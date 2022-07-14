Дело в том, что в иголках ежика может скрываться клещ. Вы захотите погладить животное — и в итоге вас укусят. Как известно, клещи переносят множество опасных инфекций — клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз. Если вас укусили, лучше всего как можно быстрее обратиться в больницу и сдать клеща на анализ: в лабораторных условиях специалисты смогут узнать, мог ли он в теории заразить вас. Подробнее о том, как вести себя, если вас укусил клещ, можно узнать ЗДЕСЬ.

Кроме того, и сам еж может заразить вас чем-нибудь неприятным. Для этого достаточно разок уколоться об его иглы. Например, животное заразить вас грибковой инфекцией — стригущим лишаем. Яркие симптомы болезни — красные зудящие пятна на коже. Чтобы понять, не подцепили ли вы заразу после встречи с ежом, нужно будет сдать соскоб с пораженного места. Врачи проанализируют вид грибка и смогут назначить лечение.