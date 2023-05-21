Злобная тетя или молодая красотка: как ботокс меняет лица (на примере звезд)

Смотришь на нынешних красоток и теряешься: все как двое из ларца — одинаковы с лица. Ну ладно, носы похожие, у одного пластического хирурга сделанные, пухлыми губами тоже не удивишь. Но почему овал лица и мимика вдруг стали у всех будто под копирку?
Врач Галина Заросиленко рассказала «Доктору Питеру», кому из звезд стоит сменить косметолога и что должно насторожить пациента перед уколами красоты.
Основатель клиники Nonparelle, сертифицированный тренер по инъекционным методикам, контурной пластике лица и телаЛичный сайт
Как понять, правильно ли косметолог колет ботокс
«Сама процедура коррекции морщин, то есть инъекции, длится 5-10 минут, — говорит врач-дерматокосметолог. — Но диагностика занимает больше времени. Профессионал побеседует с вами. Не просто обсудит процедуру, но и оценит ваше эмоциональное состояние».
Некоторых пациентов врач просит почитать стихи, погримасничать перед зеркалом или просто поговорить. Так специалист выявляет скрытую мимику пациента и его жизненную позицию.
Например, есть образ мамы, которую дети хотят видеть дома нежной и доброй. А есть директор компании, которому надо уметь хмуриться и выражать негодование. Если же косметолог заблокирует все мышцы, вместо нахмуренных бровей на лице появится глуповатое удивление.
«Начинающий косметолог или косметолог, не заинтересованный в правильном эффекте, просто уколол и попрощался. Хороший врач должен знать о вас не меньше, чем ваш адвокат», — считает Галина Заросиленко.
Много точек на лице
«Пациенты, которые имели опыт некачественных инъекций, удивляются, когда грамотные косметологи точечно подходят к введению препарата. Врачи расставляют множество точек на лице, по которым распределяют дозировку», — рассказывает эксперт.
По словам врача, добросовестный косметолог никогда не блокирует все мышцы, иначе он лишит человека активной мимики.
«Представьте, что вы чувствуете радость, грусть, удивление, гнев, но не способны выразить их лицом: ваша мимика парализована. На что похоже общение с таким человеком? — рассуждает Галина. — Собеседник, который не может ответить живой эмоцией, становится неинтересен».
«Суть правильной ботулинотерапии в том, что мы убираем не эмоции, а морщины. А неправильная ботулинотерапия убирает эмоции», — подчеркивает врач.
Протоколы и проколы в работе с филлерами
По словам врача, производители инъекционных препаратов предлагают общую инструкцию для работы. Но все люди разные.
«У некоторых пациентов могут совпадать зоны инъекций. Но они точно не могут или не должны быть одинаковыми у всех пациентов. У кого-то мимика более или менее активная. У нас разные социальные роли и разная структура лиц», — говорит косметолог.
Когда все косметологи вводят филлер в одни и те же точки из инструкций, получается армия одинаковых лиц.
«Пациенты одного доктора часто становятся похожими друг на друга из-за его однотипного видения. Ему нравится, как выглядят скулы или губы, и он делает так всем. Либо причина в другом: он работает по одному протоколу. А это уже говорит либо о недостатке опыта, либо о недостатке персонализированного подхода», — объясняет эксперт.
А теперь посмотрим, кто из звезд, по мнению нашего эксперта, ошибся с косметологом, а кому, наоборот, повезло.
Если вы стали жертвой плохого косметолога
«Пациентам свойственно подсаживаться на ботулинотерапию и филлеры. Некоторые требуют увеличить дозу или не выдерживают временной интервал между процедурами, — говорит врач. — Когда я вижу, что результат инъекций начинает выглядеть как дефект, я заботливо отказываю пациентам в этих процедурах. Так обязан делать каждый ответственный врач-косметолог».
К счастью, у инъекций красоты есть противоядия. Так, растворить филлеры помогает вещество гиалуронидаза.
«Но если неправильно уколоть этот антидот, он может растворить и собственную ткань, — предупреждает наш эксперт. — Поэтому за коррекцией с прогнозируемым и безопасным результатом обращайтесь только к высококвалифицированным врачам».