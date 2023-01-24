5 здоровых привычек, которые, если перестараться, состарят вас раньше времени

Желание поправить здоровье и стать привлекательнее может привести к тому, что человек станет ярым ЗОЖником — его стремление жить правильно будет опережать здравый смысл. Кто-то начинает считать калории каждый день и сильно переживать, если позволит себе съесть лишнюю конфету. Другие же ходят в тренажерный зал ежедневно, выматывая свой организм на часовых тренировках.

На самом деле жесткими ограничениями вы только угробите свое здоровье, говорят врачи. Обычно желание делать «все по правилам и идеально» начинается с привычек, которые считаются полезными.

Рассказываем, какие пять привычек могут не укрепить, а разрушить ваше здоровье, если перестараться.

Много и часто бегать

Оговоримся сразу: бег — это полезный вид активности, он помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышцы, борется с лишним весом. Только бегать надо потихоньку и далеко не каждый день (если вы не профессиональный спортсмен, конечно же).

Также многие не учитывают, что бегать надо по ровной поверхности, в специальной обуви и одежде для активных занятий. Если не следовать этим правилам, вместо пользы человек может получить: