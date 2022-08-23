«Хочу, чтобы мой ребенок вырос умным», «в жизни легко только тем, кто всесторонне развит», — родители желают своим детям только лучшего, поэтому популярность концепции раннего развития вполне объяснима. Однако в любом благом деле существуют явные перегибы: некоторые начинают водить своих малышей на занятия или учить самостоятельно непозволительно рано.

Особое место в вопросе обучения традиционно отводят чтению. Даже те мамы и папы, которые не спешат загружать малыша кружками и секциями, считают своим «священным долгом» побыстрее научить его читать. Нередко штудировать алфавит детей заставляют уже в 2–3 года . Но такие занятия не только не несут малышу никакой пользы, но и могут серьезно навредить его здоровью и психическому развитию. Об опасностях слишком раннего обучения чтению рассказывают врачи «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

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