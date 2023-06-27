Утиное лицо и усы: 3 вопроса косметологу спасут от этих жутких последствий увеличенных губ

«Ну, подумаешь, укол! Укололи — и пошел». Жаль, с уколами филлеров все не так просто. Оказывается, гель для увеличения губ может мигрировать, образуя причудливые формы и иногда приводя к серьезным осложнениям.
Врач-косметолог, автор метода Семагиной — безболезненного увеличения губ. Окончила СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ординатуру по дерматовенерологии Военно-медицинской академии, переподготовку по косметологии в ПСПбГМУ им. И.П. ПавловаЛичный сайт
Как понять, что началась миграция геля
«Когда процедура проведена некачественно, высота губ и их физиологическая форма не меняются — они просто выдвигаются вперед, — объясняет врач-косметолог Виктория Семагина. — Визуально профиль человека деформируется. Манера говорить, улыбаться становится неестественной. Каждый пациент хочет эффекта натуральности, но в этом случае его нет».
Бывает, пациент не замечает побочных эффектов. Процедура повторяется снова и снова, и вот уже гель начинает мигрировать — перемещаться в тканях. Так и появляются «гиалуроновые усы» и/или «гроздья винограда».
«Чтобы понять, есть ли у вас „гиалуроновые усы“, вытяните губы трубочкой. Если видите, что за естественным контуром губ есть уплотнение, образовался второй бесцветный контур губ, — скорее всего, это они, гиалуроновые усы, — говорит наш эксперт. — К сожалению, при особом освещении они видны и невооруженным взглядом. „Гроздья винограда“ можно обнаружить, просто улыбнувшись. При растяжении губ граница сухого и мокрого будет деформирована: вместо гладкой линии вы увидите уплотнение геля в виде гранул».
Почему мигрирует филлер
По словам врача, «усы» и «гроздья винограда» — частые последствия классической школы увеличения губ.
«Существовали разные ответвления классической школы — „парижская“, „линейная“, каждая со своими протоколами. Но ни одна не приводила к лучшему, естественному для глаза результату, и было неизбежно больно», — говорит Виктория Семагина.
Как понять, что косметолог работает «по классике»?
«Первое — игла размера 27G. Это довольно крупная игла, которой невозможно проводить деликатные инъекции в среднем слое тканей, — объясняет наш эксперт. — Второе — то, как выкладывается гель. В классической методике он распределяется равномерно по всей поверхности губы. Так не получится добиться нового красивого контура, когда верхняя губа развернута на ребрах жесткости и зафиксирована как на каркасе, показывая свою естественную плоскость, скрытую в мокрой зоне рта».
Проблемы с прикусом, асимметрия благодаря классической технике также остаются. Мышечная губа не развернется и не станет шире, за счет введения геля она только утяжелится. Активные мышцы начнут выталкивать гель, что неизбежно приведет к его миграции.
Но самое страшное последствие неудачного увеличения губ — это сосудистые осложнения и даже некроз, когда препарат попадает в сосуд.
«С ишемией на ранней стадии способен справиться врач-косметолог: достаточно ввести фермент гиалуронидазы, который растворит филлер и возобновит кровообращение, — комментирует Виктория Семагина. — Но если момент упущен, то ишемия перейдет в стадию некроза. В таком случае потребуются более частые уколы гиалуронидазы и сосудорасширяющих препаратов. В лучшем случае лечение прекратится через месяц».
Если же некроз продолжает прогрессировать, потребуется уже помощь хирурга, чтобы санировать ткани и избежать присоединения бактериальных инфекций.
Избежать тромбоза помогают более тонкие иглы, которые не повреждают сосуды.
«Попадание иглы в сосуд означает, что затронут более глубокий, сосудистый слой. Сразу появляется боль, а ткани начинают неестественно белеть, — говорит врач. — Когда слой тканей правильный, игла ходит как по маслу, пациент же совершенно не чувствует боли».
А можно по-другому?
Не добившись нужного эффекта от классической школы, пациенты шли к хирургам за операцией булхорн — это разворот верхней губы за счет поднятия апекса (самая высокая точка губы). Однако булхорн-эффект можно сделать и без хирургического вмешательства, и тогда рот принимает приветливую, кокетливую форму, а лицо будто омолаживается.
«Отказавшись от протоколов классической школы, я начала прорабатывать форму, исходя из анатомического строения губ, а также сменив размер иглы для инъекций. Так получилось полностью уйти от эффекта „утиных губ“, избежать болевых ощущений и продлить эффект от процедуры до трех лет», — рассказывает Виктория Семагина.
Что спросить у врача перед процедурой
С пристрастием опросите клинику или врача-косметолога. Обычно врачи не погружают пациента в тонкости методики, материалов и химического состава препаратов в виду сложной терминологии. Однако пациент при выборе врача вправе уточнить:
Размер иглы. В большинстве случаев вы встретите иглы размером 27G, которые обычно прилагаются к филлеру. Но это крупные иглы. Оптимальный размер — 30G. Напор геля в тонкой игле аккуратнее дозируется — можно не бояться, что шприц «выплеснет» больше геля, чем нужно.
И наоборот, чем больше диаметр иглы, тем грубее распределяется гель. Толстая игла проникает глубже в ткань, увеличивая риск попадания в сосуд и развития ишемии.
Сертификат на филлер. К каждой поставке препарата прилагается сертификат с печатью организации. Его номер можно проверить в реестре лекарственных и медицинских изделий и при неожиданном результате обратиться с претензией к производителю. Если сертификата нет, бегите от врача, который использует такой филлер.
Наличие трех дипломов врача. Квалифицированный косметолог имеет не менее трех дипломов: о высшем медицинском образовании, из ординатуры дерматовенерологии и о профессиональной переподготовке врача дерматовенеролога на косметолога. Статус всех трех дипломов должен подтверждаться каждые 5 лет.
Сложно понять, что губы выглядят как ошибка, если не иметь перед глазами результаты других косметологов.
«Лакмусовый тест: спросите у близких, не замечают ли они перемен в вашей внешности, — советует эксперт. — Если скажут, что вы стали лучше выглядеть, не понимая причины, значит, вам сделали правильный анатомический разворот губы. Если же сразу поймут, что дело в увеличенных губах, лучше прийти на диагностику к другому косметологу».