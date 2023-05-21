Злобная тетя или молодая красотка: как ботокс меняет лица (на примере звезд)

«Пациенты одного доктора часто становятся похожими друг на друга из-за его однотипного видения. Ему нравится, как выглядят скулы или губы, и он делает так всем. Либо причина в другом: он работает по одному протоколу. А это уже говорит либо о недостатке опыта, либо о недостатке персонализированного подхода», — объясняет эксперт.



А теперь посмотрим, кто из звезд, по мнению нашего эксперта, ошибся с косметологом, а кому, наоборот, повезло.