Анестетики

Английский химик (по совместительству — священник) Джозеф Пристли в 1772 году получил закись азота — N₂O. Английский химик Хамфри Дэви думал, что его можно использовать для обезболивания в хирургии, но выяснилось, что у газа есть очень интересный эффект — при малых концентрациях он вызывает легкое опьянение. Закись азота попала в список рекреационных наркотиков (их используют не по медицинским показаниями).

Позже, в 1834 году французский химик Жан-Батист Дюма определил эмпирическую формулу синтезированного сразу несколькими учеными газа и назвал его хлороформом . Уже спустя 14 лет шотландский врач Джеймс Янг Симпсон использовал его для обезболивания при родах .

Вскоре анестезия стала более широко использоваться во время операций, это позволило заметно сократить смертность от шока и боли во время операций. Но при этом все прекрасно знают и о побочных эффектах наркоза — в том числе и современных анестетиков.