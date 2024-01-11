Врач Банный назвал 9 способов быстро избавиться от отеков на лице и теле

В частности, концентрация натрия повышается, а калия — снижается. Натрий удерживает воду, в то время как калий способствует ее выведению, поэтому такой перекос в меню приводит к задержке воды в тканях. Кроме того, высокий уровень сахара в крови провоцирует воспалительные процессы в организме, что, в свою очередь, приводит к отекам.