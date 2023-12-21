Не сливайте воду после варки овощей для оливье. Вот 4 случая, когда она пригодится

Салат оливье может быть настоящей калорийной бомбой, если покупать его в магазине. Домашний вариант с майонезом собственного приготовления будет куда более диетическим и полезным. Тем более что и воду после варки овощей можно пустить в дело.
И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«Скоро Новый год, а значит, мы будем готовить оливье. Большинство хозяек, отварив овощи для салата, не задумываясь сливают воду. И зря! На самом деле жидкость эта действительно ценная», — говорит и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
По словам эксперта, при варке овощей в отвар выделяется масса питательных веществ, которые пригодятся…
…при язве и проблемах с сосудами
«Отвар, где варились овощи, можно с пользой применить для поддержки организма, — говорит Ирина Лялина. — К примеру, из-за наличия крахмала его можно использовать при лечении язвенной болезни. Только хорошо вымойте овощи перед варкой. А витамин В12 и калий из отвара благоприятно повлияют на кровеносную систему — очистят сосуды и станут прекрасным средством профилактики повышенного артериального давления».
…для кожи
«Можно подержать в отваре руки — они станут белее и мягче, — советует наш эксперт. — Так сказывается действие все того же крахмала. Кстати, такой же эффект даст и умывание лица. Отвар в этом случае будет работать как тоник».
…для уборки
Посуда, натертая до блеска, — предмет гордости хозяек. Овощной отвар поможет в этом непростом деле.
«Вода, в которой варились овощи для оливье, можно использовать и во время домашней уборки. К примеру, ополоснуть в нем хрусталь и изделия из мельхиора, а затем натереть их — блеск обеспечен», — говорит Ирина Лялина.
…дДля удобрения растений
Поливайте домашние растения овощным отваром, и ваш зимний сад расцветет с новой силой.
«Из неорганических веществ в овощном отваре присутствуют калий, магний, железо и фосфор, которые стимулируют рост и развитие растений, а также участвуют в фотосинтезе и могут выступать как защитники цветов против болезней, — советует наш эксперт. — А содержащийся в составе крахмал можно использовать для формирования полезного гумуса, чтобы улучшить качество почвы, или как стимулятор для прорастания семян. Но следует учесть, что для удобрения растений нужно использовать отвар без добавления соли».
Напомним, «Общественный контроль» проверил качество оливье, который продают в супермаркетах. Для своей экспертизы общественники закупили восемь образцов салата в разных сетевых магазинах Петербурга. В итоге во всех образцах нашли бактерии группы кишечной палочки, а в некоторых салатах еще и много дрожжей и плесени. Подробнее о результатах проверки читайте здесь.