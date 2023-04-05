Медсестра показала, что будет с лицом, если колоть ботокс 20 лет подряд

Видео медсестры Бренды Блей из Калифорнии, работающей в клинике эстетической медицины, набрало в соцсетях более 300 тысяч просмотров: женщина показала, как выглядит ее лицо после 20 лет уколов ботокса.
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Что с лицом?
«Я не колю ботокс с октября, уже пять месяцев, так что он почти исчез, — говорит Бренда Блей. — Но вы видите, что мои мимические мышцы плохо работают. Все потому, что я очень долго не использовала их».
По словам женщины, последние недели она занимается тем, что восстанавливает мышцы, которые утратили свои функции из-за уменьшения и истончения мышечной ткани.
«Мышцы довольно быстро восстанавливаются, как после того, когда с вас снимают гипс, — сказала Бренда. — Но это еще не стопроцентный результат».
Бренда также призналась, что после отказа от ботокса к ней постепенно возвращаются и морщины.
Мнение экспертов
Дерматолог из Нью-Йорка Патриция Векслер
Она приводит данные
Согласно данным экспертов-косметологов, если прекратить лечение ботоксом, морщины вернутся, но гораздо медленнее, чем если бы вы не делали инъекции.
Может ли изуродовать ботокс
Пластический хирург Лия Гавашели рассказала «Доктору Питеру», что инъекциями ботулотоксина вполне можно изуродовать лицо.
Пластический хирург
Проблема не в препарате, а в специалисте
«Бывает, что из-за неправильного введения ботокса лицо становится асимметричным, нарушается дикция, артикуляция, глотательный рефлекс, возникают головные боли напряжения. Могут даже появиться дезадаптирующие осложнения, и пациент будет вынужден сидеть шесть месяцев дома, пока ботокс не перестанет действовать».
Врач предупреждает, что крайне важно выбирать правильных специалистов, которые понимают анатомию, архитектонику мышц, взаимодействие мышц друг с другом, а не тех, кто хочет заработать.