприемлемы.

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1. Подключите к воспитанию мужчину из числа родственников, друзей, тренеров или учителей.

2. Не говорите при ребенке плохо о его отце. Возможно, вы обижены, злы на своего бывшего мужа, но не передавайте свои чувства детям.

3. Дайте ребенку понять, что его вины в этом нет. И что тот факт, что он живет только с мамой, не делает его семью или его самого неправильными.

4. Позвольте ребенку пережить горе. Он может злиться. Это нормальная реакция и одна из стадий процесса. А пока ребенок плачет и злится, окутайте его своей заботой и любовью.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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