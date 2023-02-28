Почему мужчинам нравятся женщины с пухлыми губами: объясняют ученые

Идеальные пропорции

Ученые не только обнаружили, что популярность пухлых губ у мужчин не миф, но и установили, какие именно размеры считаются наиболее привлекательными. Специалисты из Калифорнийского университета в Ирвайне провели эксперимент : почти 600 человек попросили дать оценку фотографиям 20 женщин, на которых дамы были представлены с разными вариантами объема губ. Оказалось, что наиболее привлекательными, по мнению участников исследования, оказались губы на 53,5% больше реальных. Судя по мнению большинства опрошенных, наиболее красивыми считают губы, которые составляют около 10% нижней трети лица.

Впрочем, так было не всегда. В Средневековье выразительные черты как и в фигуре, так и в лице особой популярности не имели, пухлые губы не считались красивыми — скорее греховными. Христианская мораль диктовала свои требования к женской красоте.

Пухлые губы вошли в моду после Второй мировой войны — тогда, после голодных, полных лишений времен, была в почете женственная, почти кукольная внешность. Потом настала эра андрогинных, худощавых красоток: от Твигги в 60-х до Кейт Мосс в 90-х. В наше время пухлые губы снова стали считаться привлекательными. Одна из самых красивых женщин 2000-х Анджелина Джоли — высокая, худая, скуластая и широкоплечая, с большими глазами и очень пухлыми губами.