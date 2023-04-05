Медсестра показала, что будет с лицом, если колоть ботокс 20 лет подряд

Что с лицом?

«Я не колю ботокс с октября, уже пять месяцев, так что он почти исчез, — говорит Бренда Блей. — Но вы видите, что мои мимические мышцы плохо работают. Все потому, что я очень долго не использовала их».

По словам женщины, последние недели она занимается тем, что восстанавливает мышцы, которые утратили свои функции из-за уменьшения и истончения мышечной ткани.

«Мышцы довольно быстро восстанавливаются, как после того, когда с вас снимают гипс, — сказала Бренда. — Но это еще не стопроцентный результат».

Бренда также призналась, что после отказа от ботокса к ней постепенно возвращаются и морщины.