5 предметов в доме, где скапливается больше всего опасных бактерий и вирусов

Если же кто-то из членов семьи болеет, то убирать и проветривать приходится чаще. Ведь это помогает избавиться от вирусов в помещении и обеспечить безопасность других домочадцев. Кроме того, если у вас есть домашнее животное, особенно собака, которая каждый день гуляет на улице, то пылесосить и мыть пол нужно каждые 2-3 дня, иначе скопления грязи и шерсти не избежать.