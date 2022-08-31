лекарства изменили мир
Фото
IStockphoto

Анестетики

Английский химик (по совместительству — священник) Джозеф Пристли в 1772 году получил закись азота — N₂O.  Английский химик Хамфри Дэви думал, что его можно использовать для обезболивания в хирургии, но выяснилось, что у газа есть очень интересный эффект — при малых концентрациях он вызывает легкое опьянение. Закись азота попала в список рекреационных наркотиков (их используют не по медицинским показаниями).

Позже, в 1834 году французский химик Жан-Батист Дюма определил эмпирическую формулу синтезированного сразу несколькими учеными газа и назвал его хлороформом. Уже спустя 14 лет шотландский врач Джеймс Янг Симпсон использовал его для обезболивания при родах.

Вскоре анестезия стала более широко использоваться во время операций, это позволило заметно сократить смертность от шока и боли во время операций. Но при этом все прекрасно знают и о побочных эффектах наркоза — в том числе и современных анестетиков.

Андрей Мелешко
Андрей Мелешко
медицина

врач-анестезиолог-реаниматолог Сеченовского университета

- Если есть возможность не делать наркоз, лучше его не делать, рассказал врач-анестезиолог Андрей Мелешко. — Безусловно, если показана срочная или плановая операция, и человек без нее может стать инвалидом или умереть, то, конечно, избежать анестезии нельзя и она не считается «вредной». Здесь наркоз — это способ, чтобы человеку стало лучше. 

Анестезиолог Ирина Голубь

Примерно у 10% пациентов в послеоперационном периоде после общей анестезии отмечаются когнитивные нарушения различной степени. Это общепризнанный клинический феномен.

Пенициллин

Впервые о противомикробных свойствах плесени Penicillium (пенициллина) рассказал шотландский врач Александр Флеминг. Позже австралийский патологоанатом Говард Флори и его команда стабилизировали пенициллин и провели первые эксперименты на людях. При американском финансировании пенициллин производили массово — во время Второй мировой войны им успешно лечили тысячи раненых.

Пенициллин и его «потомки» — это чрезвычайно успешные препараты для лечения заболеваний, которые когда-то унесли жизни миллионов людей. Но есть и обратная сторона медали.

Широкое использование антибиотиков привело к появлению устойчивых к лекарственным препаратам штаммов бактерий. И это куда более серьезная проблема, чем это кажется на первый взгляд. Из-за резистентности к антимикробным препаратам каждый год умирает примерно 700 тысяч человек, а к 2050 году число жертв рискует сравняться со смертностью от рака — 10 млн человек.

Сергей Шляпников
Сергей Шляпников
Медицина

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, руководитель «Городского центра по лечению тяжелого сепсиса» СПб НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, профессор кафедры ВПХ Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)

- Впервые проблема резистентности микроорганизмов стала значимой для мировой медицины после начала широкого использования пенициллина, когда после короткого периода эйфории были выделены штаммы золотистого стафилококка, резистентного к пенициллину. В современном здравоохранении это одна из наиболее актуальных проблем. Многими государствами она расценивается как угроза национальной безопасности, — считает профессор Сергей Шляпников. — К усугублению ситуации отчасти привела и пандемия COVID-19. Была отмечена тенденция к росту необоснованного приема антибиотиков, поскольку бытовало мнение, что эти препараты помогают в защите и лечении от вирусных инфекций, включая коронавирус. Это не так: антибиотики применяются только при бактериальной инфекции — вызванной бактерией, а не вирусом.

Читайте также

Нитроглицерин

Это органическое вещество было открыто в 1847 году — химики обнаружили, что оно вызывает сильнейшую головную боль. Практическое применение нитроглицерину поначалу, правда, нашлось совсем другое — Альфред Нобель выяснил, что это — самое мощное взрывчатое вещество в мире и запатентовал свой способ изготовления взрывчатки.

Спустя годы нитроглицерин зарегистрировали как лекарственное средство от повышенного давления, а еще чуть позже — после экспериментов лондонского врача Уильяма Мюррелла, препарат стали использовать для лечения стенокардии — боли в груди, связанной с болезнями сердца. Кстати, публикация об итогах исследования нитроглицерина вошла в золотой фонд медицины.

Считается, что нитроглицерин позволил миллионам людей, страдающим стенокардией, жить дольше — и относительно нормальной жизнью, а также стал толчком для разработки препаратов для снижения артериального давления, бета-блокаторов и статинов, которые продлевают жизнь пациентам со смертельными заболеваниями.

Но поскольку продолжительность жизни увеличивается, то растет уровень смертности от рака и других неинфекционных заболеваний. Таким образом нитроглицерин неожиданно изменил мир.

- Самый большой фактор риска для большинства видов рака — старение, — говорится в исследовании 2015 года. - Это происходит из-за того, что со временем в нашем коде ДНК накапливаются ошибки, которые могут подтолкнуть клетку к превращению в раковую. Поэтому, чем дольше мы живем, тем больше у нас времени для накопления ошибок. Таким образом, с течением времени риск заболеть раком возрастает, поскольку в наших генах накапливается все больше этих дефектов.

Сейчас больше людей, чем когда-либо, доживает до возраста, когда у них повышен риск развития рака.

Противозачаточные средства

Отцом волшебной таблетки, предотвращающей беременность, считается иследователь Грегори Пинкус. Он получил деньги на разработку эффективного гормонального противозачаточного средства от филантропа и феминистки Кэтрин Маккормик.

Пинкус обнаружил, что прогестерон помогает остановить овуляцию, и использовал это для разработки пробной таблетки. Во время клинических испытаний на женщинах из Пуэрто-Рико говорилось об опасениях из-за побочных эффектов противозачаточных. Но несмотря на это, первая таблетка была выпущена в начале 60-х годов прошлого века: риск беременности считался больше, чем риск побочных эффектов — тромбов и инсультов.

К слову, пока еще не существует гормональных препаратов для мужчин, однако ученые активно работают в этом направлении.

Первые противозачаточные таблетки содержали очень большое количество синтетического эстрогена, который часто вызывал побочные эффекты, такие как тошнота или увеличение веса. Это стало поводом для множества публикаций и даже расследований. Только в 1970 году уровень гормонов в таблетках резко снизился. 

Изобретение гормональных противозачаточных таблеток вызвало серьезные глобальные демографические изменения — семьи стали меньше, а доходы их увеличились, поскольку женщины снова стали работать. Так обычная «пилюля» смогла изменить мир и кардинально повлиять на роль роль женщин в нем.

Читайте также

Диазепам

Первый транквилизатор бензодиазепинового ряда — диазепам (валиум) — появился в продаже в 60-х годах прошлого века, и оказался самым продаваемым фармацевтическим препаратом в США в период с 1962 по 1982 годы. Его применяли для управления стрессом и тревогой.

Но сейчас появляется все больше данных, что зависимость от таких лекарств (к классу бензодиазепинов относятся также ксанакс и феназепам) растет, а побочных эффектов такое количество, что необходимо искать альтернативные методы лечения.

Исследования показывают, что бензодиазепины вызывают серьезнейшую зависимость, тяжело дается и отказ от них. Также препараты дают такие побочные эффекты как сонливость, головные боли, усталость, проблемы со сном, раздражительность, паранойю, снижение полового влечения и проблемы с фертильностью.

Доказано, что хорошо сбалансированная диета, регулярные физические упражнения и использование когнитивно-поведенческой терапии более эффективны при лечении стресса, беспокойства и проблем со сном, чем бензодиазепины.

Так что появление вроде бы «революционных» и доступных препаратов для борьбы с депрессией до сих пор продолжает вызывать острые дискуссии — насколько их применение оправдано и необходимо, сообщает издание The Conversation.

Анна Майская