Какие процедуры красоты сделать сейчас, чтобы в Новый год не пугать отеками и синяками

Сменить прическу, сбросить вес, помолодеть — и все это в последние недели перед Новым годом. Как будто в декабре у нас и без того мало забот! Но если заняться преображением уже сейчас, есть все шансы, что Новый год вы будете встречать другим человеком.
Врач-косметолог рассказала, какие операции и процедуры красоты можно сделать в ноябре, чтобы быстро восстановиться и не омрачить праздники отеками и синяками.
Врач-косметолог ФНКЦ ФМБА России
Блефаропластика (пластика век)
«Эта операция позволяет убрать мешки под глазами и распахнуть взгляд, придавая ему свежесть и молодость», — говорит врач-косметолог Инна Сапунова.
Срок восстановления: около двух недель. К этому моменту отек и синяки полностью исчезнут.
Ринопластика (пластика носа)
Большой нос, горбинка — частый предмет женских комплексов. Впрочем, иногда ринопластика нужна не сколько по эстетическим, сколько по медицинским показаниям.
«Дефекты носовой перегородки, такие как горбинка, кривизна, сдвиг или деформация могут быть причиной проблем с дыханием и частых синуситов», — комментирует врач.
Срок восстановления: синяки и сильная отечность спадет через 3-4 недели, но конечный результат оценивают спустя 6 месяцев.
Липосакция (удаление жира)
Как быстро похудеть к Новому году? Кто-то называет липосакцию похудением для ленивых. Однако бывают жировые отложения, которые не убрать диетами и физическими упражнениями.
«Липосакцию можно провести на различных участках тела, включая живот, бедра, ягодицы, бока, бедра, верхнюю часть рук, шею и подбородок», — говорит Инна Сапунова.
Срок восстановления: полное восстановление может занять несколько недель.
Липолитики
Процедура, которая помогает справиться с локальными жировыми отложениями без хирургического вмешательства. Липолитиками часто корректируют зону живота и область бедер. А липоскульптурирование шеи и подбородка позволяет достичь точеного профиля.
Срок восстановления: для достижения результата нужно 4-6 процедур с интервалом от 10 дней до двух недель в зависимости от препарата.
SMAS-лифтинг
Аппаратная процедура для тех, кого не радует вечно «уставшее» лицо.
«SMAS-лифтинг рекомендуют при поплывшем овале лица, брылях, носогубных складках и двойном подбородке, — рассказывает косметолог. — Процедура восстанавливает упругость и подтягивает кожу, укрепляет связочный аппарат лица, устраняя морщины и придавая молодость. Причем достаточно одного сеанса».
Срок восстановления: процедура не требует реабилитации. Покраснение кожи проходит в течение дня.
Контурная пластика филлерами
«Этой процедурой можно скорректировать форму лица, увеличить объем губ или улучшить форму губ, скул и подбородка. Результат виден сразу после процедуры», — комментирует врач.
Срок восстановления: легкая отечность и следы от уколов могут сохраняться до двух недель после процедуры.
Фотоомоложение LimeLight
Процедура для тех, кто борется с пигментными пятнами, лентиго или веснушками.
«Кроме того, фотоомоложение помогает стереть с лица расширенные сосуды, делая кожу ровной и подтянутой», — рассказывает косметолог.
Срок восстановления: реабилитации не требуется. Для достижения максимального эффекта нужно 3-5 сеансов с интервалом в 2-4 недели.
Лазерная терапия от акне
Погрешности в питании, стрессы и простуды могут обострить угревую болезнь.
«Лазерная терапия быстро и безболезненно позволит уменьшить расширенные поры, убрать пятна после акне и оздоровить кожу. Процедура также работает при мелкоморщинистом типе старения, убирая поверхностные морщинки за счет активации синтеза коллагена», — говорит Инна Сапунова.
Срок восстановления: реабилитация не требуется. Покраснение кожи проходит в течение часа.
Биоревитализация
В холодное время года наша кожа особенно нуждается в увлажнении. И здесь ей поможет процедура биоревитализации.
«Одна-две процедуры с интервалом в две недели — и кожа становится шелковой, уходят сухость, шелушение», — уверяет косметолог.
Срок восстановления: 1-2 недели.
Ботокс
Процедура «обеденного перерыва» — экспресс-вариант для тех, кому нужно срочно избавиться от мимических морщин.
«Эффект развивается уже за несколько дней и достигает максимума к концу второй недели, — говорит врач. — Это оптимальный способ борьбы с морщинками в зоне лба, межбровья и у наружных углов глаз. Кроме того, процедура может стать дополнительным инструментом для формирования подтянутой линии нижней челюсти, а также решить проблему опущенного кончика носа, гипертонуса поджатого подбородка и губ».
Срок восстановления: 2-7 дней.
«Осень — оптимальное время для пластических операций и косметологических процедур, — говорит Ольга Сапунова. — Риск гиперпигментации минимальный, а раны заживают быстрее, потому что нет жары и влажности.
Однако каждый случай индивидуален. Поэтому решать о проведении той или иной процедуры нужно вместе с врачом».