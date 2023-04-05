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Медсестра показала, что будет с лицом, если колоть ботокс 20 лет подряд

Как будет выглядеть лицо, если колоть ботокс 20 лет без перерыва? На этот вопрос ответила медсестра из Калифорнии. Бренда Блей показала, что произошло, когда она перестала делать уколы.

5 апреля 2023
ботокс
Бренда Блей
Источник:
соцсети

Видео медсестры Бренды Блей из Калифорнии, работающей в клинике эстетической медицины, набрало в соцсетях более 300 тысяч просмотров: женщина показала, как выглядит ее лицо после 20 лет уколов ботокса.

В ролике Бренда спрашивает подписчиков, задумывались ли они когда-нибудь, как выглядит человек, который использовал ботокс 20 лет, а потом вдруг перестал. Женщина показывает на свой лоб, предлагая обратить внимание на то, как движутся мышцы верхней части лица. Они практически неподвижны.

Медсестра показала, что будет с лицом, если колоть ботокс 20 лет подряд
Бренда Блей
Источник:
соцсети

Что с лицом?

«Я не колю ботокс с октября, уже пять месяцев, так что он почти исчез, — говорит Бренда Блей. — Но вы видите, что мои мимические мышцы плохо работают. Все потому, что я очень долго не использовала их».

По словам женщины, последние недели она занимается тем, что восстанавливает мышцы, которые утратили свои функции из-за уменьшения и истончения мышечной ткани.

«Мышцы довольно быстро восстанавливаются, как после того, когда с вас снимают гипс, — сказала Бренда. — Но это еще не стопроцентный результат».

Бренда также призналась, что после отказа от ботокса к ней постепенно возвращаются и морщины.

Медсестра показала, что будет с лицом, если колоть ботокс 20 лет подряд
Бренда до уколов ботокса…
Источник:
соцсети
Медсестра показала, что будет с лицом, если колоть ботокс 20 лет подряд
…и сейчас
Источник:
соцсети
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Мнение экспертов

Дерматолог из Нью-Йорка Патриция Векслер подтвердила изданию The New York Post, что мышцы на самом деле могут атрофироваться, если ботокс используется долго и без перерывов.

Она приводит данные исследования Университета Калгари, которое показало, что животные, которым вводили ботулотоксин, испытывали мышечную слабость в теле, даже в тех местах, куда не вводили ботокс. Также ученые выяснили, что ботокс может затруднить распознавание эмоций.

Согласно данным экспертов-косметологов, если прекратить лечение ботоксом, морщины вернутся, но гораздо медленнее, чем если бы вы не делали инъекции.

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Может ли изуродовать ботокс

Пластический хирург Лия Гавашели рассказала «Доктору Питеру», что инъекциями ботулотоксина вполне можно изуродовать лицо.

Лия Гавашели
Хирургия

Пластический хирург

Проблема не в препарате, а в специалисте

«Бывает, что из-за неправильного введения ботокса лицо становится асимметричным, нарушается дикция, артикуляция, глотательный рефлекс, возникают головные боли напряжения. Могут даже появиться дезадаптирующие осложнения, и пациент будет вынужден сидеть шесть месяцев дома, пока ботокс не перестанет действовать».

Врач предупреждает, что крайне важно выбирать правильных специалистов, которые понимают анатомию, архитектонику мышц, взаимодействие мышц друг с другом, а не тех, кто хочет заработать.

Как меняется лицо после ботокса: фото

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Автор текста:Анна Майская
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