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Косметолог Ратникова назвала 3 «секретных» свойства крема для лица

Мы верим рекламным уловкам и красивым упаковкам. Но иногда стоит включать критическое мышление — например, при покупке дорогих кремов для лица и тела. Некоторые нюансы, о которых вы могли и не знать, раскрывает опытный врач-косметолог.

25 июля 2023
крем для лица факты
Источник:
iStockphoto

Кремы для лица и тела имеют различные свойства в зависимости от их состава и назначения, а также от возраста и типа кожи.

Косметолог и эксперт международного центра здоровья Verba Mayr Наталья Ратникова поделилась фактами о нескольких неочевидных свойствах кремов, о которых вы, возможно, пока не знаете.

Наталья Ратникова
Медицина

Невролог, косметолог, эксперт международного центра здоровья Verba Mayr

Неочевидные свойства крема

  1. Крем может стоить очень дорого за счет заявленного «чудодейственного» компонента в его составе.

    «При этом его основной ингредиент может быть простым, дешевым и устаревшим — это непосредственно та масляная и водная части, которые мы наносим на лицо, — объясняет врач-косметолог. — И именно эти самые обычные компоненты будут обуславливать воздействие на кожу — раздражать ее, несмотря на самый фантастический состав активных компонентов, или „закупоривать“ поры — давать комедогенный эффект».

  2. Не всегда характеристика «органический» или «натуральный» — гарант безопасности и хорошей переносимости крема вашей кожей.

    «Очень важно смотреть на состав любимого или нового для вас крема, — рекомендует Наталья Ратникова. — Известно, например, что именно масла органического происхождения — кокосовое, ланолиновая кислота — могут закупоривать поры, обладают выраженным комедогенным эффектом, а минеральные масла — тот же вазелин — не обладают такими свойствами, хотя и могут пересушивать кожу при длительном использовании».

  3. Современная косметика, в частности кремы, старается полностью имитировать нашу гидролипидную мантию.

    «Это делает их наиболее биосовместимыми с нашей кожей, а также нетоксичными и способствующими максимально естественному биологическому разложению, — говорит эксперт. — Такие кремы не требуют дополнительного использования проводников, например отшелушивающих кислотных лосьонов, и при нанесении даже на самую сухую кожу хорошо впитываются — „проваливаются“ в кожу, не оставляя ощущения пленки. Вместе с этим крем может образовывать защитный барьер на поверхности кожи, который помогает предотвратить проникновение вредных веществ и загрязнений в поры».

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«Но стоит помнить, что каждый крем для лица имеет свои особенности и подходит для определенного типа кожи. Поэтому перед использованием того или иного средства всегда рекомендуется выбирать крем, соответствующий вашим индивидуальным потребностям, и консультироваться с дерматологом или косметологом», — заключает врач-косметолог Наталья Ратникова.

Автор текста:Анна Майская
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