Врач Кубаева объяснила, как убрать «носогубку», чтобы лицо не превратилось в карикатуру

Фактор 3. Смещение поверхностных жировых пакетов. Представьте, что вся подкожная жировая ткань перемещается к центру лица и вниз. Из-за этого образуются носогубные складки, морщины-марионетки и брыли. Наша задача переместить их в первоначальное положение — латерально (от центра в стороны) и вверх (щеки, скулы). Сделать это можно только с помощью нитевого лифтинга.