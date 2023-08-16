Врач Кубаева объяснила, как убрать «носогубку», чтобы лицо не превратилось в карикатуру

Люди стареют по разному. Одни покрываются мелкими морщинками, у других «плывет» овал лица. Врачи выделяют четыре основных типов старения: усталый, мелкоморщинистый, мускульный и деформационный.
Дерматовенеролог, косметолог, нутрициолог и генетический консультант, специализируется на antiage-терапии, аппаратных инъекционных технологияхЛичный сайт
«Морфотип старения диктует нашему лицу те или иные возрастные изменения. Если лицо имеет генетическую предрасположенность к брылям, птозу верхнего века, второму подбородку, малярным „мешочкам“ или другим чертам возрастной деформации, то это неизбежно», — говорит врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Кубаева.
По словам эксперта, важно знать свой тип старения, от этого будет зависеть план антивозрастного лечения.
Впрочем, все морфотипы объединяет один признак — коварная носогубная складка. Лишь мелкоморщинистому типу старения не грозит этот дефект.
Почему появляется носогубная складка
Фактор 1. Гипертонус мышцы, которая поднимает верхнюю губу и крыло носа. Возможно, это генетически активная мышца, либо она так отзывается на бессознательную мимику. Эту мышцу нельзя расслабить ни сменой мимических привычек, ни остеопатическим методом. Она блокируется только инъекциями ботулотоксина.
Фактор 2. Резорбция — разрушение костной структуры верхней челюсти. Это процесс возрастного старения, который происходит у всех людей, независимо от морфотипа старения. К сожалению, это неизбежный процесс, который не корректируется ни фейс-фитнесом, ни аппаратной косметологией. Однако дефицит костной структуры можно восполнить с помощью объемного моделирования лица — инъекций препаратов на основе гиалуроновой кислоты.
Фактор 3. Смещение поверхностных жировых пакетов. Представьте, что вся подкожная жировая ткань перемещается к центру лица и вниз. Из-за этого образуются носогубные складки, морщины-марионетки и брыли. Наша задача переместить их в первоначальное положение — латерально (от центра в стороны) и вверх (щеки, скулы). Сделать это можно только с помощью нитевого лифтинга.
Как нельзя убирать носогубные складки
«Носогубную складку нельзя убирать, заполняя ее гиалуроновым филлером в подкожно-жировом слое, — предупреждает Анна Кубаева.
По всей протяженности носогубной складки в подкожной клетчатке проходит медиальный лимфатический канал, а в основании самой складки находится лимфатический узел. Если мы будем выкладывать филлер в поверхностном слое, то есть камуфлировать носогубные складки, то нарушим отток лимфы, что приведет к образованию стойкого отека».
Носогубные складки — последствия филлеров
В борьбе с носогубными складками важно устранять причину их появления, а не камуфлировать сам симптом.
«Иначе мы получим лицо с печатью неквалифицированной работы косметолога: в центральной части лицо станет плоским, в области скул и щек — одутловатым, — говорит врач. — Поэтому грамотная коррекция этой области — основная задача косметолога, который хотел бы избежать карикатурного сходства лица своего клиента с собачьим».
Особенно заметна эта ошибка на женских лицах, которые увлекались филлерами в 90-е годы.
«Тогда западные авторитеты задали тренд камуфлирующей косметологии, которая полностью игнорировала научный подход к антивозрастной медицине», — комментирует наш эксперт, приводя примеры звезд.
Донателла Версаче
«Здесь мы видим первые результаты процедур, которые камуфлируют носогубную складку, но не борются с патофизиологическими процессами», — комментирует косметолог Анна Кубаева.
Герцогиня де Альба
«А здесь мы видим постоянного пользователя этого метода и накопительный эффект неправильной коррекции», — говорит Анна Кубаева.
Как избежать неприятных последствий: советы эксперта
Совет 1. Если вы пришли на процедуру, чтобы убрать носогубные складки, не просите врача ввести в них филлер. Это ошибочный план лечения, который приведет к карикатурным деформациям. Каждый миллилитр введенного филлера в подкожный слой носогубной складки усугубляет лимфостаз (отек).
Совет 2. Если врач не проводит мимические пробы, то есть не просит вас сделать гневное, презрительное, раздражительное выражение лица, которое поднимет крылья носа вверх и обнаружит гипертонус мышц, значит, скорее всего, он собирается камуфлировать носогубную складку, а не решать исходную проблему. Рекомендую сразу же покинуть кабинет.
Носогубная складка — как убрать
«Более физиологичным методом лечения будет нитевой лифтинг, благодаря которому жировые пакеты вернутся вертикально вверх, — рекомендует наш эксперт. — Эта процедура не считается пластической хирургией: биодеградируемые (рассасывающиеся) нити вводят через канюлю — малотравматичный инструмент, который раздвигает ткани, не травмируя их.
Нитевой лифтинг не повреждает сосуды, не оставляет синяков, не притягивает воду и не утяжеляет лицо. Эффект держится 1,5-2 года. По сравнению с филлерами это более физиологичный и безопасный метод. Главное, использовать сертифицированные нити и работать ими в правильном подкожном слое».