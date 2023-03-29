Выше нос, но не всегда: хирурги объяснили, поможет ли ринопластика избавиться от храпа

«Подравнивание тортика»

Есть пациенты, которые при положительном эффекте операции хотят не переделать, а улучшить результат, но улучшение и переделка — это разные вещи. Как объяснила Любовь Сафонова, корректирующая ринопластика — это скорее подравнивание, но ведь «тортик» можно ровнять бесконечно. Нередко пациенты заигрываются с этим и делают стремление к идеалу стилем жизни. Это большая проблема: надо вовремя остановиться, иначе это теряет смысл и становится небезопасно.

Другое дело переделка. Неприятность этого вида повторных операций в том, что даже для изменения маленькой детали нос надо весь разобрать и заново собрать.

— В случаях переделок пациенты после ринопластики считают, что результат не тот, который они хотели, жалуются на асимметрию. В целом жертв профессиональной помощи низкого качества становится все больше, — продолжила она. — Снизился порог входа в специальность, становится больше начинающих специалистов и, как следствие, больше недовольных.

— Повторная ринопластика проводится, если форма не удовлетворяет пациента либо когда при заживлении появились какие-то недостатки. Тогда это называется коррекционной ринопластикой, — говорит Юлия Лебедева. — Такой риск есть чаще у пациентов с тонкой кожей или исходно искривленным асимметричным носом. В среднем повторная операция нужна 5% пациентов — и около 3% ее делают , то есть не все в конечном итоге. Стало лучше и ровнее, чем до операции, и пациенты удовлетворены.

Бережно и прогрессивно

За последние 15 лет ринопластика претерпела колоссальное развитие и уже совершила скачок, так что взрывных технологий вряд ли стоит ожидать, подытожила Любовь Сафонова.

— Разве что будет найден материал, который можно будет использовать как имплантат, чтобы не пользоваться собственными тканями пациента, — уточнила она. — Такие эксперименты уже были, но все имплантаты плохо стоят в носу, пытаясь «покинуть» своего владельца. За 15 лет также произошла серьезная интеграция школ, так что нам этого материала хватит еще лет на 10, чтобы переварить и пользоваться.

— Ринопластика развивается в сторону максимального сокращения травматичности, — говорит Юлия Лебедева. — С 2016 года мы начали применять в работе пьезоаппарат для более деликатной работы с самой непредсказуемой частью носа — костями — и, соответственно, для более комфортного и короткого периода реабилитации. Также мы используем сохраняющие методы, когда нос не разбирается полностью, а какие-то его структуры и отделы сохраняются. Тем не менее все равно продолжается поиск новых технологий и инструментов, чтобы сократить период реабилитации и получать более естественные результаты.