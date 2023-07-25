Косметолог Ратникова назвала 3 «секретных» свойства крема для лица

Кремы для лица и тела имеют различные свойства в зависимости от их состава и назначения, а также от возраста и типа кожи.
Косметолог и эксперт международного центра здоровья
Невролог, косметолог, эксперт международного центра здоровья Verba Mayr
Неочевидные свойства крема
Крем может стоить очень дорого за счет заявленного «чудодейственного» компонента в его составе.
«При этом его основной ингредиент может быть простым, дешевым и устаревшим — это непосредственно та масляная и водная части, которые мы наносим на лицо, — объясняет врач-косметолог. — И именно эти самые обычные компоненты будут обуславливать воздействие на кожу — раздражать ее, несмотря на самый фантастический состав активных компонентов, или „закупоривать“ поры — давать комедогенный эффект».
Не всегда характеристика «органический» или «натуральный» — гарант безопасности и хорошей переносимости крема вашей кожей.
«Очень важно смотреть на состав любимого или нового для вас крема, — рекомендует Наталья Ратникова. — Известно, например, что именно масла органического происхождения — кокосовое, ланолиновая кислота — могут закупоривать поры, обладают выраженным комедогенным эффектом, а минеральные масла — тот же вазелин — не обладают такими свойствами, хотя и могут пересушивать кожу при длительном использовании».
Современная косметика, в частности кремы, старается полностью имитировать нашу гидролипидную мантию.
«Это делает их наиболее биосовместимыми с нашей кожей, а также нетоксичными и способствующими максимально естественному биологическому разложению, — говорит эксперт. — Такие кремы не требуют дополнительного использования проводников, например отшелушивающих кислотных лосьонов, и при нанесении даже на самую сухую кожу хорошо впитываются — „проваливаются“ в кожу, не оставляя ощущения пленки. Вместе с этим крем может образовывать защитный барьер на поверхности кожи, который помогает предотвратить проникновение вредных веществ и загрязнений в поры».
«Но стоит помнить, что каждый крем для лица имеет свои особенности и подходит для определенного типа кожи. Поэтому перед использованием того или иного средства всегда рекомендуется выбирать крем, соответствующий вашим индивидуальным потребностям, и консультироваться с дерматологом или косметологом», — заключает врач-косметолог Наталья Ратникова.