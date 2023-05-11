Терапевт Фаррахов перечислил симптомы опасного вируса, который может передаваться от птиц человеку

Как проявляет себя птичий грипп у зараженного человека? Вирус поражает органы дыхания и пищеварения, вызывая насморк, кашель, рвоту и диарею. Обычно течение болезни легкое или среднетяжелое, выздороветь можно в домашних условиях. Однако особенно уязвимые люди, с хроническими болезнями и пенсионеры, могут умереть от осложнений примерно в трех случаях из десяти.