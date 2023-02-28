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Почему мужчинам нравятся женщины с пухлыми губами: объясняют ученые

Даже в современном обществе стандарты красоты, которые диктуют массмедиа и соцсети, нередко связаны с эволюционными механизмами и желанием продолжить свой род.

28 февраля 2023
трескаются губы
Источник:
iStockphoto

В последние годы тренд на пухлые губы набирает обороты. На что только не идут девушки, чтобы изменить их: и хитрят с макияжем, и используют бальзамы с перцем и ментолом, и добавляют губам филлеры.

По каким причинам мы вообще считаем пухлые губы красивыми? У этого стандарта красоты есть несколько научных объяснений.

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Идеальные пропорции

Ученые не только обнаружили, что популярность пухлых губ у мужчин не миф, но и установили, какие именно размеры считаются наиболее привлекательными. Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвайне провели эксперимент: почти 600 человек попросили дать оценку фотографиям 20 женщин, на которых дамы были представлены с разными вариантами объема губ. Оказалось, что наиболее привлекательными, по мнению участников исследования, оказались губы на 53,5% больше реальных. Судя по мнению большинства опрошенных, наиболее красивыми считают губы, которые составляют около 10% нижней трети лица.

Впрочем, так было не всегда. В Средневековье выразительные черты как и в фигуре, так и в лице особой популярности не имели, пухлые губы не считались красивыми — скорее греховными. Христианская мораль диктовала свои требования к женской красоте.

Пухлые губы вошли в моду после Второй мировой войны — тогда, после голодных, полных лишений времен, была в почете женственная, почти кукольная внешность. Потом настала эра андрогинных, худощавых красоток: от Твигги в 60-х до Кейт Мосс в 90-х. В наше время пухлые губы снова стали считаться привлекательными. Одна из самых красивых женщин 2000-х Анджелина Джоли — высокая, худая, скуластая и широкоплечая, с большими глазами и очень пухлыми губами.

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Возбуждение и красота

По словам антрополога Джейми Гордона, на протяжении всей истории человечества полные губы считались признаком чувственности и даже полового возбуждения — примерно на том же уровне, на каком в ряде африканских племен наиболее привлекательными считают женщин с большой разницей между бедрами и талией.

Как отмечает психолог-сексолог Ольга Багрий, именно губами женщины делают множество вожделенных мужчинами вещей — целуют, говорят нежные слова.

Кроме того, не стоит забывать и об эволюционной теории. Многие вкусовые предпочтения побуждают нас выбирать партнеров, которые обеспечат наилучшие шансы на выживание наших генов. То есть на самом деле красивым люди зачастую считают то, что свидетельствует о высоком шансе завести здоровое потомство. Пухлые губы стали связывать с продолжением рода, так как их размер начинает увеличиваться во время полового созревания вместе с ростом эстрогена. Поэтому женщина с пухлыми губами воспринимается на уровне подсознания как более здоровая и плодовитая, выяснили ученые.

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Наконец, пухлые губы считаются признаком молодости. К такому выводу пришел исследователь Дэвид Ганн, работающий для транснациональной корпорации Unilever.

Дэвид Ганн исследовал более 250 женщин, среди которых были близнецы, и обнаружил огромные различия в полноте губ у женщин старше 60. Причем, по словам самого Ганна, даже при наличии морщин и седых волос участницы эксперимента с более пухлыми губами выглядели моложе.

Считается, что максимальной полноты губы женщины достигают после завершения подросткового периода. А вот после 30 лет у многих дам запускается обратный процесс — истончение губ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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