Анестетики
Английский химик (по совместительству — священник) Джозеф Пристли
Позже, в 1834 году французский химик Жан-Батист Дюма определил эмпирическую формулу синтезированного сразу несколькими учеными газа и назвал его
Вскоре анестезия стала более широко использоваться во время операций, это позволило заметно сократить смертность от шока и боли во время операций. Но при этом все прекрасно знают и о побочных эффектах наркоза — в том числе и современных анестетиков.
врач-анестезиолог-реаниматолог Сеченовского университета
- Если есть возможность не делать наркоз, лучше его не делать, — рассказал врач-анестезиолог Андрей Мелешко. — Безусловно, если показана срочная или плановая операция, и человек без нее может стать инвалидом или умереть, то, конечно, избежать анестезии нельзя и она не считается «вредной». Здесь наркоз — это способ, чтобы человеку стало лучше.
Примерно у 10% пациентов в послеоперационном периоде после общей анестезии отмечаются когнитивные нарушения различной степени. Это общепризнанный клинический феномен.
Пенициллин
Впервые о противомикробных свойствах плесени Penicillium (пенициллина) рассказал шотландский врач Александр Флеминг. Позже австралийский патологоанатом Говард Флори и его команда стабилизировали пенициллин и
Пенициллин и его «потомки» — это чрезвычайно успешные препараты для лечения заболеваний, которые когда-то унесли жизни миллионов людей. Но есть и обратная сторона медали.
Широкое использование антибиотиков привело к появлению устойчивых к
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, руководитель «Городского центра по лечению тяжелого сепсиса» СПб НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, профессор кафедры ВПХ Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
- Впервые проблема резистентности микроорганизмов стала значимой для мировой медицины после начала широкого использования пенициллина, когда после короткого периода эйфории были выделены штаммы золотистого стафилококка, резистентного к пенициллину. В современном здравоохранении это одна из наиболее актуальных проблем. Многими государствами она расценивается как угроза национальной безопасности, — считает профессор Сергей Шляпников. — К усугублению ситуации отчасти привела и пандемия COVID-19. Была отмечена тенденция к росту необоснованного приема антибиотиков, поскольку бытовало мнение, что эти препараты помогают в защите и лечении от вирусных инфекций, включая коронавирус. Это не так: антибиотики применяются только при бактериальной инфекции — вызванной бактерией, а не вирусом.
Нитроглицерин
Это органическое вещество было открыто в 1847 году — химики обнаружили, что оно вызывает сильнейшую головную боль. Практическое применение нитроглицерину поначалу, правда, нашлось совсем другое — Альфред Нобель выяснил, что это — самое мощное взрывчатое вещество в мире и запатентовал свой способ изготовления взрывчатки.
Спустя годы нитроглицерин зарегистрировали как лекарственное средство от повышенного давления, а еще чуть позже — после
Считается, что нитроглицерин позволил миллионам людей, страдающим стенокардией, жить дольше — и относительно нормальной жизнью, а также стал толчком для разработки препаратов для снижения артериального давления, бета-блокаторов и статинов, которые продлевают жизнь пациентам со смертельными заболеваниями.
Но поскольку продолжительность жизни увеличивается, то растет уровень смертности от рака и других неинфекционных заболеваний. Таким образом нитроглицерин неожиданно изменил мир.
- Самый большой фактор риска для большинства видов рака — старение, — говорится
Сейчас больше людей, чем когда-либо, доживает до возраста, когда у них повышен риск развития рака.
Противозачаточные средства
Отцом волшебной таблетки, предотвращающей беременность, считается иследователь Грегори Пинкус. Он получил деньги на
Пинкус обнаружил, что прогестерон помогает остановить овуляцию, и использовал это для разработки пробной таблетки. Во время клинических испытаний на женщинах из Пуэрто-Рико говорилось об опасениях из-за побочных эффектов противозачаточных. Но несмотря на это, первая таблетка была выпущена в начале 60-х годов прошлого века: риск беременности считался больше, чем риск побочных эффектов — тромбов и инсультов.
К слову, пока еще не существует гормональных препаратов для мужчин, однако ученые активно работают в этом направлении.
Первые противозачаточные таблетки содержали очень большое количество синтетического эстрогена, который часто вызывал побочные эффекты, такие как тошнота или увеличение веса. Это стало поводом для множества публикаций и даже расследований. Только в 1970 году уровень гормонов в таблетках резко снизился.
Изобретение гормональных противозачаточных таблеток вызвало
Диазепам
Первый транквилизатор бензодиазепинового ряда — диазепам (валиум) — появился в продаже в 60-х годах прошлого века, и оказался самым продаваемым фармацевтическим препаратом в США в период с 1962 по 1982 годы. Его применяли для управления стрессом и тревогой.
Но сейчас появляется все больше данных, что зависимость от таких лекарств (к классу бензодиазепинов относятся также ксанакс и феназепам) растет, а побочных эффектов такое количество, что необходимо искать альтернативные методы лечения.
Исследования
Доказано, что хорошо сбалансированная диета, регулярные физические упражнения и использование когнитивно-поведенческой терапии более эффективны при лечении
Так что появление вроде бы «революционных» и доступных препаратов для борьбы с депрессией до сих пор продолжает вызывать острые дискуссии — насколько их применение оправдано и необходимо, сообщает издание