В летние дни, когда многие стараются проводить больше времени на природе или на даче, шанс встретить ежа увеличивается. Это милое животное привлекает внимание: ежика так и хочется взять на руки, сфотографировать для соцсетей…
Однако на самом деле этот зверек гораздо опасней, чем кажется на первый взгляд. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Дело в том, что в иголках ежика может скрываться клещ. Вы захотите погладить животное — и в итоге вас укусят. Как известно, клещи переносят множество опасных инфекций — клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз. Если вас укусили, лучше всего как можно быстрее обратиться в больницу и сдать клеща на анализ: в лабораторных условиях специалисты смогут узнать, мог ли он в теории заразить вас. Подробнее о том, как вести себя, если вас укусил клещ, можно узнать ЗДЕСЬ.
Кроме того, и сам еж может заразить вас чем-нибудь неприятным. Для этого достаточно разок уколоться об его иглы. Например, животное заразить вас грибковой инфекцией — стригущим лишаем. Яркие симптомы болезни — красные зудящие пятна на коже. Чтобы понять, не подцепили ли вы заразу после встречи с ежом, нужно будет сдать соскоб с пораженного места. Врачи проанализируют вид грибка и смогут назначить лечение.
Еще одна опасная болезнь, которую можно подхватить от ежа — сальмонеллез. Этот недуг поражает пищеварительную систему человека, провоцирует резкое повышение температуры. Другие симптомы заражения:
Боль в животе;
Диарея;
Как правило, бактерии распространяются от фекалий ежей на их тела и среду обитания. Поэтому ежиков нельзя держать в качестве домашних любимцев. Их вообще лучше не трогать и не пытаться принести домой.
Также от животного можно заразиться крымской геморрагической лихорадкой. Опасность этого особенно высока для жителей и гостей южных регионов.
Основные признаки заражения:
Высокая температура;
Головокружение;
Головная боль;
Мышечная боль.
Наконец, отмечает Кашух в беседе с изданием
Поэтому, подчеркивает специалист, лучше избегать любого контакта с ежами. Очень важно также объяснить детям, что зверька трогать не стоит. Если вам нужно убрать ежика с дороги, лучше не прикасаться к нему без перчаток или плотной ткани. А после этого необходимо будет тщательно продезинфицировать руки.
травматолог, ортопед детского поликлинического отделения №1 Волгоград
По данным ветеринарных служб и Министерства Здравоохранения, еж занимает четвертое место в топ-10 животных, которые чаще всего заражают других бешенством.
Как отмечает врач-травматолог Самвел Тенежьян, бешенство выделяется среди других вирусных болезней. Так, у этого недуга длинный период инкубации — то есть время от попадания слюны с опасным вирусом до появления первых симптомов. Иногда он продолжается 1-2 месяца, в некоторых случаях — год. Нередко человек уже может забыть, что повстречал ежа к моменту, когда начнутся серьезные последствия. Кроме того, во всем мире известен лишь один случай выздоровления от бешенства.
Не нужно думать, будто бы зараженный бешенством еж будет выглядеть как-то иначе. Наоборот, зверек может быть очень ласковым. Поэтому лучше просто запомнить правило: нельзя трогать диких животных!