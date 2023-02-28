Почему мужчинам нравятся женщины с пухлыми губами: объясняют ученые

В последние годы тренд на пухлые губы набирает обороты. На что только не идут девушки, чтобы изменить их: и хитрят с макияжем, и используют бальзамы с перцем и ментолом, и добавляют губам филлеры.
По каким причинам мы вообще считаем пухлые губы красивыми? У этого стандарта красоты есть несколько научных объяснений.
Идеальные пропорции
Ученые не только обнаружили, что популярность пухлых губ у мужчин не миф, но и установили, какие именно размеры считаются наиболее привлекательными. Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвайне
Впрочем,
Пухлые губы вошли в моду после Второй мировой войны — тогда, после голодных, полных лишений времен, была в почете женственная, почти кукольная внешность. Потом настала эра андрогинных, худощавых красоток: от Твигги в 60-х до Кейт Мосс в 90-х. В наше время пухлые губы снова стали считаться привлекательными. Одна из самых красивых женщин 2000-х Анджелина Джоли — высокая, худая, скуластая и широкоплечая, с большими глазами и очень пухлыми губами.
Возбуждение и красота
По словам
Как
Кроме того, не стоит забывать и об эволюционной теории. Многие вкусовые предпочтения побуждают нас выбирать партнеров, которые обеспечат наилучшие шансы на выживание наших генов. То есть на самом деле красивым люди зачастую считают то, что свидетельствует о высоком шансе завести здоровое потомство. Пухлые губы стали связывать с продолжением рода, так как их размер начинает увеличиваться во время полового созревания вместе с ростом эстрогена. Поэтому женщина с пухлыми губами воспринимается на уровне подсознания как более здоровая и плодовитая,
Наконец, пухлые губы считаются признаком молодости. К такому выводу
Дэвид Ганн исследовал более 250 женщин, среди которых были близнецы, и обнаружил огромные различия в полноте губ у женщин старше 60. Причем, по словам самого Ганна, даже при наличии морщин и седых волос участницы эксперимента с более пухлыми губами выглядели моложе.
Считается, что максимальной полноты губы женщины достигают после завершения подросткового периода. А вот после 30 лет у многих дам запускается обратный процесс — истончение губ.