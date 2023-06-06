Дерматолог Чайкина объяснила, почему бесполезно умываться холодной водой

Есть еще один миф о лечебных свойствах холодной воды: если постоянно ею умываться, можно избавиться от прыщей. От холодной воды прыщи, они же акне, конечно же не проходят. Возникновению, как и исчезновению прыщей способствует целый комплекс причин, большинство из которых являются «внутренними», когда кожа отвечает таким образом на проблемы в некоторых органах или обменных процессах. Внешний правильный уход за кожей с акне тоже важен, не стоит им пренебрегать, если вы хотите избавиться от прыщей. Понятно, что решить такой большой спектр внутренних и внешних причин акне невозможно за счет холодной воды.