5 здоровых привычек, которые, если перестараться, состарят вас раньше времени

Желание поправить здоровье и стать привлекательнее может привести к тому, что человек станет ярым ЗОЖником — его стремление жить правильно будет опережать здравый смысл. Кто-то начинает считать калории каждый день и сильно переживать, если позволит себе съесть лишнюю конфету. Другие же ходят в тренажерный зал ежедневно, выматывая свой организм на часовых тренировках.
На самом деле жесткими ограничениями вы только угробите свое здоровье, говорят врачи. Обычно желание делать «все по правилам и идеально» начинается с привычек, которые считаются полезными.
Рассказываем, какие пять привычек могут не укрепить, а разрушить ваше здоровье, если перестараться.
Много и часто бегать
Оговоримся сразу: бег — это полезный вид активности, он помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышцы, борется с лишним весом. Только бегать надо потихоньку и далеко не каждый день (если вы не профессиональный спортсмен, конечно же).
Также многие не учитывают, что бегать надо по ровной поверхности, в специальной обуви и одежде для активных занятий. Если не следовать этим правилам, вместо пользы человек может получить:
растяжения,
мозоли, грибок,
проблемы с сердцем (касается тех, кто бегает «много и сразу»),
Сокращать углеводы в рационе
Так делают люди, которые хотят похудеть. Начинают есть много белка, клетчатки, пить воду — это, безусловно, правильно. Только углеводы нашему организму тоже нужны каждый день, говорят врачи.
— Углеводы — это один из трех макроэлементов, необходимых организму для выживания, они являются одним из основных источников энергии для клеток. А некоторые из них имеют дополнительные преимущества, важные для долголетия, включая снижение риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака, —
Часто умываться
Дерматологи говорят, что человек должен умываться 2 раза в день — утром и вечером. Использовать нужно специальное средство, подобранное по вашему типу кожи (хозяйственное мыло точно не будет полезнее).
Некоторые люди предпочитают умываться по 3, 4 или даже 5 раз в день. Это может лишить кожу защитного слоя, благодаря которому она остается увлажненной в течение дня. Итог — лицо сухое, на нем раньше времени появляются морщины и различные высыпания.
Ходить в корректоре для улучшения осанки
Сидячий образ жизни, удаленная работа, отсутствие физической нагрузки — все это приводит к тому, что мы чаще и чаще сутулимся. Казалось бы, тут на помощь придет специальный ортопедический корсет — корректор для улучшения осанки. Его можно использовать, но ограниченное количество времени и после консультации с врачом.
— Если вы будете постоянно находиться в корсете, то он в итоге возьмет на себя функцию мышц, которые должны держать спину. Что в итоге? Мышцы атрофируются, как только вы снимете корсет, осанка станет еще хуже, — говорит Майкл Бол.
Всегда использовать мощный солнцезащитный крем
Речь идет о тех людях, которые в любое время года используют SPF с самой высокой степенью защиты. Летом это, безусловно, важно и нужно — берите крем SPF 50. Но вот зимой на лицо можно наносить средство с маркировкой 25 или 30 — оно тоже будет защищать. А тело и вовсе можно порой оставлять без крема, если вы не ходите в купальнике под палящим солнцем.
— Полный отказ от пребывания на солнце может негативно сказаться на вашем здоровье. Тело нуждается в нем для выработки витамина D, чтобы контролировать свой циркадный ритм, настроение, работу органов. Поэтому помните, что во всем важна мера, — заключил доктор Бол.