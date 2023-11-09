5 предметов в доме, где скапливается больше всего опасных бактерий и вирусов

У многих хозяек уборка приходится на выходной день: есть время, чтобы протереть пыль, вымыть пол, разобраться с грязной одеждой и посудой. Хорошо, если у вас есть привычка наводить чистоту в доме раз в неделю независимо от того, насколько сильно все вокруг успело испачкаться и запылиться.
Если же кто-то из членов семьи болеет, то убирать и проветривать приходится чаще. Ведь это помогает избавиться от вирусов в помещении и обеспечить безопасность других домочадцев. Кроме того, если у вас есть домашнее животное, особенно собака, которая каждый день гуляет на улице, то пылесосить и мыть пол нужно каждые 2-3 дня, иначе скопления грязи и шерсти не избежать.
В вашей квартире есть несколько вещей и предметов, за чистотой которых нужно тщательно следить. Ведь именно там в первую очередь оседают опасные бактерии и вирусы, которые разрушают здоровье.
Постельное белье и подушки
Постель — это то место, где мы проводим по 6-8 часов. Она впитывает пот, частички кожи, все возможные бактерии и вирусы. Поэтому, если вы только что переболели, обязательно киньте в стирку белье, а подушки по возможности отдайте в химчистку.
Менять белье нужно каждые 5-7 дней, независимо от того, болели вы или нет. Стирать лучше в теплой или горячей воде (все зависит от ткани). Если же этого не делать, можно заполучить опасные болезни.
Полотенца
Подобно простыням и наволочкам, полотенца — прекрасное место, где скапливаются опасные бактерии. Важно своевременно их стирать, не реже одного раза в неделю. Если же у вас в ванной повышенная влажность или кто-то из членов семьи болеет ОРВИ, то менять полотенца придется каждый день. Это касается и тех людей, которые страдают от гнойных высыпаний на лице. Впрочем, косметологи советуют в таком случае использовать одноразовые бумажные полотенца: и мороки меньше, и о здоровье позаботитесь.
О том, чем можно заразиться через несвежее полотенце, читайте ЗДЕСЬ.
Посуда
Речь идет о кружках, ложках, вилках и тарелках. Велик соблазн не помыть кружку после того, как вы попили чай, а заварить в ней пакетик еще раз. Врачи настоятельно рекомендуют этого не делать. Мойте посуду теплой водой со специальным средством после каждого использования.
«Болеющему человеку лучше выдать отдельную вилку, кружку и тарелку. Он должен пользоваться ими до тех пор, пока не выздоровеет. После посуду нужно хорошо промыть под горячей водой и только потом возвращать на общую полку», —
Электроприборы
Пульт от телевизора, телефон, ноутбук, микроволновка — это то, к чему ежедневно прикасаются все члены семьи. Эти предметы становятся прекрасным убежищем для различных микроорганизмов.
Чтобы обезопасить себя, не забывайте их регулярно протирать. Для этих целей прекрасно подойдут специальные средства для уборки или влажные антибактериальные салфетки.
Дверные ручки и выключатели
Это те самые места в доме, которым зачастую не уделяют должного внимания. Однако мы беремся за дверную ручку после прихода с улицы, то же самое касается и выключателя. С этими предметами ежедневно взаимодействуют все члены семьи.
«Выключатели света, дверные ручки и столешницы следует дезинфицировать, чтобы уничтожить оставшийся вирус, который может распространиться, если кто-то не моет руки должным образом», — говорит доктор Скотт Робертс.
Решение очевидное и простое: протирайте их во время влажной уборки специальными средствами. И не забывайте ежедневно проветривать квартиру: чистый воздух — это залог здоровья.