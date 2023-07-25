Косметолог Ратникова назвала 3 «секретных» свойства крема для лица

Крем может стоить очень дорого за счет заявленного «чудодейственного» компонента в его составе. «При этом его основной ингредиент может быть простым, дешевым и устаревшим — это непосредственно та масляная и водная части, которые мы наносим на лицо, — объясняет врач-косметолог. — И именно эти самые обычные компоненты будут обуславливать воздействие на кожу — раздражать ее, несмотря на самый фантастический состав активных компонентов, или „закупоривать“ поры — давать комедогенный эффект».

Не всегда характеристика «органический» или «натуральный» — гарант безопасности и хорошей переносимости крема вашей кожей. « Очень важно смотреть на состав любимого или нового для вас крема, — рекомендует Наталья Ратникова. — Известно, например, что именно масла органического происхождения — кокосовое, ланолиновая кислота — могут закупоривать поры, обладают выраженным комедогенным эффектом, а минеральные масла — тот же вазелин — не обладают такими свойствами, хотя и могут пересушивать кожу при длительном использовании».