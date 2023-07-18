Когда дело доходит до карьеры, желания и цели часто могут совпадать. И это хорошо. Например, вы хотите как можно больше коммуницировать с разными людьми и не просиживать часами за компьютером, а ваша цель — приносить пользу обществу, помогать другим, стать наставником. Важно, чтобы желания способствовали достижению цели, а не отвлекали от нее.



«Решите, чего вы действительно хотите в жизни — так, чтобы цели не вступали с желаниями в конфликт, — пишет Далио. — То, что в конечном итоге удовлетворит вас, — это вещи, которые кажутся правильными на обоих уровнях, как желания, так и цели».