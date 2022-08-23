«Хочу, чтобы мой ребенок вырос умным», «в жизни легко только тем, кто всесторонне развит», — родители желают своим детям только лучшего, поэтому популярность концепции раннего развития вполне объяснима. Однако в любом благом деле существуют явные перегибы: некоторые начинают водить своих малышей на занятия или учить самостоятельно непозволительно рано.
Особое место в вопросе обучения традиционно отводят чтению. Даже те мамы и папы, которые не спешат загружать малыша кружками и секциями, считают своим «священным долгом» побыстрее научить его читать. Нередко штудировать алфавит детей заставляют уже в 2–3 года. Но такие занятия не только не несут малышу никакой пользы, но и могут серьезно навредить его здоровью и психическому развитию. Об опасностях слишком раннего обучения чтению рассказывают врачи «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Тренируют левое полушарие, «обкрадывают» правое
Врач невролог высшей квалификационной категории «СМ-Клиника»vk.com/smclinic_spb
Уроки чтения требуют от ребенка внимания, усидчивости и способности к длительной концентрации. Такая модель поведения полностью противоречит естественному ходу психоэмоционального развития малыша. До 4–5 лет главный инструмент развития и обучения для малыша — это игра. С ее помощью он знакомится с окружающим миром и учится устанавливать социальные отношения с другими людьми. К сожалению, родители часто забывают об этом и воспринимают игру как способ досуга или развлечение.
В сознании взрослых срабатывает установка: «бездельничать — плохо, учиться — хорошо». В результате родители насильно усаживают ребенка за букварь и даже не подозревают, что тем самым лишают его возможности познавать мир. Что еще страшнее, из-за преждевременного интеллектуального развития ребенок может не научиться общению со сверстниками. Это чревато серьезными проблемами с социализацией в школьном и даже во взрослом возрасте.
Занятия чтением также могут нарушить баланс в развитии полушарий мозга. Первые годы жизни ребенка проходят под знаком правого полушария. Оно отвечает за эмоциональное познание мира, креативность, творчество, образное мышление, социализацию и нравственные ценности. В зону ответственности левого полушария, в свою очередь, входят логическое мышление, обработка и анализ информации.
Занятия чтением смещают фокус на тренировку левого полушария, но при этом «обкрадывают» правое. Как итог, дошкольник научится хорошо писать и считать, но общий уровень его интеллекта и способность к социализации окажутся ниже положенного. В дальнейшем такому ребенку будет сложнее заводить друзей и овладевать бытовыми навыками.
Приводят к ложной близорукости
ведущий офтальмолог, кандидат медицинских наук СМ-Клиника в Санкт-Петербургеvk.com/smclinic_spb
В дошкольный период у ребенка идет активное формирование органов зрения. Для нормального развития зрительная система должна иметь достаточный запас дальнозоркости. Занятия чтением, напротив, требуют концентрации на расположенных вблизи предметах: буквах и картинках в букваре, книжных страницах, «развивающих» кубиках и так далее. Все это оказывает лишнюю нагрузку на зрительную систему и может привести к спазму аккомодации: ребенок теряет способность переключать зрительный фокус между вблизи и вдали.
Спазм аккомодации также называют ложной близорукостью. Если своевременно не назначить лечение и не сократить нагрузку на глаза, она может трансформироваться в истинную близорукость.
Для профилактики проблем со зрением ребенка обязательно следует обучить основам «гигиены чтения». Так, продолжительность занятия не должна превышать 10–12 минут. Книгу необходимо держать на расстоянии не менее 35–40 сантиметров от глаз. Шрифт должен быть достаточного размера, а бумага — белого цвета и хорошего качества. В противном случае, чтобы разобрать написанное, ребенку придется постоянно напрягать глаза. Особое внимание стоит уделить и освещенности помещения — свет должен равномерно падать на текст и не слепить глаза.
Грозит деформацией позвоночника
С точки зрения здоровья позвоночника чтение — далеко не лучшая активность для маленького ребенка. В этом возрасте у детей активно формируются кости скелета и мышечный корсет. Постоянное сидение за книгой, особенно в неправильной позе, опасно нарушениями осанки, сутулостью и искривлением позвоночника.
Кроме того занятия чтениям не должны идти в ущерб физической активности малыша. Нехватка движения может стать причиной потери мышечного тонуса спины и брюшной полости, что в дальнейшем также грозит деформацией позвоночника.