Ботокс — не только средство против морщин

Известно, что ботокс способен вылечить мигрень, с помощью ботулотоксина также боролись со спастичностью у детей с ДЦП, ну а широкое распространение препарат получил, когда его начали применять в косметологии. Ботокс блокирует передачу нервного импульса в мышцу, — в результате мимические мышцы расправляются, и морщины разглаживаются.