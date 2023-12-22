Какие болезни можно подхватить от живой новогодней елки? Отвечает патофизиолог

«Новогодней елкой мы традиционно называем любое хвойное вечнозеленое новогоднее дерево: и ель, и сосну, и пихту. Все эти деревья не являются ядовитыми, то есть не имеют ядовитого сока или плодов, и не могут навредить человеку, — говорит патофизиолог Сергей Степанов. — Но они могут представлять опасность для людей, которые имеют аллергические реакции на эти деревья. Аллергия может проявиться как покраснение на коже или зуд при непосредственном контакте с елкой либо как першение в горле, слезотечение, заложенность носа при вдыхании воздуха, в котором находятся частицы дерева или смолы».