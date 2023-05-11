Терапевт Фаррахов перечислил симптомы опасного вируса, который может передаваться от птиц человеку

Только ВОЗ объявила о конце пандемии коронавируса, как поползли слухи о новой опасности. А все из-за тревожных новостей: в Удмуртии, Кировской области и Республике Марий Эл стали находить много мертвых птиц. Инспекторы Роспотребнадзора проверили и выяснили: эти птицы были больны вирусом H5N1, который еще называют птичьим гриппом.
Стоит ли бояться новой пандемии? Как уберечь себя от заражения? Об этом в своем
Врач-терапевт
По словам специалиста, главная опасность этого вируса — его заразность. Больная птица заразит здоровую с вероятностью почти в 100%, умрут заболевшие с вероятностью 80%. Недуг развивается стремительно, и лечения для пернатых нет. Кроме того, курицы-несушки нередко переносят этот грипп бессимптомно, успевая заразить и других птиц, и человека.
Заразиться люди способны только от птиц. Впрочем, есть вероятность, что появится новая мутация и вирус сможет распространяться от человека к человеку воздушно-капельным путем.
Как проявляет себя птичий грипп у зараженного человека? Вирус поражает органы дыхания и пищеварения, вызывая насморк, кашель, рвоту и диарею. Обычно течение болезни легкое или среднетяжелое, выздороветь можно в домашних условиях. Однако особенно уязвимые люди, с хроническими болезнями и пенсионеры, могут умереть от осложнений примерно в трех случаях из десяти.
Можно ли защититься от этой болезни? Если в прошлом году делали прививку от обычного гриппа, то и этот вирус вам не страшен. Впрочем, есть и другие способы снизить риски:
не трогайте мертвых и живых уличных птиц;
объясните детям, что играть с птицами и кормить их может быть небезопасно;
после контакта с птицами вымойте руки и лицо водой с мылом;
покупайте мясо и яйца только в официальных магазинах.
Кстати
Заразить опасной болезнью вас может даже очень милый ежик, которого вы повстречаете на своей даче или на тропинке в парке. О том, почему диких ежей не стоит трогать, можно прочитать ЗДЕСЬ.