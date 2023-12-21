Не сливайте воду после варки овощей для оливье. Вот 4 случая, когда она пригодится

«Из неорганических веществ в овощном отваре присутствуют калий, магний, железо и фосфор, которые стимулируют рост и развитие растений, а также участвуют в фотосинтезе и могут выступать как защитники цветов против болезней, — советует наш эксперт. — А содержащийся в составе крахмал можно использовать для формирования полезного гумуса, чтобы улучшить качество почвы, или как стимулятор для прорастания семян. Но следует учесть, что для удобрения растений нужно использовать отвар без добавления соли ».