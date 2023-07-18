Если вам кажется, что вы никогда не найдете работу мечты, которая будет вам нравиться, не будете жить в достатке и не получите от жизни многого, задумайтесь: а правильную ли стратегию поведения вы выбрали? Возможно, именно вы и мешаете себе достигать реальных целей.
Миллиардер Рэй Далио рассказал, в какие ловушки попадают люди, которые много лет топчутся на одном месте и не могут совершить реальный качественный рывок в своей жизни.
Американский финансист, миллиардер, основатель инвестиционной компании, благотворитель, автор бестселлера «Принципы»
Пытаетесь добиться разного одновременно
«Важно понять, чего вы хотите в жизни больше всего, — цитирует слова Далио
Миллиардер сравнивает нашу жизнь с гигантским шведским столом. Выбор огромен, но все попробовать невозможно, желудка не хватит. Точно так же и с целями в жизни: надо определиться с самыми желанными.
«Не быть избирательным — большая ошибка, — считает Далио. — Некоторые люди терпят неудачу именно в этот момент, еще даже не начав достигать целей. Они боятся отказаться от одного в пользу другого, кидаются то за одним зайцем, то за другим. И не получают ничего».
Путаете цели с желаниями
Разница есть. Цель — это то, чего вы реально хотите достичь, спланированное движение, конечный результат, подкрепленный мотивацией. А желание — это короткий импульс, который побуждает нас действовать.
«Наши желания могут помешать достижению цели, — говорит Далио. — Например, ваша цель — стать стройным, улучшить здоровье, добиться хорошей физической формы, а желание — есть вкусную, но нездоровую пищу. Поймите, что для вас важнее. И если все же — похудеть, то даже не открывайте новую упаковку чипсов».
Когда дело доходит до карьеры, желания и цели часто могут совпадать. И это хорошо. Например, вы хотите как можно больше коммуницировать с разными людьми и не просиживать часами за компьютером, а ваша цель — приносить пользу обществу, помогать другим, стать наставником. Важно, чтобы желания способствовали достижению цели, а не отвлекали от нее.
«Решите, чего вы действительно хотите в жизни — так, чтобы цели не вступали с желаниями в конфликт, — пишет Далио. — То, что в конечном итоге удовлетворит вас, — это вещи, которые кажутся правильными на обоих уровнях, как желания, так и цели».
Хотите только денег
«Хочу стать богатым (купить машину / квартиру / новый телефон)». Такая привычка думать о финансах как о конечной цели в корне неверна, отмечает миллиардер. Мотивация должна быть больше, чем деньги.
«Не путайте атрибуты успеха с самим успехом, — говорит Рэй Далио. — Ориентация на достижение важна, но люди, которые одержимы покупкой шикарной машины или дома, очень редко бывают счастливы, потому что они не знают, чего действительно хотят и, следовательно, что их удовлетворит».
Такие признанные бизнес-лидеры, как Тим Кук, Ричард Брэнсон и Уоррен Баффет, призывают искать смыслы за пределами богатства.
«Не работайте ради денег: они быстро „изнашиваются“. Вы или никогда не заработаете достаточно, или никогда не будете счастливы», —
Вы согласны на синицу в руках
Пределов нет, цели могут быть самыми невероятными, считает миллиардер. И даже хорошо, если у вас они слишком высокие. Если, конечно, речь не о том, чтобы стать оперной звездой, если совсем не умеете петь, или пробежать 100 метров за 9 секунд, если вам уже 70. Хотя и это бывает возможным.
«Нет слишком большой мечты, чтобы ее нельзя было реализовать, — говорит Рэй Далио. — Большие ожидания создают большие возможности. Если вы ограничиваете свои цели только потому, что пока не знаете, как их достичь, вы занижаете планку самому себе».