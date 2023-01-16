В России выяснили, как ботокс, разглаживающий морщины, может помочь людям, страдающим от болезней сердца. Ученые МФТИ исследовали, как ботулинический токсин А влияет на ткани главной мышцы организма. Результат испытаний
Ботокс — не только средство против морщин
Известно, что ботокс способен вылечить мигрень, с помощью ботулотоксина также боролись со спастичностью у детей с ДЦП, ну а широкое распространение препарат получил, когда его начали применять в косметологии. Ботокс блокирует передачу нервного импульса в мышцу, — в результате мимические мышцы расправляются, и морщины разглаживаются.
В последнее время препараты ботулотоксина А стали применять также и для подавления сердечных аритмий, особенно в послеоперационном периоде. Антиаритмическое действие ботокса связано с угнетением нервной системы сердца, но прямое его влияние на ткани оставалось неясным.
Лекарство против аритмии
Ученые МФТИ и кардиологи выяснили, что ботулотоксин резко замедляет распространение волны возбуждения в слое клеток, и инъекции препарата могут успешно снимать аритмию. Это позволило начать разработку нового лекарства.
— Препарат уже активно тестируется и в ближайшее время выходит на стадию клинических испытаний, - рассказал Константин Агладзе, заведующий лабораторией биофизики возбудимых систем МФТИ. — Блокирование аритмии с помощью ботулотоксина А наносит минимальное повреждение, и мы смогли проверить эту гипотезу непосредственно на клеточном уровне.
Ученые использовали различные вариации препарата.
— Наиболее сильный подавляющий эффект дала комбинация с хитозаном. Кроме того, выяснилось, что антиаритмический эффект ботулотоксина связан не только с угнетением нервной системы, но и с непосредственным действием на ткани сердца, — добавил Константин Агладзе.
В перспективе новый метод может послужить альтернативой абляции сердца — хирургическому катетерному вмешательству, направленному на устранение нарушений сердечного ритма.
Добавим, что это не первый случай, когда лекарства, разработанные для лечения одних болезней и состояний, применяют в необычной для них области. Классический пример — использование аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
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