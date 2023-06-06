Дерматолог Чайкина объяснила, почему бесполезно умываться холодной водой

Поры и черные точки есть у всех людей на планете. Однако у некоторых людей кожа визуально выглядит более чистой. Среди советов по сужению пор можно увидеть рекомендацию завершать умывание холодной водой. Работает ли это на самом деле и какой водой лучше мыть кожу лица, объяснила врач-дерматолог Светлана Чайкина.
Врач-дерматолог клиники Пирогова
Лицо лучше умывать теплой водой комфортной температуры.
Действительно, нередко можно услышать мнение, что холодная вода способна сузить поры. Но на самом деле это не так. Холодная вода может в моменте сделать поры немного уже, чем обычно, из-за стремления организма к гомеостазу (постоянству внутренней среды), в том числе температурному, но длительно получить эффект сужения пор кожи из-за использования холодной воды не получится.
Вообще, размер пор обусловливается типом вашей кожи, которую вы получили генетически. Можно поддерживать минимальную ширину пор для данного типа кожи за счет правильного ухода, деликатного регулярного очищения кожи, профессиональных процедур с использованием поросуживающих масок и предупреждения избыточного нарастания рогового слоя эпидермиса — использование специальной косметики, пилинги, лазерные полировки и так далее.
Есть еще один миф о лечебных свойствах холодной воды: если постоянно ею умываться, можно избавиться от прыщей. От холодной воды прыщи, они же акне, конечно же не проходят. Возникновению, как и исчезновению прыщей способствует целый комплекс причин, большинство из которых являются «внутренними», когда кожа отвечает таким образом на проблемы в некоторых органах или обменных процессах. Внешний правильный уход за кожей с акне тоже важен, не стоит им пренебрегать, если вы хотите избавиться от прыщей. Понятно, что решить такой большой спектр внутренних и внешних причин акне невозможно за счет холодной воды.
Кстати
Слишком холодная вода может негативно повлиять на сосуды лица. Это особенно опасно для тех, у кого кожа склонна к куперозу, а также к сухости и шелушению. О том, какие средства лучше использовать для умывания и что делать после, читайте ЗДЕСЬ.