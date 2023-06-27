Утиное лицо и усы: 3 вопроса косметологу спасут от этих жутких последствий увеличенных губ

Размер иглы. В большинстве случаев вы встретите иглы размером 27G, которые обычно прилагаются к филлеру. Но это крупные иглы. Оптимальный размер — 30G. Напор геля в тонкой игле аккуратнее дозируется — можно не бояться, что шприц «выплеснет» больше геля, чем нужно.

И наоборот, чем больше диаметр иглы, тем грубее распределяется гель. Толстая игла проникает глубже в ткань, увеличивая риск попадания в сосуд и развития ишемии.