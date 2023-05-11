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Терапевт Фаррахов перечислил симптомы опасного вируса, который может передаваться от птиц человеку

Впадать в панику из-за новой пандемии рано, тем более что человек человека этим вирусом пока не может заразить. Однако осторожность никогда не навредит.

11 мая 2023
Терапевт Фаррахов перечислил симптомы опасного вируса, который может передаваться от птиц человеку
Источник:
Istockphoto

Только ВОЗ объявила о конце пандемии коронавируса, как поползли слухи о новой опасности. А все из-за тревожных новостей: в Удмуртии, Кировской области и Республике Марий Эл стали находить много мертвых птиц. Инспекторы Роспотребнадзора проверили и выяснили: эти птицы были больны вирусом H5N1, который еще называют птичьим гриппом.

Кроме того, в Китае этой весной уже был зафиксирован случай смерти человека, заразившегося этим штаммом.

Стоит ли бояться новой пандемии? Как уберечь себя от заражения? Об этом в своем сообществе в соцсетях рассказал терапевт Марат Фаррахов.

Марат Фаррахов
Медицина

Врач-терапевт

По словам специалиста, главная опасность этого вируса — его заразность. Больная птица заразит здоровую с вероятностью почти в 100%, умрут заболевшие с вероятностью 80%. Недуг развивается стремительно, и лечения для пернатых нет. Кроме того, курицы-несушки нередко переносят этот грипп бессимптомно, успевая заразить и других птиц, и человека.

Заразиться люди способны только от птиц. Впрочем, есть вероятность, что появится новая мутация и вирус сможет распространяться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

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Как проявляет себя птичий грипп у зараженного человека? Вирус поражает органы дыхания и пищеварения, вызывая насморк, кашель, рвоту и диарею. Обычно течение болезни легкое или среднетяжелое, выздороветь можно в домашних условиях. Однако особенно уязвимые люди, с хроническими болезнями и пенсионеры, могут умереть от осложнений примерно в трех случаях из десяти.

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Можно ли защититься от этой болезни? Если в прошлом году делали прививку от обычного гриппа, то и этот вирус вам не страшен. Впрочем, есть и другие способы снизить риски:

  • не трогайте мертвых и живых уличных птиц;

  • объясните детям, что играть с птицами и кормить их может быть небезопасно;

  • после контакта с птицами вымойте руки и лицо водой с мылом;

  • покупайте мясо и яйца только в официальных магазинах.

Кстати

Заразить опасной болезнью вас может даже очень милый ежик, которого вы повстречаете на своей даче или на тропинке в парке. О том, почему диких ежей не стоит трогать, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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