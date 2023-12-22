Какие болезни можно подхватить от живой новогодней елки? Отвечает патофизиолог

В канун Нового года люди делятся на две группы. Одни за натуральность, поэтому ставят дома живую елку. Другие, переживая за природу, покупают искусственное дерево.
Три года назад эксперты Роскачества проверяли, насколько безопасны искусственные елки. Как оказалось, в нашей стране, как и во всем мире, производство и изготовление искусственных елей никак не регламентируется. Поэтому проверить, соответствует ли дерево ГОСТам, не получится. Обязательной сертификации на соответствие пожарной безопасности этот товар тоже не подлежит. Исключение — елки с электрической подсветкой. Правда, ответственные производители могут добровольно пройти сертификацию.
В итоге все протестированные искусственные ели имели стойкий запах, который, впрочем, свойствен продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний. Но что насторожило экспертов больше всего, так это запах формальдегида от некоторых елок. Впрочем, формальдегид относится к легколетучим веществам, поэтому спустя три недели запах исчез.
Эксперты пришли к выводу: прежде чем наряжать искусственное дерево, нужно проветрить детали на балконе или у открытого окна, а также протереть их перед сборкой. Кроме того, после установки елки стоит регулярно проветривать комнату, в которой она стоит.
Впрочем, и натуральная ель не всегда безопасна для здоровья.
Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог
«Новогодней елкой мы традиционно называем любое хвойное вечнозеленое новогоднее дерево: и ель, и сосну, и пихту. Все эти деревья не являются ядовитыми, то есть не имеют ядовитого сока или плодов, и не могут навредить человеку, — говорит патофизиолог Сергей Степанов. — Но они могут представлять опасность для людей, которые имеют аллергические реакции на эти деревья. Аллергия может проявиться как покраснение на коже или зуд при непосредственном контакте с елкой либо как першение в горле, слезотечение, заложенность носа при вдыхании воздуха, в котором находятся частицы дерева или смолы».
Эксперт настоятельно рекомендует: признаки аллергии игнорровать не стоит, даже если они кажутся незначительными.
«Аллергическая реакция на запах и смолу может привести к серьезным неотложным состояниям, таким как отек Квинке, крапивница и даже анафилактический шок», — предупреждает Сергей Степанов.
Впрочем, по словам патофизиолога, статистика показывает, что аллергия на хвойные деревья встречается довольно редко. Вот только на этом опасности не заканчиваются.
«Не стоит забывать, что на иголках ели, сосны или пихты могут оказаться продукты жизнедеятельности лесных животных и птиц, что может способствовать развитию аллергических реакций или инфекционных заболеваний, — предупреждает Сергей Степанов. — Если елка загрязнена продуктами жизнедеятельности птиц, при вдыхании возможно заражение, к примеру, орнитозом. Если говорить о загрязнении продуктами жизнедеятельности животных (шерсть, фекалии и т.д.), все будет зависеть от того, какое это было животное и каким образом инфекция попадет в организм человека: при дыхании, повреждении кожных покровов в результате различных манипуляций с деревом либо при приеме в пищу, что больше касается детей».
Поэтому эксперт советует родителям внимательно следить за детьми, особенно маленькими, чтобы они не совали в рот иголки или елочные игрушки и мыли руки, поиграв у дерева.
«Но, чтобы успокоить любителей живой елки, отмечу, что такие заболевания встречаются еще реже, чем аллергия на хвойные вечнозеленые деревья», — говорит Сергей Степанов.